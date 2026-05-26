Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Elképesztő bravúr: kisöpörte ellenfelét a Knicks, 27 év után nagydöntőzhet újra az NBA-ben
A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét a keleti főcsoport döntőjében.
A Knicks klubrekordot állított fel, hiszen sorozatban immár 11 rájátszásmérkőzést nyert meg. A csapatot Karl-Anthony Towns vezette 19 ponttal és 14 lepattanóval, míg a párharc legértékesebb játékosának választott Jalen Brunson 15 pontot szerzett. Landry Shamet 16 pontot dobott, ráadásul mind a négy hárompontos kísérletét értékesítette.
A keleti finálé negyedik mérkőzésén már az első félidőben eldőlt minden: a Knicks a második negyed közepén már 61–32-re vezetett, a Cavaliers pedig összesen 22 eladott labdával segítette ellenfelét.
A New York-i alakulat legutóbb 1999-ben jutott be a fináléba, ahol 4–1-re alulmaradt a San Antonio Spurssel szemben. A franchise története során mindössze két bajnoki címet szerzett, még 1970-ben és 1973-ban. A jelenleg 29 éves Brunson mindössze kétéves volt, amikor a Knicks legutóbb a nagydöntőben szerepelt. Érdekesség, hogy édesapja, Rick Brunson akkor a csapat játékosa volt, jelenleg pedig segédedzőként dolgozik a klubnál.
Sokat jelent ez a siker, de a csapattársaim nélkül nem lehetnék itt. Ők adják az önbizalmat, és hagyják, hogy önmagam legyek. A legfontosabb az, hogy mindannyian hiszünk egymásban
– nyilatkozta Brunson a találkozót követően.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Knicks a nagydöntőben a címvédő Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen lép majd pályára. A nyugati főcsoport döntőjében ez a két csapat jelenleg 2–2-re áll egymással. Shamet hangsúlyozta, hogy a gárda már a "nagyobb célra" összpontosít, hiszen a bajnoki címhez még négy győzelemre van szükségük. Amennyiben a Knicks veretlenül söpri ki a nagydöntős ellenfelét is, beállítja a Golden State Warriors 2017-es rekordját, a rájátszásban sorozatban elért 15 győzelmet.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul.
A Sunderland négy év alatt jutott el az angol harmadosztálytól az Európa-ligáig: a csapat a Premier League utolsó fordulójában a Chelsea legyőzésével biztosította helyét.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) állítólag már a 2030-as világbajnokságon 66 csapatra bővítené a mezőnyt.
A mögöttünk hagyott hétvégén megrendezték az utolsó fordulót az angol, az olasz és a spanyol első osztályban is: izgalomban most sem volt hiány.
Vége van az olasz pontvadászatnak is: piros lapok, tömegverekedés a záráson, a Milan nagyon rosszul járt
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os szezonja: az utolsó fordulóban dőlt el a harmadik kieső kiléte és a bronzérem sorsa is.
Megállíthatatlan az F1 19 éves olasz csodagyereke: negyedszer nyert zsinórban Antonelli, lassan el is dől a vb-cím?
Antonelli sorozatban negyedszer győzött, egyre kevésbé van ellenfele a világbajnoki címért.
Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban
Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben.
A vasárnap rajtoló Roland Garros férfi mezőnyében Jannik Sinner egyeduralkodónak tűnik, a női tornán azonban évek óta nem látott, kiélezett küzdelem várható a bajnoki címért.
A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy 14 év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két...
Az elittagság megőrzése azután dőlt el végleg, hogy a zürichi csoport utolsó helyén álló britek vasárnap újabb vereséget szenvedtek.
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok
A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.
Joe Schilling alig fél perc után otthagyta a Donegi Abena elleni félnehézsúlyú PFL-mérkőzését, miután ellenfele az első menetben megpróbálta lefejelni.
Délutántól késő estig tartó maratoni programmal búcsúznak a topligák: kiderül, hogy a West Ham vagy a Tottenham marad-e a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025–2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.
A spanyol élvonal valamennyi csapata pályára lép szombat este, így a szurkolók egyszerre kilenc mérkőzés közül választhatnak.
A hétszeres világbajnok határozottan cáfolta a visszavonulásáról szóló találgatásokat, és megerősítette, hogy a 2027-es szezonra is érvényes szerződése van a Ferrarival
Michael Carrick megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába - nem csoda, hogy megkapta az állandó kinevezést.
A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.