2026 márciusában a Nemzetközi Energiaügynökség és tagországai rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadítottak fel a tartalékokból.
Gazdaság

Durván bezuhant az olaj ára: egyetlen hír rázta meg a világpiacot

Pénzcentrum
2026. május 25. 09:37

Jelentős eséssel indították a hetet az olajárak, miután egyre több jel utal arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közel járhat egy új megállapodáshoz. A befektetők elsősorban a Hormuzi-szoros újranyitásának lehetőségére reagáltak érzékenyen, írja a BBC.

Meredek eséssel reagáltak az olajpiacok azokra a hírekre, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán közel kerülhet egy új megállapodáshoz. A BBC beszámolója szerint az ázsiai kereskedésben hétfőn a Brent típusú olaj ára 5,5 százalékkal, 97,90 dollárra csökkent, míg az amerikai nyersolaj jegyzése 5,9 százalékkal, 90,93 dollárra esett vissza.

A Bloomberg a hétvégén arról írt, hogy több magas rangú amerikai tisztségviselő szerint előrehaladott tárgyalások zajlanak Washington és Teherán között. Az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros újranyitása lehet, amely kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban.

Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási
Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor vasárnap állítólag arra kérte a tárgyalódelegációt, hogy ne siettessék a megállapodást. Ennek ellenére Marco Rubio külügyminiszter hétfőn már úgy nyilatkozott: a munka még folyamatban van, de akár már hétfőn megszülethet az egyezség Iránnal.

A piacok érzékenyen reagáltak a fejleményekre, mivel egy esetleges megállapodás enyhítheti a közel-keleti feszültségeket, és növelheti az olajkínálatot a világpiacon.

