Súlyos fordulat Kőszegen: újabb helyeken találtak azbesztet, a kormány azonnal lépett

Újabb vizsgálatok igazolták az azbeszt jelenlétét Kőszegen és környékén. A Vas Vármegyei Kormányhivatal szerint minden eddig bevizsgált kőzetmintában kimutatták a szennyezést. Közben a kormány igyekszik elkerülni a pánikkeltést, ugyanakkor egészségügyi szűrések lehetőségéről is szó esett.

Újabb helyszíneken mutatták ki az azbeszt jelenlétét Kőszegen a legfrissebb vizsgálatok alapján. A Vas Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint április 28-án és 29-én összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett. A hivatal közölte, hogy a további mérési eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot.

Kőszeg önkormányzata szintén további vizsgálatokat rendelt el. Az említett helyszíneken felül még 21 ponton végeztek kőzetvizsgálatot, amelyek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz. Ezeknél a mintáknál is minden esetben kimutatták az azbeszt jelenlétét.

Egy magánszemély is bevizsgáltatott egy adag követ, amelyet korábban az ausztriai Rohonc közelében található bányából hoztak Magyarországra. A vizsgálat pozitív eredményt hozott, ezért a hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy a bánya szintén azbeszttel szennyezett lehet.

A kormányhivatal tájékoztatta az érintett minisztériumokat és önkormányzatokat is, emellett megkezdték annak felkutatását, hogy hová szállíthattak még ebből a kőből.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kormány hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került az ügy. A kabinet szerint szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbesztszennyezéssel kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már dolgozik olyan javaslatokon, amelyek az érintett lakosság egészségügyi szűrését segíthetik.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ausztriai látogatásán felveti majd az osztrák félnek az azbeszttel kapcsolatos problémákat. A magyar kormány elvárása, hogy az osztrák bányákból ne kerülhessen szennyezett kő magyar vállalkozókhoz. Magyar Péter szerint egyelőre nem tudni, hogy az érintett vállalkozók tisztában voltak-e az alapanyag szennyezettségével.