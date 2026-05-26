Máris kirúghatják a PL-ből kiesett West Ham edzőjét: meg vannak számlálva Nuno napjai

A West Ham United a Premier League-ből való kiesést követően várhatóan még ezen a héten megválik Nuno Espírito Santo vezetőedzőtől. A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul - tudósított a The Guardian.

Nuno a vasárnap biztossá vált kiesés után nem kívánt nyilatkozni a jövőjéről, de a hírek szerint a klubvezetés már hétfő délután egy beszélgetésre hívta, ahol eldől a jövője. A korábban a Nottingham Forestet is irányító tréner hároméves szerződése tartalmaz egy kilépési záradékot: ez lehetővé teszi a West Ham számára, hogy végkielégítés nélkül bontson vele szerződést, ugyanakkor a szakember is szabadon távozhat.

Klubon belüli források szerint Nuno nem szeretne maradni. A legnagyobb részvényes, David Sullivan környezetéből pedig megerősítették, hogy a társtulajdonos – korábbi támogatása ellenére – immár szintén az edzőváltást szorgalmazza.

Nuno tavaly szeptemberben vette át a csapat irányítását Graham Pottertől, ám nem tudta elmozdítani a West Hamet a kiesőzónából. Januárban ugyan kapott forrásokat játékosigazolásokra, azonban zavaros edzésmódszerei és megkérdőjelezhető kezdőcsapatai több játékosban is ellenérzést keltettek.

Anglia West Ham United Piaci érték: 362,95M € Edző: Nuno Espírito Santo Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48 57 -9 41 18. West Ham United 38 10 9 19 46 65 -19 39 19. Burnley 38 4 10 24 38 75 -37 22 Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

Az edző távozása esetén a West Ham két éven belül már az ötödik menedzserét keresné. A lehetséges utódok listáján a Burnleytől nemrég távozó Scott Parker, valamint a jelenleg a Strasbourgot irányító Gary O'Neil áll, aki korábban a Bournemouth és a Wolverhampton kispadján is ült. A klub korábbi menedzsere, Slaven Bilić neve szintén felmerült korábban, még a Graham Pottert váltó Nuno kinevezése előtt.

Az új vezetőedzőre komoly feladat vár, hiszen a klubnak a nyári átigazolási időszakban jelentős játékoseladásokat kell lebonyolítania. A West Ham az előző pénzügyi évet 104,2 millió fontos veszteséggel zárta, így a mérleg javításához akár 150 millió fontnyi transzferbevételre is szüksége lehet. Jarrod Bowen, Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomáš Souček, Konsztantinosz Mavropanosz, Taty Castellanos és Jean-Clair Todibo egyaránt a távozók listájára kerülhet.

