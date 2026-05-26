Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését - írja közleményében a bank.

Az OTP azzal kezdi közleményét, hogy a fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

Azonban mint írják, az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra - írják.

Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött - tették hozzá.

Az OTP Csoport beyond banking stratégiája azonban folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a Csoport.

A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritásunk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleink, valamint kereskedő partnereink megfelelő tájékoztatása. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen - zárul a közlemény.