Elképesztő változás közeleg az uniós pénzeknél: rengeteg magyar sorsát pecsételheti meg a döntés

Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain. A vita középpontjában az áll, hogy csökkentsék-e a közös uniós kasszát, vagy éppen további forrásokat mozgósítsanak. Magyarország egy 16 országot tömörítő blokkhoz csatlakozott, amely a kohéziós és agrártámogatások megőrzését, sőt bővítését támogatja.

A tét rendkívül nagy, hiszen az Európai Bizottság korábban közel 2000 milliárd eurós többéves pénzügyi kerettervet vázolt fel. A hagyományos uniós támogatások, köztük a mezőgazdasági és felzárkóztatási források, eddig a teljes költségvetés mintegy kétharmadát adták, az új elképzelések azonban jelentős átrendeződést hozhatnak.

A leggazdagabb nettó befizető országok, köztük Németország, Franciaország, Hollandia, Ausztria és a skandináv államok kisebb költségvetést szeretnének. Érvelésük szerint az Európai Uniónak nem minden problémára kell újabb pénzekkel reagálnia, miközben a tagállami költségvetések mozgástere is szűkül. Ugyanakkor a védelmi, biztonsági és versenyképességi kiadások növelését támogatják.

A másik oldalon álló országcsoport, amelyhez Magyarország is csatlakozott, azt hangsúlyozza, hogy a hagyományos támogatási formák visszavágása súlyos következményekkel járhat a felzárkózó régiók és a mezőgazdasági szereplők számára. A közös nyilatkozat szerint a jelenlegi javaslat reálértéken csökkentené az agrár, kohéziós és halászati támogatások súlyát.

A vita túlmutat a számokon. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a gazdagabb tagállamok a megnövekedett védelmi kiadások időszakában is hajlandók-e tovább finanszírozni a fejletlenebb régiók felzárkóztatását. Közben ismét előkerült a régóta vitatott visszatérítési rendszer is, amely több nettó befizető országnak biztosít kedvezményeket az uniós hozzájárulásából.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A következő hetekben újabb részletek érkezhetnek a források felosztásáról. A tárgyalások első konkrét pénzügyi javaslatai már június elején megjelenhetnek, a kérdés pedig az európai vezetők csúcstalálkozóján is napirendre kerülhet. A mostani egyeztetések hosszú időre meghatározhatják, milyen uniós pénzekhez juthatnak a tagállamok a következő évtized elején.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.