Sport

Kemény feltételeket szabtak az USA-nak az irániak: fontos kérdések dőlhetnek el hamarosan

2026. május 10. 17:35

Irán újból jelezte részvételi szándékát a nyári labdarúgó-világbajnokságon, ám a növekvő feszültségek közepette tíz feltételhez kötötte a szereplését. Ez rendkívül bonyolult egyeztetéseket vetít előre a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), Teherán és az Egyesült Államok között - írta a BBC Sport.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) szombaton kiadott közleményében leszögezte, hogy a válogatott "meggyőződései, kultúrája és értékei feladása nélkül" vesz részt a tornán. Ugyanakkor a rendezőktől elvárják, hogy maradéktalanul vegyék figyelembe az aggályaikat.

Az ügy azután kapott különös hangsúlyt, hogy az FFIRI elnökétől, Mehdi Tadzstól a múlt havi FIFA-kongresszus előtt megtagadták a kanadai beutazást. A döntést az Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC) fűződő kapcsolataival indokolták. Ezt a fegyveres testületet ugyanis Kanada és az Egyesült Államok is terrorszervezetként tartja nyilván.

Mehdi Tadzs ezt követően hozta nyilvánosságra, hogy Irán tíz feltételt szabott a nemzetközi szövetségnek a vb-részvételhez. A követelések között szerepel, hogy a küldöttség minden tagja – a játékosok, az edzők és a hivatalos személyek is – kapjon vízumot. Ezt azokra is érvényesíteni kívánják, akik az IRGC-nél teljesítettek katonai szolgálatot. Emellett Irán garanciákat kér a nemzeti lobogó és a himnusz tiszteletben tartására, továbbá fokozott biztonsági intézkedéseket várnak el a repülőtereken, a szállodákban és a stadionokban.

A követelések egy részének teljesítése a FIFA hatáskörébe tartozik. A szervezet felügyelni tudja a tornával kapcsolatos logisztikát, a hivatalos protokollt és a küldöttségek kezelését. A vízumkiadás, a határellenőrzés és a biztonsági átvilágítás azonban az amerikai hatóságok jogköre marad. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban már közölte, hogy az iráni labdarúgókat szívesen látják a tornán. Hozzátette ugyanakkor, hogy az Iszlám Forradalmi Gárdához köthető személyek beutazása továbbra is korlátozásokba ütközhet.

Az iráni szövetség azt is kérte, hogy az újságírók kizárólag "futballszakmai kérdéseket" tegyenek fel. Ez a gyakorlatban nehezen érvényesíthető, hiszen Irán esetében a sport és a politika határvonala rendszerint elmosódik. Jól mutatta ezt a márciusi ausztráliai női Ázsia-kupa is, ahol több iráni játékos menedékjogot kért, ami komoly diplomáciai válságot váltott ki. A csapat hét tagja végül humanitárius vízumot kapott Ausztráliában, közülük azonban öten később meggondolták magukat, és hazatértek.

A helyzetet tovább bonyolítja a geopolitikai kontextus. Az Egyesült Államok és Izrael februárban széleskörű csapásokat mért Iránra, míg Teherán Izrael és az öbölbeli amerikai szövetségesek ellen indított támadásokat. A fegyveres konfliktus azóta egy törékeny tűzszünet keretében nagyrészt szünetel. Az iráni férfiválogatott szövetségi kapitánya, Amir Galenoi maga is elismerte, hogy a világbajnokság egyes mérkőzésein politikailag feszült légkörre lehet számítani.

Irán egyelőre nem jelezte, hogy vissza kívánna lépni a június 11-én kezdődő, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezett világbajnokságtól. A felmerülő kérdések tisztázása azonban várhatóan a torna történetének legbonyolultabb diplomáciai egyeztetéseit igényli majd.
