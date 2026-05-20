Brutális hőkupola telepszik a térségre, itt a fordulat az időjárásban: valósággal berobban a nyár

Szokatlanul hűvös időszak után hirtelen beköszönt a kánikula Európában. Egy Északnyugat-Afrikából érkező hőhullám miatt a napokban a májusi átlagnál akár 12–16 fokkal is melegebb lehet. A kontinens nagy részén 30 fok körüli csúcshőmérsékleteket hozó extrém időjárást egy úgynevezett hőkupola okozza - írta a Portfolio.

A forró légtömeg a hétvégén és a jövő hét elején először Nyugat- és Délnyugat-Európát éri el. A hét közepére aztán a kontinens középső, északi és keleti területeire is kiterjed. A Földközi-tenger térségében, Közép-Európában és a Balkán-félszigeten a hőmérséklet fokozatosan megközelíti a 30 fokot. Horvátországban, például Zágrábban és Splitben is hasonló értékeket mérhetnek.

A drasztikus felmelegedés hátterében egy kiterjedt anticiklon, más néven hőkupola áll. Ez a magasnyomású légköri képződmény tartósan egy helyben marad. Szinte fedőként ejti csapdába az alatta lévő levegőt, amely a leáramlás során tovább melegszik. Bár az ilyen rendszerek jellemzően csak a nyár derekán alakulnak ki, most már május végén szokatlanul nagy forróságot eredményeznek Európa-szerte.

A HungaroMet adatai is jól mutatják az időjárás szélsőségességét. Kelet-Európa nagy részén, sőt még Délkelet-Finnországban is a megszokott 18–20 fok helyett 30–32 fokos maximumokat mérnek. A kontinens felett kialakult különleges légköri helyzet miatt jelenleg Törökország több pontján is hűvösebb az idő, mint a finn fővárosban.