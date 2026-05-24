A forint látványos erősödése miatt idén több területen is tompulnak a külföldi utazások költségei, de ez nem jelent valódi árcsökkenést.
Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők
Kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása, jelenleg csak néhány centire van a 2022-es negatív rekordtól. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag a tónál járt, hogy vízügyi és horgászati szempontból is körbejárja, mi okozza a problémát. A szakemberek szerint nemcsak az aszály és a csapadékhiány okoz gondot, hanem az is, hogy a tó vízgyűjtő rendszere kimerült, a vízpótlás pedig egyre nehezebb. A probléma már a horgászatot, a turizmust és a tó környéki vállalkozásokat is súlyosan érinti. A CashTagnek ezúttal Horváth Angéla, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója és Pálinkás Imre Pál, a MOHOSZ kirendeltségvezetője nyilatkozott a témában.
A Velencei-tó az elmúlt hetekben ismét az országos hírek középpontjába került az aszályhelyzet miatt. A tó a CashTag stábjának ottjártakor 67 centiméter volt, ami 83 centiméterrel marad el az alsó szabályozási szinttől. A szakemberek szerint körülbelül 20 millió köbméter víz hiányzik jelenleg a tóból.
Bár a Velencei-tó történetében korábban is előfordultak alacsony vízállású időszakok, a mostani helyzetet rendkívülinek nevezik. A visszatérő vízhiányos periódusok nagyjából tízévente jelentkeztek az elmúlt évtizedekben, azonban a 2020 óta tartó száraz időszak tartóssá vált, és a vízgyűjtő területen felhalmozódó csapadékhiány egyre komolyabb problémát jelent.
A szakértők szerint az idei évben akár az abszolút negatív vízszintrekord is megdőlhet. A legutóbbi esőzések ugyan néhány centiméteres emelkedést okoztak, de ez csak átmeneti javulást jelenthet, hiszen a nyári párolgás gyorsan eltüntetheti ezt a vízmennyiséget.
A tó helyzetét nem csupán a közvetlen csapadék mennyisége határozza meg. Kulcsszerepe van a vízgyűjtő terület állapotának, a talaj vízmegtartó képességének és annak is, hogy mennyi víz jut el ténylegesen a tóba. A Velencei-tó két fő tápláló vízfolyása a Császár-víz és a Vereb–Pázmándi-vízfolyás, azonban a száraz talaj sok esetben még a lehulló csapadékot is elnyeli, mielőtt az elérhetné a tavat.
A hetvenes években épített Pátkai- és Zámolyi-tározók korábban fontos szerepet játszottak a vízpótlásban, jelenleg azonban gyakorlatilag teljesen leürítették őket annak érdekében, hogy minden rendelkezésre álló víz a tóba jusson. A szakemberek szerint ugyanakkor ezek a tározók felújításra szorulnak, és hosszú távon csak komplex vízügyi beavatkozásokkal lehet stabilizálni a tó állapotát.
A lehetséges megoldások között szerepel a tározók rekonstrukciója, a vízgyűjtő terület rekultivációja, valamint különböző mesterséges vízpótlási rendszerek kialakítása is. Felmerült a tisztított szennyvíz visszavezetése, illetve a Duna felől történő vízpótlás lehetősége is, ám ezek komoly környezeti és műszaki kérdéseket vetnek fel. A szakértők szerint minden ilyen megoldás előtt részletes környezeti hatásvizsgálatra lenne szükség.
A tó állapota a horgászat szempontjából is látványos változásokat hozott. A Velencei-tó a hetvenes-nyolcvanas években az ország egyik legnépszerűbb természetes horgászvize volt, évente közel tízezer területi engedéllyel. Mára azonban a horgászlétszám drasztikusan visszaesett, jelenleg ezer alatt van az éves engedélyek száma.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A halállomány összetétele is jelentősen átalakult. Miközben pontyból és ezüstkárászból még mindig sok található a tóban, a ragadozó halfajok és a keszegfélék egyre kevésbé jelennek meg a horgászati fogásokban. A szakemberek attól tartanak, hogy egy hosszabb szélcsendes, hőhullámos időszak akár komoly halpusztulást is okozhat.
A Velencei-tó problémái már messze túlmutatnak a vízügyi kérdéseken. A helyi turizmus, a vendéglátás és a tó környéki vállalkozások is megszenvedik a bizonytalan helyzetet. Több szolgáltató már csak korlátozottan működik, vagy egyáltalán nem nyit ki a szezonban.
A szakemberek szerint a legnagyobb problémát jelenleg a kiszámíthatatlanság jelenti. Nem lehet tudni, hogy a következő években visszatérnek-e a csapadékosabb időszakok, vagy a mostani extrém vízhiány válik az új normává. Egy biztos: komolyabb beavatkozások nélkül a Velencei-tó helyzete tovább romolhat a következő években is.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
A Pénzcentrum 2026. május 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. május 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eleged van a száguldozó autókból? Így kérhetsz fekvőrendőrt vagy traffipaxot a házad elé a saját utcádban
Mosolygó traffipax, zenélő út, okoszebra, sebességlottó. Ezerféle kreatív megoldással lassítják az autósokat. Neked melyik a kedvenced, vagy épp melyiket utálod a legjobban?
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
Egyre több magyar utazó radarjára kerül fel, mert ez a térség továbbra is az egyik legkedvezőbb árú vízparti úti cél a balkánon.
Vadiúj traffipaxok vadásznak mostantól a szabálytalan sofőrökre: jobb résen lenni, ennek könnyen fájdalmas csekk lehet a vége
Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról számolt be, hogy a halálos balesetek száma 40 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
A Pénzcentrum 2026. május 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás.
Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás.
Tömegével rohanják meg a magyarok ezt a balkáni országot: idén ez lett a pünkösdi hosszú hétvége legnagyobb slágere
Európán belül olcsóbb lett a repülés, a nyári foglalásokkal már nem érdemes tovább várni.
Leesik az állad, hová bújnak el a világ elől a szupergazdagok: napi 54 milliót is kifizetnek a teljes csendért
A globális turizmusban a luxusszegmens soha nem látott ütemben erősödik.
A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.
Szerdán hatályba léptek az Európai Unió új szabályai, amelyek szigorítják a rövid távú szálláskiadást.
Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje.
Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.
A Pénzcentrum 2026. május 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Komoly változást jelentett be a WizzAir: csúnyán pórul járhat, aki megszokásból indul a magyar repülőtérre
A magyar légitársaság azt kéri, hogy az utasok ne megszokásból közlekedjenek.
A károsultak szerint már 170 millió forintnál is nagyobb lehet az utasok összesített kára.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít