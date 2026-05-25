Durva nyár jöhet: tömeges járattörlésekre figyelmeztetett a HungaroControl vezetője

Tömeges járattörlésekre figyelmeztetett a HungaroControl vezérigazgatója a kerozinválság és a közel-keleti konfliktus miatt. A légtérzárak és az átterelt útvonalak már most komoly forgalomkiesést okoznak Magyarország számára.

A következő hónapokban tovább súlyosbodhat a légiközlekedési helyzet a kerozinválság és a közel-keleti konfliktus következtében – erről beszélt a 24.hu-nak adott interjúban Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója. Szerinte a probléma akár tömeges járattörlésekhez is vezethet.

A szakember elmondta, hogy a légitársaságok már most igyekeznek felkészülni a várható nehézségekre, miközben a közel-keleti harcok miatt több fontos légtér is kiesett. Különösen az iraki légtér lezárása érinti érzékenyen a magyar légiforgalmat, mivel emiatt jelentősen csökkent a Magyarország felett áthaladó járatok száma.

A járatok jelenleg alternatív útvonalakat használnak. Az északi légifolyosó továbbra is érinti a magyar légteret, azonban a déli útvonal a Balkán fölé tevődött át, így számos gép elkerüli az országot. A helyzetet tovább nehezíti, hogy több nagy légitársaság – köztük az Emirates és a Qatar Airways – egyes járatait is felfüggesztette.

Turi Ferenc szerint a légiközlekedés különösen érzékenyen reagál a geopolitikai és gazdasági válságokra. Úgy fogalmazott: „ha a világgazdaság tüsszent, az ágazat azonnal tüdőgyulladást kap”. Hozzátette, hogy a HungaroControl korábbi belső konfliktusait mára sikerült rendezni, így elkerülték a működés leállását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.