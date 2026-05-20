Balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore...
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
A jeli arborétum főkertésze szerint ideje végre búcsút venni a tujától, és új irányt venni a kertekben. A klímaváltozás és az egyre aszályosabb, szélsőségesebb időjárás miatt több olyan örökzöld került előtérbe, amely jobban bírja a terhelést, és hosszabb távon is fenntarthatóbb megoldást jelenthet a sövényeknél. A szakember 3 olyan növényt is megnevezett, amelyekkel tartós, látványos és időtálló zöld fal alakítható ki. Mutatjuk is mindjárt!
Évtizedeken át, aki kertes házat vett, és sövényt akart – természetes örökzöld falat a kertbe –, az szinte automatikusan tuját ültetett. Tízezrével vásárolták a magyar családok ezt az örökzöldet, ezen belül is leginkább a smaragdtuját. Nem véletlen hát, hogy a nyugati országrészben – különösen Zalában és Somogyban – sok, örökzöld-termesztéssel foglalkozó család is csak úgy emlegette, mint „a kenyérnövényt”.
Gyakran a kertészek teljes forgalmának akár 50 százalékát is ez az egy növény, a smaragdtuja adta, annyira megérte ezzel a fajtával foglalkozni – mesélte pár éve a HelloVidéknek Megyeri Szabolcs, aki arról is beszélt, a tuja hosszú ideig azért is volt ennyire népszerű, mert sokan problémamentes növénynek gondolták: télen-nyáron zöld maradt, jól takart, és nem igényelt különösebb gondozást.
Idővel egyre többen szembesültek azzal, hogy a tuja mégsem olyan jó választás
A smaragdtuja ugyanis nem ad tökéletes takarást: kúpos növekedésű, így az ágak között idővel természetes rések alakulnak ki. Az sem igaz, hogy teljesen gondozásmentes lenne: rendszeresen szükség van az elszáradt részek eltávolítására, visszavágásra és ápolásra is – de ahhoz, hogy kiderüljön, idő kellett. Az elmúlt 5-10 évben ráadásul egyre súlyosabb egészségügyi problémák jelentek meg. A tujaállományokban többek között gombás betegségek (például Kabatina- vagy Pestalotiopsis-fertőzések), illetve rovarkártevők – például a kérget károsító szúbogarak – is egyre gyakrabban okoznak pusztulást.
A szakértői tapasztalatok szerint a smaragdtuja a klímaváltozás hatásait „duplán” megsínyli.
A tartós aszály, a hőstressz és a szélsőséges téli időjárás együtt fokozatosan legyengíti a növényt. Ilyenkor csökken a gyantaképződés is, amely normál esetben fontos védelmi mechanizmus a kórokozókkal és kártevőkkel szemben. A legyengült növénybe így könnyebben jutnak be a fertőzések, amelyek gyorsabb sárguláshoz és pusztuláshoz vezethetnek.
Időlegesen azért meg lehet menteni a száradó tujasort
Az utóbbi években már a kevésbé aszályos nyugati országrészben is egyre gyakrabban láthatók sárguló, visszaszáradó tujasorok. Ahol még életképes az állomány, ott átmeneti megoldást jelenthet az öntözés, a párásítás, a tápanyag-utánpótlás és a célzott növényvédelem, de ezek inkább csak lassítják a romlást, mintsem megállítják azt. Vannak ugyan kedvezőbb mikroklímájú területek – például mélyfekvésű, párásabb kertek vagy erdővel körülvett ingatlanok –, ahol a tuja továbbra is jobban érzi magát. A kertészeti tapasztalatok szerint azonban Magyarország jelentős részén ezek a feltételek nem adottak.
A szakértői álláspont szerint ezért hosszú távon nem feltétlenül a tuja jelenti a legjobb irányt a hazai sövénytelepítésben – még ha bizonyos környezetekben továbbra is működő megoldás marad is.
A kérdés ma már az, mi kerülhet a helyükre, milyen örökzöld sövényt ültessünk!
A témáról a minap egy sajtóbejáráson Ruborits Tamással, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársával, a Jeli Arborétum okleveles főkertészével beszélgettünk, aki szerint a smaragdtuja hosszú távon egyáltalán nem tartható fenn Magyarországon a mai formájában.
A szakember szerint is a smaragdtuja ugyan mesterséges beavatkozásokkal – például vegyszeres kezeléssel vagy folyamatos párásítással – ideig-óráig életben maradhat, de ez nem tekinthető fenntartható iránynak. Mint fogalmazott, a smaragdtuja „annyira nem idevaló”, hogy hosszú távon inkább el kellene engedni, és olyan fajokat kell helyette választani, amelyek vegyszermentesen is stabilan megmaradnak a házikertekben.
Ruborits Tamás három alternatívát is kiemelt, amelyeket kifejezetten alkalmasnak tart sövényként: a babérmeggyet, a korallberkenyét és a tiszafát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
1. Korallberkenye – a modern kertek egyik leglátványosabb, vörös hajtású örökzöldje
A korallberkenye esetében Ruborits Tamás azt emelte ki, hogy az elmúlt években látványosan előtérbe került a kertépítészetben. Saját tapasztalata szerint még a 2000-es évek végén ritkaságnak számított, ma viszont egyre gyakrabban használt, jól alkalmazkodó, strapabíró sövénynövény, amely élénk vörös, majd később sötétzölddé érő hajtásaival erős díszítőértéket ad a kerteknek.
