2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi kosárlabdázó két kézzel dobja a labdát. Közelkép a peremről, a hálóról és a labdáról.
Sport

Elképesztő bravúr: kisöpörte ellenfelét a Knicks, 27 év után nagydöntőzhet újra az NBA-ben

Pénzcentrum
2026. május 26. 11:52

A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét a keleti főcsoport döntőjében.

A Knicks klubrekordot állított fel, hiszen sorozatban immár 11 rájátszásmérkőzést nyert meg. A csapatot Karl-Anthony Towns vezette 19 ponttal és 14 lepattanóval, míg a párharc legértékesebb játékosának választott Jalen Brunson 15 pontot szerzett. Landry Shamet 16 pontot dobott, ráadásul mind a négy hárompontos kísérletét értékesítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A keleti finálé negyedik mérkőzésén már az első félidőben eldőlt minden: a Knicks a második negyed közepén már 61–32-re vezetett, a Cavaliers pedig összesen 22 eladott labdával segítette ellenfelét. 

A New York-i alakulat legutóbb 1999-ben jutott be a fináléba, ahol 4–1-re alulmaradt a San Antonio Spurssel szemben. A franchise története során mindössze két bajnoki címet szerzett, még 1970-ben és 1973-ban. A jelenleg 29 éves Brunson mindössze kétéves volt, amikor a Knicks legutóbb a nagydöntőben szerepelt. Érdekesség, hogy édesapja, Rick Brunson akkor a csapat játékosa volt, jelenleg pedig segédedzőként dolgozik a klubnál.

Sokat jelent ez a siker, de a csapattársaim nélkül nem lehetnék itt. Ők adják az önbizalmat, és hagyják, hogy önmagam legyek. A legfontosabb az, hogy mindannyian hiszünk egymásban

– nyilatkozta Brunson a találkozót követően.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Knicks a nagydöntőben a címvédő Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen lép majd pályára. A nyugati főcsoport döntőjében ez a két csapat jelenleg 2–2-re áll egymással. Shamet hangsúlyozta, hogy a gárda már a "nagyobb célra" összpontosít, hiszen a bajnoki címhez még négy győzelemre van szükségük. Amennyiben a Knicks veretlenül söpri ki a nagydöntős ellenfelét is, beállítja a Golden State Warriors 2017-es rekordját, a rájátszásban sorozatban elért 15 győzelmet. 

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#sport #rekord #usa #győzelem #csapat #new york #kosárlabda #NBA #döntő #amerikai sportok #csapatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:30
12:16
12:04
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
2 hete
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
5
6 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:39
Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:30
Hatalmasat kaszált vállalkozásával Csuti: elképesztő összeget tett zsebre Kulcsár Edina volt férje
Agrárszektor  |  2026. május 26. 12:34
Elképesztő őrület hódít a németeknél: rengetegen tartják már így a sertéseket