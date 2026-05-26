Máris kirúghatják a PL-ből kiesett West Ham edzőjét: meg vannak számlálva Nuno napjai

2026. május 26. 12:44

A West Ham United a Premier League-ből való kiesést követően várhatóan még ezen a héten megválik Nuno Espírito Santo vezetőedzőtől. A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul - tudósított a The Guardian.

Nuno a vasárnap biztossá vált kiesés után nem kívánt nyilatkozni a jövőjéről, de a hírek szerint a klubvezetés már hétfő délután egy beszélgetésre hívta, ahol eldől a jövője. A korábban a Nottingham Forestet is irányító tréner hároméves szerződése tartalmaz egy kilépési záradékot: ez lehetővé teszi a West Ham számára, hogy végkielégítés nélkül bontson vele szerződést, ugyanakkor a szakember is szabadon távozhat.

Klubon belüli források szerint Nuno nem szeretne maradni. A legnagyobb részvényes, David Sullivan környezetéből pedig megerősítették, hogy a társtulajdonos – korábbi támogatása ellenére – immár szintén az edzőváltást szorgalmazza.

Nuno tavaly szeptemberben vette át a csapat irányítását Graham Pottertől, ám nem tudta elmozdítani a West Hamet a kiesőzónából. Januárban ugyan kapott forrásokat játékosigazolásokra, azonban zavaros edzésmódszerei és megkérdőjelezhető kezdőcsapatai több játékosban is ellenérzést keltettek.

Anglia
West Ham United
Piaci érték: 362,95M €
Edző: Nuno Espírito Santo
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Tottenham Hotspur
38
10
11
17
48
57
-9
41
18.
West Ham United
38
10
9
19
46
65
-19
39
19.
Burnley
38
4
10
24
38
75
-37
22
Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

Az edző távozása esetén a West Ham két éven belül már az ötödik menedzserét keresné. A lehetséges utódok listáján a Burnleytől nemrég távozó Scott Parker, valamint a jelenleg a Strasbourgot irányító Gary O'Neil áll, aki korábban a Bournemouth és a Wolverhampton kispadján is ült. A klub korábbi menedzsere, Slaven Bilić neve szintén felmerült korábban, még a Graham Pottert váltó Nuno kinevezése előtt.

Az új vezetőedzőre komoly feladat vár, hiszen a klubnak a nyári átigazolási időszakban jelentős játékoseladásokat kell lebonyolítania. A West Ham az előző pénzügyi évet 104,2 millió fontos veszteséggel zárta, így a mérleg javításához akár 150 millió fontnyi transzferbevételre is szüksége lehet. Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomáš Souček, Konsztantinosz Mavropanosz, Taty Castellanos és Jean-Clair Todibo egyaránt a távozók listájára kerülhet. Arról, hogy jelentős futballistákat veszíthet el a klub, itt írtunk nemrég:

Vége a mesének: tizennégy év után zuhant a mélybe a West Ham, tömegesen menekülhetnek a játékosok
A kiesés súlyos anyagi és sportszakmai következményekkel jár a három éve még európai kupasikert ünneplő egyesület számára.

