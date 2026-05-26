Rászorultsági alapon, sávos rendszerben kapnának SZÉP-kártyát a nyugdíjasok.
Hozzányúlhatnak a nyugdíjkorhatárhoz és a nyugdíjemelés rendszeréhez? Kiderült, mire számíthatnak az idősek
A jelenlegi nyugdíjintézkedések önmagukban nem lesznek elegendők a magyar nyugdíjrendszer problémáinak megoldására – figyelmeztetett eheti hírlevelében Farkas András. A nyugdíjszakértő szerint sürgősen át kellene alakítani a nyugdíjemelések rendszerét, emellett a nyugdíjkorhatárt is a várható élettartamhoz kellene kötni ahhoz, hogy a rendszer hosszú távon fenntarthatóbbá váljon és megfeleljen az uniós elvárásoknak.
A magyar nyugdíjrendszer átfogó reformjára lenne szükség ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóbbá, méltányosabbá és korszerűbbé váljon – erre figyelmeztet eheti hírlevelében Farkas András. A nyugdíjszakértő szerint a kormány eddig ismert vállalásai ugyan enyhíthetik a legszegényebb idősek helyzetét, de önmagukban nem elegendők a rendszer mélyebb problémáinak kezelésére.
Farkas András úgy fogalmaz: a jelenlegi javaslatok „elsősorban a legszegényebb nyugdíjasok helyzetének rendezését célozzák”, emellett a nyugdíjas társadalom nagy részének biztosítanának kisebb pluszjuttatásokat. Szerinte ezek pozitív lépések, de nem alkalmasak arra, hogy „érdemben javítsák a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, méltányosságát és korszerűségét”.
A szakértő szerint a legsürgősebb feladat a nyugdíjemelési rendszer átalakítása lenne. Javaslata alapján a nyugdíjakat továbbra is az éves infláció mértékével kellene emelni, ugyanakkor ezt ki kellene egészíteni az előző évi nettó reálkereset-növekedés felével.
Mint írja, „ezzel lehet ténylegesen és tartósan lassítani a nyugdíjasok relatív elszegényedési folyamatát”. A jelenlegi szabályozás ugyanis elsősorban az infláció követésére épül, miközben a bérek gyorsabb növekedése miatt a nyugdíjak fokozatosan leszakadhatnak az aktív keresők jövedelmétől.
Farkas András egy másik sürgető intézkedést is szükségesnek tart: a nyugdíjkorhatár összekapcsolását a 65 éves korban várható további élettartammal. Véleménye szerint ez nemcsak a rendszer hosszú távú stabilitását segítené, hanem az európai uniós források megszerzésében is fontos szerepe lehetne.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakértő szerint ugyanis az Európai Unió részéről elvárás, hogy a tagállamok a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát erősítő intézkedéseket vezessenek be, és ennek egyik feltétele lehet a korhatár várható élettartamhoz kötése.
Farkas András ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Magyarország esetében ez szerinte „teljesen veszélytelen intézkedés” lenne, mivel a magyar 65 évesek várható további élettartama mind a férfiak, mind a nők esetében körülbelül négy évvel elmarad az uniós átlagtól.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Nyugdíj utalás 2026 június: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a júniusi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 júniusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Hamarosan komoly pluszpénz érkezik rengeteg nyugdíjasnak: mutatjuk, kik jogosultak az extra juttatásra
Május 20-án kezdődik a bányászoknak és özvegyeiknek járó szénpénz kifizetése.
A hivatalos nyugdíjkorhatárt betöltve is rendkívül aktív életet él Bach Szilvia, aki a humor mellett is sikeresen kibontakozott.
Egyre több magyar kerül olyan élethelyzetbe, amikor nincs biztosítási jogviszonya, mégis szeretné növelni a későbbi nyugdíját vagy megszerezni a hiányzó szolgálati időt.
Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna
A magyar nyugdíjrendszer jelenleg egyszerre túlságosan merev és indokolatlanul laza.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
A KSH számai szerint idén már több mint 100 ezren kapnak félmillió feletti juttatást, miközben a 2025-ös év elején számuk még nem érte el a...
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán a nyugdíjrendszer és a családtámogatások átalakítását is kilátásba helyezte.
Hozzányúlhatnak a 13. havi nyugdíjhoz és a korhatárhoz is? Megszólalt a nyugdíjszakértő, erre számít az új kormánytól
A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.
Drámai figyelmeztetés érkezett a magyar nyugdíjakról: azonnali beavatkozás nélkül hatalmas bajba kerülhetnek az idősek
A Nyugdíjasok Országos Képviselete szerint a magyar idősek helyzete olyan mértékben romlott, hogy a problémák már nem tűrnek halasztást.
Rengeteg magyar bukhatja el a 130 ezer forintos állami pénzt: egyetlen apró lépésen múlik a kifizetés
Az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek.
Csuja Imre június 3-án utoljára lép színpadra az Örkény Színházban, Hámori Gabriella és Kerekes Éva szintén elhagyja a társulatot,
Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint
Akár havi 12 ezer forintos plusz is jöhet egyeseknek, miközben minimumszintet is bevezetnének.
Napvilágot látott a friss nyugdíjtérkép: döbbenetes számok derültek ki Magyarország legszegényebb és leggazdagabb vidékeiről
A nyugdíjak között akár 160 ezer forintos különbség is van járások között – térképen látszik, hol mennyi jut.
Váratlan csapás érheti ezeket a magyar időseket: egyetlen rossz döntéssel a teljes nyugdíjat elbukhatják
Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen az élettársi kapcsolatban élők kerülhetnek nehéz helyzetbe.
Betlen János, a Magyar Televízió egykori műsorvezetője nyugdíjáról vallott a Neshma TV pénzügyi témájú műsorában M. Kiss Csabának.
Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló.
Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része
A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban.
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
A kabinet a jövő héten mutatja be azt az átfogó reformcsomagot, amely a feladatkörök kockázatai alapján differenciálná a juttatásokat
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.