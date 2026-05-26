Hozzányúlhatnak a nyugdíjkorhatárhoz és a nyugdíjemelés rendszeréhez? Kiderült, mire számíthatnak az idősek

A jelenlegi nyugdíjintézkedések önmagukban nem lesznek elegendők a magyar nyugdíjrendszer problémáinak megoldására – figyelmeztetett eheti hírlevelében Farkas András. A nyugdíjszakértő szerint sürgősen át kellene alakítani a nyugdíjemelések rendszerét, emellett a nyugdíjkorhatárt is a várható élettartamhoz kellene kötni ahhoz, hogy a rendszer hosszú távon fenntarthatóbbá váljon és megfeleljen az uniós elvárásoknak.

A magyar nyugdíjrendszer átfogó reformjára lenne szükség ahhoz, hogy hosszú távon fenntarthatóbbá, méltányosabbá és korszerűbbé váljon – erre figyelmeztet eheti hírlevelében Farkas András. A nyugdíjszakértő szerint a kormány eddig ismert vállalásai ugyan enyhíthetik a legszegényebb idősek helyzetét, de önmagukban nem elegendők a rendszer mélyebb problémáinak kezelésére.

Farkas András úgy fogalmaz: a jelenlegi javaslatok „elsősorban a legszegényebb nyugdíjasok helyzetének rendezését célozzák”, emellett a nyugdíjas társadalom nagy részének biztosítanának kisebb pluszjuttatásokat. Szerinte ezek pozitív lépések, de nem alkalmasak arra, hogy „érdemben javítsák a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, méltányosságát és korszerűségét”.

A szakértő szerint a legsürgősebb feladat a nyugdíjemelési rendszer átalakítása lenne. Javaslata alapján a nyugdíjakat továbbra is az éves infláció mértékével kellene emelni, ugyanakkor ezt ki kellene egészíteni az előző évi nettó reálkereset-növekedés felével.

Mint írja, „ezzel lehet ténylegesen és tartósan lassítani a nyugdíjasok relatív elszegényedési folyamatát”. A jelenlegi szabályozás ugyanis elsősorban az infláció követésére épül, miközben a bérek gyorsabb növekedése miatt a nyugdíjak fokozatosan leszakadhatnak az aktív keresők jövedelmétől.

Farkas András egy másik sürgető intézkedést is szükségesnek tart: a nyugdíjkorhatár összekapcsolását a 65 éves korban várható további élettartammal. Véleménye szerint ez nemcsak a rendszer hosszú távú stabilitását segítené, hanem az európai uniós források megszerzésében is fontos szerepe lehetne.

A szakértő szerint ugyanis az Európai Unió részéről elvárás, hogy a tagállamok a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát erősítő intézkedéseket vezessenek be, és ennek egyik feltétele lehet a korhatár várható élettartamhoz kötése.

Farkas András ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Magyarország esetében ez szerinte „teljesen veszélytelen intézkedés” lenne, mivel a magyar 65 évesek várható további élettartama mind a férfiak, mind a nők esetében körülbelül négy évvel elmarad az uniós átlagtól.

