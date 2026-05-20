Huszonkét évet buliztak ki: megvadult Észak-London, így ünnepelte a bajnoki címet az Arsenal + videók
Huszonkét év várakozás minden feszültsége kiszakadt a szurkolókból, többen zokogva ünnepelték az Arsenal bajnoki címét.
Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla tegnap este, a Manchester City bournemouth-i remijével véglegesen biztossá vált, hogy az Arsenal nyeri a Premier League 2025/2026-os idényét. A mérkőzés utáni interjúban a City mestere, Pep Guardiola azonnal gratulált is Mikel Arteta csapatának - azt azonban nem erősítette meg, hogy valóban a vasárnapi, Aston Villa elleni bajnoki lesz-e az utolsó meccse a City kispadján.
Az Arsenal huszonkét év után ünnepelhet ismét bajnoki címet, és a közösségi médiában terjedő videók tanúsága szerint tényleg felszakadt a két évtizedes feszültség játékosokból, szurkolókból egyaránt. Az alábbi videón például a játékosok ünneplését láthatjuk, a keret együtt nézte a City meccsét az edzőkomplexumban - a lefújás után pedig tomboló ünneplésbe kezdtek.
A következő videón már a szurkolók is szerepet kapnak: szerte Londonban (de elsősorban természetesen az északi részen, Islingtonban) meccsnézős estek alakultak, ahol a lefújás pullanatában mindenkiből feltört az ünneplés, vagy éppen a könnyek.
Pillanatokkal a lefújás után több ezren indultak el az Arsenal otthona, az Emirates stadion felé, ahol szabályos utcabál kezdődött: a szurkolók füstgyertyákkal, tűzijátékkal érkeztek az arénához, ahol gyakorilatilag lépni nem lehetett. A játékosok még kora reggel is a stadion környékén mászkáltak, és a videók tanúsága szerint nem két üveg pezsgő fogyott el.
Az Arsenal vasárnap, az utolsó fordulóban a Crystal Palace ellen játszik immár tét nélküli bajnokit, a City pedig a ma este az El-döntőben pályára lépő Aston Villa ellen zárja a bajnokságot. A londoniaknak ugyanakkor nem ér véget a szezon: jövő szombaton Budapesten van jelenésük, ahol a PSG ellen vívják történetük második BL-döntőjét.
