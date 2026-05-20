Súlyos fordulat Kőszegen: újabb helyeken találtak azbesztet, a kormány azonnal lépett

Egyre élesebb vita alakult ki a tiszaörsi fürdő jövője körül, miután az önkormányzat visszavette az üzemeltetést a korábbi bérlőtől.
Újabb vizsgálatok igazolták az azbeszt jelenlétét Kőszegen és környékén. A Vas Vármegyei Kormányhivatal szerint minden eddig bevizsgált kőzetmintában kimutatták a szennyezést. Közben a kormány igyekszik elkerülni a pánikkeltést, ugyanakkor egészségügyi szűrések lehetőségéről is szó esett.
Újabb helyszíneken mutatták ki az azbeszt jelenlétét Kőszegen a legfrissebb vizsgálatok alapján. A Vas Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint április 28-án és 29-én összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett. A hivatal közölte, hogy a további mérési eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot.
Kőszeg önkormányzata szintén további vizsgálatokat rendelt el. Az említett helyszíneken felül még 21 ponton végeztek kőzetvizsgálatot, amelyek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz. Ezeknél a mintáknál is minden esetben kimutatták az azbeszt jelenlétét.
Egy magánszemély is bevizsgáltatott egy adag követ, amelyet korábban az ausztriai Rohonc közelében található bányából hoztak Magyarországra. A vizsgálat pozitív eredményt hozott, ezért a hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy a bánya szintén azbeszttel szennyezett lehet.
A kormányhivatal tájékoztatta az érintett minisztériumokat és önkormányzatokat is, emellett megkezdték annak felkutatását, hogy hová szállíthattak még ebből a kőből.
A kormány hétfői sajtótájékoztatóján is szóba került az ügy. A kabinet szerint szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbesztszennyezéssel kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már dolgozik olyan javaslatokon, amelyek az érintett lakosság egészségügyi szűrését segíthetik.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ausztriai látogatásán felveti majd az osztrák félnek az azbeszttel kapcsolatos problémákat. A magyar kormány elvárása, hogy az osztrák bányákból ne kerülhessen szennyezett kő magyar vállalkozókhoz. Magyar Péter szerint egyelőre nem tudni, hogy az érintett vállalkozók tisztában voltak-e az alapanyag szennyezettségével.
