Makrofotó a krizotil azbeszt ásvány szálai a gazdakőzetből csipesszel kivett szálakról.
HelloVidék

Súlyos fordulat Kőszegen: újabb helyeken találtak azbesztet, a kormány azonnal lépett

Pénzcentrum
2026. május 20. 10:34

Újabb vizsgálatok igazolták az azbeszt jelenlétét Kőszegen és környékén. A Vas Vármegyei Kormányhivatal szerint minden eddig bevizsgált kőzetmintában kimutatták a szennyezést. Közben a kormány igyekszik elkerülni a pánikkeltést, ugyanakkor egészségügyi szűrések lehetőségéről is szó esett.

Újabb helyszíneken mutatták ki az azbeszt jelenlétét Kőszegen a legfrissebb vizsgálatok alapján. A Vas Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint április 28-án és 29-én összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett. A hivatal közölte, hogy a további mérési eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot.

Kőszeg önkormányzata szintén további vizsgálatokat rendelt el. Az említett helyszíneken felül még 21 ponton végeztek kőzetvizsgálatot, amelyek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz. Ezeknél a mintáknál is minden esetben kimutatták az azbeszt jelenlétét.

Egy magánszemély is bevizsgáltatott egy adag követ, amelyet korábban az ausztriai Rohonc közelében található bányából hoztak Magyarországra. A vizsgálat pozitív eredményt hozott, ezért a hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy a bánya szintén azbeszttel szennyezett lehet.

A kormányhivatal tájékoztatta az érintett minisztériumokat és önkormányzatokat is, emellett megkezdték annak felkutatását, hogy hová szállíthattak még ebből a kőből.

A kormány hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került az ügy. A kabinet szerint szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbesztszennyezéssel kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már dolgozik olyan javaslatokon, amelyek az érintett lakosság egészségügyi szűrését segíthetik.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ausztriai látogatásán felveti majd az osztrák félnek az azbeszttel kapcsolatos problémákat. A magyar kormány elvárása, hogy az osztrák bányákból ne kerülhessen szennyezett kő magyar vállalkozókhoz. Magyar Péter szerint egyelőre nem tudni, hogy az érintett vállalkozók tisztában voltak-e az alapanyag szennyezettségével.
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

