A jelenlegi nyugdíjintézkedések önmagukban nem lesznek elegendők a magyar nyugdíjrendszer problémáinak megoldására – figyelmeztetett eheti hírlevelében Farkas András.
Elképesztő változás közeleg az uniós pénzeknél: rengeteg magyar sorsát pecsételheti meg a döntés
Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain. A vita középpontjában az áll, hogy csökkentsék-e a közös uniós kasszát, vagy éppen további forrásokat mozgósítsanak. Magyarország egy 16 országot tömörítő blokkhoz csatlakozott, amely a kohéziós és agrártámogatások megőrzését, sőt bővítését támogatja.
A tét rendkívül nagy, hiszen az Európai Bizottság korábban közel 2000 milliárd eurós többéves pénzügyi kerettervet vázolt fel. A hagyományos uniós támogatások, köztük a mezőgazdasági és felzárkóztatási források, eddig a teljes költségvetés mintegy kétharmadát adták, az új elképzelések azonban jelentős átrendeződést hozhatnak.
A leggazdagabb nettó befizető országok, köztük Németország, Franciaország, Hollandia, Ausztria és a skandináv államok kisebb költségvetést szeretnének. Érvelésük szerint az Európai Uniónak nem minden problémára kell újabb pénzekkel reagálnia, miközben a tagállami költségvetések mozgástere is szűkül. Ugyanakkor a védelmi, biztonsági és versenyképességi kiadások növelését támogatják.
A másik oldalon álló országcsoport, amelyhez Magyarország is csatlakozott, azt hangsúlyozza, hogy a hagyományos támogatási formák visszavágása súlyos következményekkel járhat a felzárkózó régiók és a mezőgazdasági szereplők számára. A közös nyilatkozat szerint a jelenlegi javaslat reálértéken csökkentené az agrár, kohéziós és halászati támogatások súlyát.
A vita túlmutat a számokon. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a gazdagabb tagállamok a megnövekedett védelmi kiadások időszakában is hajlandók-e tovább finanszírozni a fejletlenebb régiók felzárkóztatását. Közben ismét előkerült a régóta vitatott visszatérítési rendszer is, amely több nettó befizető országnak biztosít kedvezményeket az uniós hozzájárulásából.
A következő hetekben újabb részletek érkezhetnek a források felosztásáról. A tárgyalások első konkrét pénzügyi javaslatai már június elején megjelenhetnek, a kérdés pedig az európai vezetők csúcstalálkozóján is napirendre kerülhet. A mostani egyeztetések hosszú időre meghatározhatják, milyen uniós pénzekhez juthatnak a tagállamok a következő évtized elején.
