European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Gazdaság

Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába

Pénzcentrum
2026. május 26. 09:13

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát. Az egyezmény frissítése ugyan látványos lépés, valódi súlya azonban nem a közvetlen kereskedelmi haszonban, hanem sokkal inkább a geopolitikai befolyás növelésében rejlik - jelentette a Portfolio.

Donald Trump vámháborús politikája az elmúlt időszakban érezhetően felgyorsította az EU szabadkereskedelmi tárgyalásait. Brüsszel sorra kötötte meg az évek óta megrekedt megállapodásokat. Ausztráliával, a Mercosur-országokkal és Indiával is sikerült egyezségre jutni. A mexikói szerződés korszerűsítése is ebbe a folyamatba illeszkedik. Ebben az esetben azonban nem egy új partnerség kialakításáról, hanem egy meglévő szövetség megerősítéséről van szó.

Az EU és Mexikó eredeti szabadkereskedelmi egyezménye még 2000-ben lépett hatályba. Azóta a kétoldalú áruforgalom több mint 324 százalékkal bővült. Mexikó 2024-re az unió tizenegyedik legnagyobb árukereskedelmi partnerévé lépett elő, a latin-amerikai térségben pedig már csak Brazília előzi meg.

A mostani frissítés közvetlen kereskedelmi hozadéka ugyanakkor korlátozottabb, mint a közelmúltban kötött új egyezményeké. Az ipari termékek, köztük a gépipar szempontjából kiemelten fontos áruk vámjait már az eredeti szerződés nagyrészt eltörölte. Ennek következtében az új verzió elsősorban a mezőgazdasági szektor számára tudott érdemi vámkedvezményeket biztosítani. A megállapodás teljes körű végrehajtásával a vámok 95 százaléka szűnik meg, ami hosszú távon akár a többszörösére is növelheti az európai agrárexportot.

A nyersanyagokhoz való hozzáférés terén az egyezmény rögzíti a kettős árazás tilalmát. Ez azt jelenti, hogy Mexikó nem értékesítheti magasabb áron ezeket az erőforrásokat az európai partnereknek, mint a hazai piacon. Emellett az európai vállalatok a jövőben a helyi szereplőkkel azonos feltételek mellett vehetnek részt a kitermelésben. A beruházásvédelem és a szabályozási keretrendszer korszerűsítése szintén jelentősen növeli a jogbiztonságot, ami jóval kiszámíthatóbb működési környezetet teremt az európai vállalatok számára.

Az egyezmény valódi tétje tehát elsősorban geopolitikai természetű. Az Európai Unió számára a hasonló szabadkereskedelmi megállapodások egyben a nemzetközi szabályozói hatalom kiterjesztését is szolgálják, messze túlmutatva a puszta árucserén. Egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok kereskedelempolitikája egyre kiszámíthatatlanabbá válik, Mexikó stratégiai fontosságú partnert jelent Brüsszel számára. Kapcsolatuk megerősítése kulcsfontosságú a latin-amerikai jelenlét biztosításához, valamint az európai ellátási láncok diverzifikálásához.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #kereskedelem #vám #donald trump #külkereskedelem #ursula von der leyen #geopolitika #mexikó #vámháború

2026. május 22. 16:50
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
iO Charts  |  2026. május 26. 10:01
Intel részvény: 2026-ban a chipgyártás királya lesz?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az Intel részvény haldoklott 2024-ben, szinte már mindenki temett...
Holdblog  |  2026. május 26. 09:52
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen orsz...
MEDIA1  |  2026. május 24. 10:33
Államtitkár lett Kustánczi Norbert, a 24.hu egykori főszerkesztője és Kálnoki Kis Attila, a lap volt főmunkatársa
A TISZA-kormány bejelentette az új kormány 55 fős államtitkári névsorát. A névsorban találjuk Kustán...
Összkép  |  2026. május 23. 11:28
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik....
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
2026. május 24.
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Committed hitelszerződés
A bank kötelezettséget vállal a hitel folyósítására amennyiben a hitelszerződés feltételei teljesülnek.

