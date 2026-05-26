Elképesztő bravúr: kisöpörte ellenfelét a Knicks, 27 év után nagydöntőzhet újra az NBA-ben

A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét a keleti főcsoport döntőjében.

A Knicks klubrekordot állított fel, hiszen sorozatban immár 11 rájátszásmérkőzést nyert meg. A csapatot Karl-Anthony Towns vezette 19 ponttal és 14 lepattanóval, míg a párharc legértékesebb játékosának választott Jalen Brunson 15 pontot szerzett. Landry Shamet 16 pontot dobott, ráadásul mind a négy hárompontos kísérletét értékesítette.

A keleti finálé negyedik mérkőzésén már az első félidőben eldőlt minden: a Knicks a második negyed közepén már 61–32-re vezetett, a Cavaliers pedig összesen 22 eladott labdával segítette ellenfelét.

A New York-i alakulat legutóbb 1999-ben jutott be a fináléba, ahol 4–1-re alulmaradt a San Antonio Spurssel szemben. A franchise története során mindössze két bajnoki címet szerzett, még 1970-ben és 1973-ban. A jelenleg 29 éves Brunson mindössze kétéves volt, amikor a Knicks legutóbb a nagydöntőben szerepelt. Érdekesség, hogy édesapja, Rick Brunson akkor a csapat játékosa volt, jelenleg pedig segédedzőként dolgozik a klubnál.

Sokat jelent ez a siker, de a csapattársaim nélkül nem lehetnék itt. Ők adják az önbizalmat, és hagyják, hogy önmagam legyek. A legfontosabb az, hogy mindannyian hiszünk egymásban

– nyilatkozta Brunson a találkozót követően.

A Knicks a nagydöntőben a címvédő Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen lép majd pályára. A nyugati főcsoport döntőjében ez a két csapat jelenleg 2–2-re áll egymással. Shamet hangsúlyozta, hogy a gárda már a "nagyobb célra" összpontosít, hiszen a bajnoki címhez még négy győzelemre van szükségük. Amennyiben a Knicks veretlenül söpri ki a nagydöntős ellenfelét is, beállítja a Golden State Warriors 2017-es rekordját, a rájátszásban sorozatban elért 15 győzelmet.