A szakember szerint a növény egyik előnye, hogy jól tűri a metszést, ezért sövényként is könnyen formában tartható, és városi, illetve kertvárosi környezetben is megbízhatóan fejlődik. Emellett a lombszíneződése miatt egész szezonban változatos látványt nyújt, ami miatt egyre gyakrabban választják a klasszikus tujafélék kiváltására.
2. Tiszafa – a lassú, de hosszú távon „legstabilabb” örökzöld sövény
A harmadik javasolt faj a tiszafa, amely lassú növekedésű, de hosszú távon rendkívül tartós sövénynövény. A szakember szerint bár a telepítése költségesebb, a fenntartási igénye alacsonyabb: amit az elején időben és pénzben „belerak” a kerttulajdonos, azt később visszakapja azzal, hogy kevesebb metszést és beavatkozást igényel.
Ruborits Tamás külön kitért arra is, hogy a lassan növő, stabil fajok hosszú távon fenntarthatóbbak, mint a gyors növekedésű, de folyamatosan intenzív metszést igénylő sövények – példaként a leylandciprust említette, amelyet idővel akár évente többször is vissza kellene vágni.
3. Babérmeggy – a „védekező” sövény, ami saját magát védi a betegségektől
A babérmeggy szerinte különösen jó példa a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó növényekre. Mint elmondta, a faj egyik érdekes tulajdonsága, hogy fertőzés esetén a növény képes lokálisan „feláldozni” a megtámadott részeket: a fertőzött szöveteket elhatárolja és elpusztítja, így megakadályozza a kórokozó tovaterjedését. Ez a fajta védekezés sok esetben azt eredményezi, hogy nem az egész növény pusztul el, hanem csak kisebb részek károsodnak.
A babérmeggy emellett tavasszal látványos, fehér virágzatot hoz, termése pedig – fekete bogyó formájában – a madarak számára fontos táplálék, így a kert ökológiai értékét is növeli.
A jeli arborétum főkertésze még arra is felhívta a figyelmet, hogy a növényvédelmi stratégiák és a kertészeti tudás is folyamatosan változik a klímával együtt. A korábban biztosnak hitt fajok ma már sok esetben nem teljesítenek úgy, mint évtizedekkel ezelőtt: a lucfenyő például sok helyen kiszárad, legyengül, vagy kártevők támadják meg.
A szakember szerint ezért a kertészkedésben is szemléletváltásra van szükség: a korábbi szakkönyvi tudást időről időre felül kell vizsgálni, mert a környezeti feltételek alapvetően megváltoztak.
A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már pünkösre megnyitja strandjait.
Egykor a győri elit és polgárság egyik legfontosabb találkozóhelye volt, ma viszont az összeomlás szélén áll a Radó-sziget ikonikus épülete, a Spartacus csónakház.
Szarmata kori település nyomai, török kori pénzérmék és egy épen maradt ágyúgolyó is előkerült az elmúlt időszak régészeti feltárásain Baján és Vaskúton.
A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.
A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben akár több millió forintra is rúghat.
Veszélyben a magyarok kedvenc karácsonyfája: ez a jól ismert fafaj hamarosan végleg eltűnhet hazánkból
A lucfenyők gyors pusztulása már jól látható jele annak, hogy a klímaváltozás alapvetően átalakítja Magyarország élővilágát.
Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők
A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.
Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.
Tovább emelkedtek a balatoni strandbüfék árai, a palacsinta több helyen már 450–500 forintba, a különlegesebb változatok pedig akár 650 forintba is kerülnek.
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot
Bölcsődétől a skateparkig, magyar utcáktól osztrák télisózásig: ennyi településen lehet ott a burgenlandi azbeszt-kő.
Keszthely is csatlakozott a világszerte egyre népszerűbb „Ne nyírj füvet májusban!” mozgalomhoz: több városi területen egész hónapban érintetlenül hagyják a füvet.
Sok térségben katasztrofális a vízhiány. A termelők arra figyelmeztetnek: csapadék nélkül idén is jelentős terméskiesés jöhet több alapnövény esetében.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Jó hír az eper szerelmeseinek: a szabadföldi magyar gyümölcs már a jövő héten megjelenhet a piacokon, és lassan országszerte nyitnak a „Szedd magad” ültetvények is.
Egyre több helyről érkeznek medveészlelések Borsodból, a szakértők szerint pedig nagy valószínűséggel ugyanaz a fiatal barnamedve bukkan fel újra és újra a térségben.
Újabb fordulatot vett az azbesztügy: már Szentgotthárdon is azbesztszennyezett anyagot találtak a mintavételek során.
A Balatonlellén létrehozott 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz.
Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el.
Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó
Újra eladó Szeged egyik legikonikusabb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant – és most bárki megveheti a város egyik legkülönlegesebb boutique hotelét.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít