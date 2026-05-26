2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop
Vásárlás

Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop

Pénzcentrum
2026. május 26. 11:39

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését - írja közleményében a bank.

Az OTP azzal kezdi közleményét, hogy a fizz.hu egy innovatív kezdeményezés volt, egyfajta startup, amelynek célja a piacvezető e-kereskedelmi pozíció megszerzése volt új digitális megoldások kialakítása és egy széles ügyfélkör megszólítása révén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azonban mint írják, az e-kereskedelmi piac az elmúlt években jelentősen átalakult. A remélt növekedés elmaradt, és a kedvezőtlen makro környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra - írják.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
EZ IS ÉRDEKELHET
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600–700 forintot a gyors szállításért.

Mostanra annyira eltávolodott az eredeti cél elérése a tervezési időtávtól, hogy a pénzügyi racionalitás jegyében az OTP Csoport az e-piactér bezárása mellett döntött - tették hozzá.

Az OTP Csoport beyond banking stratégiája azonban folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgál a Csoport.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fizz bezárásával kapcsolatban első számú prioritásunk jelenleg az érintett kollégák támogatása és ügyfeleink, valamint kereskedő partnereink megfelelő tájékoztatása. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az átmenet számukra korrekt és átlátható legyen - zárul a közlemény.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #bank #otp #online kereskedelem #online vásárlás #startup #bezárás #otp bank #vásárló #vásárlók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:04
11:52
11:39
11:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
3 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
4
1 hónapja
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
5
4 hete
Újabb multi húzza le a rolót Magyarországon: rengeteg plázában ott voltak, most végleg kivonulnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:30
Hatalmasat kaszált vállalkozásával Csuti: elképesztő összeget tett zsebre Kulcsár Edina volt férje
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 10:05
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
Agrárszektor  |  2026. május 26. 11:28
MOSZ: teljesen át kell alakítani az Agrárkamarát