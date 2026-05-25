Durván bezuhant az olaj ára: egyetlen hír rázta meg a világpiacot

Jelentős eséssel indították a hetet az olajárak, miután egyre több jel utal arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közel járhat egy új megállapodáshoz. A befektetők elsősorban a Hormuzi-szoros újranyitásának lehetőségére reagáltak érzékenyen, írja a BBC.

Meredek eséssel reagáltak az olajpiacok azokra a hírekre, amelyek szerint az Egyesült Államok és Irán közel kerülhet egy új megállapodáshoz. A BBC beszámolója szerint az ázsiai kereskedésben hétfőn a Brent típusú olaj ára 5,5 százalékkal, 97,90 dollárra csökkent, míg az amerikai nyersolaj jegyzése 5,9 százalékkal, 90,93 dollárra esett vissza.

A Bloomberg a hétvégén arról írt, hogy több magas rangú amerikai tisztségviselő szerint előrehaladott tárgyalások zajlanak Washington és Teherán között. Az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros újranyitása lehet, amely kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban.

EZ IS ÉRDEKELHET Váratlan fordulat a tárgyalóasztalnál: meglepő alkut köthet az Egyesült Államok Iránnal, a tét óriási Közvetítők szerint közel lehet a 60 napos tűzszünet meghosszabbítása, amely a nukleáris tárgyalások új keretét is megadhatja.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor vasárnap állítólag arra kérte a tárgyalódelegációt, hogy ne siettessék a megállapodást. Ennek ellenére Marco Rubio külügyminiszter hétfőn már úgy nyilatkozott: a munka még folyamatban van, de akár már hétfőn megszülethet az egyezség Iránnal.

A piacok érzékenyen reagáltak a fejleményekre, mivel egy esetleges megállapodás enyhítheti a közel-keleti feszültségeket, és növelheti az olajkínálatot a világpiacon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.