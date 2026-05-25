Sport

Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban

Pénzcentrum
2026. május 25. 07:04

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben. Emiatt védőkerítések felállítását tervezik, hogy megakadályozzák az edzések megfigyelését - írta meg a The Guardian.

Az angol futballt jelenleg is egy kémbotrány tartja lázban. Nemrégiben a másodosztály rájátszásából a Southamptont épp azért zárták ki, mert illegálisan figyelte meg ellenfelei edzéseit. Így az FA semmit sem akar a véletlenre bízni, amikor az angol válogatott június 13-án megérkezik a vb-bázisára.

A szövetség eredetileg a Sporting Kansas City edzőközpontját szemelte ki, de azt Argentína már lefoglalta. Így a választás a Swope Soccer Village-re esett: ez a létesítmény a Sporting Kansas City akadémiai csapatainak otthona, és mindössze húszperces autóútra található az angol válogatott szállásától.

Anglia
England
Piaci érték: 1 616,75M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.05.23.

A csapat valamennyi mérkőzésére Kansas Cityből repül majd el, és oda is tér vissza. A nyitómeccsüket június 17-én Dallasban játsszák Horvátország ellen. Az FA kültéri edzőtermet és játékospihenőt is kialakít a bázison. A pályák azonban viszonylag nyitottak, ezért további biztonsági intézkedésekre van szükség.

Thomas Tuchelt arról kérdezték, tesz-e valamit az FA a rivális csapatok kémkedése ellen. A szövetségi kapitány elmosolyodott, majd egy képzeletbeli íjat feszített meg.

Természetesen gondoskodunk erről, amennyire csak lehet, de nem esünk túlzásba

- mondta a szövetségi kapitány. Tuchel hozzátette, hogy elégedett az edzőlétesítménnyel, különösen azzal, amit az FA munkatársai kihoztak belőle. Ugyanakkor elismerte, hogy a pályák túlságosan beláthatók.

Biztonsági személyzetet fogunk odaállítani, és kiépítünk némi védelmet. Kritikus fontosságú, hogy amikor a meccs előtti napon a taktikai felállást, a szögleteket, a szabadrúgásokat vagy a büntetőket gyakoroljuk, azt ne ismerhesse meg az ellenfél. Ez döntő előnyt jelenthet

- fogalmazott az angolok kapitánya.
