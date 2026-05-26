Absztrakt kép mesterséges intelligencia robot által generált programkódról.
Tech

Gigantikus, 15 milliárd eurós robbanás előtt áll a magyar gazdaság: ezen az egyetlen technológián múlik a jövőnk?

Pénzcentrum
2026. május 26. 12:30

Többé nem a foglalkoztatás bővülése, hanem a mesterséges intelligenciára (MI) épülő termelékenység-növekedés lehet a magyar gazdaság sikerének kulcsa. A McKinsey & Company elemzése szerint a technológia tudatos alkalmazása 2030-ig legalább 15 milliárd eurós többletértéket teremthet az automatizáció révén. Ez az összeg a hazai GDP 6-7 százalékának felel meg - írta meg a Portfolio.

Az elmúlt másfél évtizedben a hazai foglalkoztatási ráta 81 százalékra emelkedett. Eközben a reálbérek 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek. Ez a munkaerő-intenzív gazdasági modell azonban mára elérte a határait. A McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya rávilágít arra, hogy a jövőbeni fejlődés forrása már nem a munkaerő-állomány növelése lesz. A növekedés motorját a jövőben kizárólag a termelékenység és az innováció fokozása jelentheti.

Jelenleg a magyar gazdaság versenyképességét leginkább az alacsony hozzáadott érték gátolja. A hazai termelékenység érdemben elmarad mind az európai uniós, mind a visegrádi országok átlagától. Ennek hátterében több tényező is meghúzódik. Ilyen a nagyvállalatok és a kkv-szektor közötti jelentős termelékenységi szakadék, valamint a mérsékelt innovációs képesség. A mesterséges intelligencia pontosan ezen a ponton hozhat áttörést. Hatékonyabbá teheti a piaci szereplőket, és hatalmas, eddig kiaknázatlan gazdasági potenciált szabadíthat fel. A makrogazdasági hatás ráadásul a becsültnél is jelentősebb lehet, amennyiben a növekvő termelékenység a régiós versenyképességet is javítja.

Bár az új technológia történelmi lehetőséget kínál a gazdaságfejlesztésre, önmagában nem oldja meg a strukturális problémákat. A mesterséges intelligencia csupán az esélyt teremti meg a gazdasági felzárkózás felgyorsítására. A siker azon múlik, hogy a hazai vállalatok, az intézmények és a munkavállalók képesek lesznek-e időben alkalmazkodni. Kérdés továbbá, hogy be tudják-e építeni az új digitális eszközöket a mindennapi működésükbe.

Az ehhez szükséges stratégiai lépéseket, a megvalósítás feltételeit és a nemzetközi legjobb gyakorlatokat a McKinsey a júniusban megjelenő, átfogó tanulmányában részletezi majd.

#tech #magyarország #gazdaság #munkaerőpiac #gdp #innováció #automatizáció #versenyképesség #mesterséges intelligencia #ai #gazdasági növekedés

