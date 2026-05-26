Az OTP-re érkezett friss, 42 200 forintra megemelt célárfolyam és a délutáni jegybanki kamatdöntés határozhatja meg a Budapesti Értéktőzsde keddi irányát.
Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát. Az egyezmény frissítése ugyan látványos lépés, valódi súlya azonban nem a közvetlen kereskedelmi haszonban, hanem sokkal inkább a geopolitikai befolyás növelésében rejlik - jelentette a Portfolio.
Donald Trump vámháborús politikája az elmúlt időszakban érezhetően felgyorsította az EU szabadkereskedelmi tárgyalásait. Brüsszel sorra kötötte meg az évek óta megrekedt megállapodásokat. Ausztráliával, a Mercosur-országokkal és Indiával is sikerült egyezségre jutni. A mexikói szerződés korszerűsítése is ebbe a folyamatba illeszkedik. Ebben az esetben azonban nem egy új partnerség kialakításáról, hanem egy meglévő szövetség megerősítéséről van szó.
Az EU és Mexikó eredeti szabadkereskedelmi egyezménye még 2000-ben lépett hatályba. Azóta a kétoldalú áruforgalom több mint 324 százalékkal bővült. Mexikó 2024-re az unió tizenegyedik legnagyobb árukereskedelmi partnerévé lépett elő, a latin-amerikai térségben pedig már csak Brazília előzi meg.
A mostani frissítés közvetlen kereskedelmi hozadéka ugyanakkor korlátozottabb, mint a közelmúltban kötött új egyezményeké. Az ipari termékek, köztük a gépipar szempontjából kiemelten fontos áruk vámjait már az eredeti szerződés nagyrészt eltörölte. Ennek következtében az új verzió elsősorban a mezőgazdasági szektor számára tudott érdemi vámkedvezményeket biztosítani. A megállapodás teljes körű végrehajtásával a vámok 95 százaléka szűnik meg, ami hosszú távon akár a többszörösére is növelheti az európai agrárexportot.
A nyersanyagokhoz való hozzáférés terén az egyezmény rögzíti a kettős árazás tilalmát. Ez azt jelenti, hogy Mexikó nem értékesítheti magasabb áron ezeket az erőforrásokat az európai partnereknek, mint a hazai piacon. Emellett az európai vállalatok a jövőben a helyi szereplőkkel azonos feltételek mellett vehetnek részt a kitermelésben. A beruházásvédelem és a szabályozási keretrendszer korszerűsítése szintén jelentősen növeli a jogbiztonságot, ami jóval kiszámíthatóbb működési környezetet teremt az európai vállalatok számára.
Az egyezmény valódi tétje tehát elsősorban geopolitikai természetű. Az Európai Unió számára a hasonló szabadkereskedelmi megállapodások egyben a nemzetközi szabályozói hatalom kiterjesztését is szolgálják, messze túlmutatva a puszta árucserén. Egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok kereskedelempolitikája egyre kiszámíthatatlanabbá válik, Mexikó stratégiai fontosságú partnert jelent Brüsszel számára. Kapcsolatuk megerősítése kulcsfontosságú a latin-amerikai jelenlét biztosításához, valamint az európai ellátási láncok diverzifikálásához.
