Durva kémbotrány tartja lázban az angolokat: drasztikus lépésre szánták el magukat az Egyesült Államokban

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) attól tart, hogy az angol válogatott Kansas City-ben található vb-edzőközpontja nem nyújt kellő védelmet a kíváncsiskodó riválisokkal szemben. Emiatt védőkerítések felállítását tervezik, hogy megakadályozzák az edzések megfigyelését - írta meg a The Guardian.

Az angol futballt jelenleg is egy kémbotrány tartja lázban. Nemrégiben a másodosztály rájátszásából a Southamptont épp azért zárták ki, mert illegálisan figyelte meg ellenfelei edzéseit. Így az FA semmit sem akar a véletlenre bízni, amikor az angol válogatott június 13-án megérkezik a vb-bázisára.

A szövetség eredetileg a Sporting Kansas City edzőközpontját szemelte ki, de azt Argentína már lefoglalta. Így a választás a Swope Soccer Village-re esett: ez a létesítmény a Sporting Kansas City akadémiai csapatainak otthona, és mindössze húszperces autóútra található az angol válogatott szállásától.

A csapat valamennyi mérkőzésére Kansas Cityből repül majd el, és oda is tér vissza. A nyitómeccsüket június 17-én Dallasban játsszák Horvátország ellen. Az FA kültéri edzőtermet és játékospihenőt is kialakít a bázison. A pályák azonban viszonylag nyitottak, ezért további biztonsági intézkedésekre van szükség.

Thomas Tuchelt arról kérdezték, tesz-e valamit az FA a rivális csapatok kémkedése ellen. A szövetségi kapitány elmosolyodott, majd egy képzeletbeli íjat feszített meg.

Természetesen gondoskodunk erről, amennyire csak lehet, de nem esünk túlzásba

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta a szövetségi kapitány. Tuchel hozzátette, hogy elégedett az edzőlétesítménnyel, különösen azzal, amit az FA munkatársai kihoztak belőle. Ugyanakkor elismerte, hogy a pályák túlságosan beláthatók.

Biztonsági személyzetet fogunk odaállítani, és kiépítünk némi védelmet. Kritikus fontosságú, hogy amikor a meccs előtti napon a taktikai felállást, a szögleteket, a szabadrúgásokat vagy a büntetőket gyakoroljuk, azt ne ismerhesse meg az ellenfél. Ez döntő előnyt jelenthet

- fogalmazott az angolok kapitánya.