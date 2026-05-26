Forint bankjegyek - Magyar valuta
Vállalkozás

Hatalmasat kaszált vállalkozásával Csuti: elképesztő összeget tett zsebre Kulcsár Edina volt férje

Pénzcentrum
2026. május 26. 11:30

Szabó András "Csuti" - Kulcsár Edina volt férje, a celebműsorok rendszeres szereplője - több mint 60 milliós osztalékot vett ki a vállalkozásából, amelynek elég komoly profitugrása volt a tavalyi évben.

Szabó András „Csuti” (a tévéműsorokban rendszeresen látható vállalkozó, egyben Kulcsár Edina volt férje) cége, a Social Guru Markertng and Communications Kft. is leadta a 2025-ös üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, a számok alapján pedig kifejezetten erős évet zárt a vállalkozás. A közzétett adatok szerint a cég árbevétele és profitja is jelentősen emelkedett az előző évhez képest, ugyanakkor a működési költségek oldalán is látványos növekedés látható.

A beszámoló alapján az értékesítés nettó árbevétele a 2024-es 124,5 millió forintról 2025-re 215,1 millió forintra nőtt, vagyis a vállalkozás bő 70 százalékos bővülést tudott felmutatni egyetlen év alatt. Az üzemi tevékenység eredménye szintén nagyot ugrott:

míg egy évvel korábban 32,3 millió forint szerepelt ezen a soron, addig 2025-ben már 68,6 millió forintot könyvelhetett el a társaság.

A növekedés mellett azonban a kiadási oldalon is komoly változás történt. Az anyagjellegű ráfordítások a 2024-es 66 millió forintról 116,4 millió forintra emelkedtek, ami látványos növekedésnek számít.  A személyi jellegű ráfordítások ezzel szemben enyhén csökkentek: a korábbi 22,2 millió forintról 21,7 millió forintra mérséklődtek, miközben az értékcsökkenési leírás összege is nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye továbbra is negatív maradt, ugyanakkor ez összességében nem befolyásolta érdemben a cég profitabilitását. A beszámoló szerint Csuti vállalkozása végül 63 millió forintos adózott eredménnyel zárta a 2025-ös üzleti évet, a taggyűlési jegyzőkönyvből pedig kiderült, hogy ugyanekkora összeget vett fel osztalékként a tulajdonos.

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #kft #bevétel #profit #árbevétel #osztalék #vállalkozó #cégek beszámolói #2025

