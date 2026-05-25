Durva nyár jöhet: tömeges járattörlésekre figyelmeztetett a HungaroControl vezetője
Tömeges járattörlésekre figyelmeztetett a HungaroControl vezérigazgatója a kerozinválság és a közel-keleti konfliktus miatt. A légtérzárak és az átterelt útvonalak már most komoly forgalomkiesést okoznak Magyarország számára.
A következő hónapokban tovább súlyosbodhat a légiközlekedési helyzet a kerozinválság és a közel-keleti konfliktus következtében – erről beszélt a 24.hu-nak adott interjúban Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója. Szerinte a probléma akár tömeges járattörlésekhez is vezethet.
A szakember elmondta, hogy a légitársaságok már most igyekeznek felkészülni a várható nehézségekre, miközben a közel-keleti harcok miatt több fontos légtér is kiesett. Különösen az iraki légtér lezárása érinti érzékenyen a magyar légiforgalmat, mivel emiatt jelentősen csökkent a Magyarország felett áthaladó járatok száma.
A járatok jelenleg alternatív útvonalakat használnak. Az északi légifolyosó továbbra is érinti a magyar légteret, azonban a déli útvonal a Balkán fölé tevődött át, így számos gép elkerüli az országot. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több nagy légitársaság – köztük az Emirates és a Qatar Airways – egyes járatait is felfüggesztette.
Turi Ferenc szerint a légiközlekedés különösen érzékenyen reagál a geopolitikai és gazdasági válságokra. Úgy fogalmazott: „ha a világgazdaság tüsszent, az ágazat azonnal tüdőgyulladást kap”. Hozzátette, hogy a HungaroControl korábbi belső konfliktusait mára sikerült rendezni, így elkerülték a működés leállását.
