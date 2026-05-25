Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált

Műszaki hiba miatt hétfő délelőtt több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált a MÁV-csoportnál. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg csak online felületeken lehet menetjegyet vásárolni.

Műszaki hiba lépett fel a MÁV-csoport jegyértékesítési rendszerében, ezért hétfő délelőtt nem lehet jegyet vásárolni a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén sem – közölte a Mávinform.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az online jegyvásárlási lehetőségek továbbra is működnek. Az utasok a MÁVPlusz és a MÁV applikációban, valamint a mavplusz.hu és a jegy.mav.hu oldalakon tudnak jegyet venni.

A MÁV közölte: dolgoznak a hiba elhárításán, azonban egyelőre nem tudni, mikor áll helyre teljesen a rendszer működése.

