A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.
Brutális hőkupola telepszik a térségre, itt a fordulat az időjárásban: valósággal berobban a nyár
Szokatlanul hűvös időszak után hirtelen beköszönt a kánikula Európában. Egy Északnyugat-Afrikából érkező hőhullám miatt a napokban a májusi átlagnál akár 12–16 fokkal is melegebb lehet. A kontinens nagy részén 30 fok körüli csúcshőmérsékleteket hozó extrém időjárást egy úgynevezett hőkupola okozza - írta a Portfolio.
A forró légtömeg a hétvégén és a jövő hét elején először Nyugat- és Délnyugat-Európát éri el. A hét közepére aztán a kontinens középső, északi és keleti területeire is kiterjed. A Földközi-tenger térségében, Közép-Európában és a Balkán-félszigeten a hőmérséklet fokozatosan megközelíti a 30 fokot. Horvátországban, például Zágrábban és Splitben is hasonló értékeket mérhetnek.
A drasztikus felmelegedés hátterében egy kiterjedt anticiklon, más néven hőkupola áll. Ez a magasnyomású légköri képződmény tartósan egy helyben marad. Szinte fedőként ejti csapdába az alatta lévő levegőt, amely a leáramlás során tovább melegszik. Bár az ilyen rendszerek jellemzően csak a nyár derekán alakulnak ki, most már május végén szokatlanul nagy forróságot eredményeznek Európa-szerte.
A HungaroMet adatai is jól mutatják az időjárás szélsőségességét. Kelet-Európa nagy részén, sőt még Délkelet-Finnországban is a megszokott 18–20 fok helyett 30–32 fokos maximumokat mérnek. A kontinens felett kialakult különleges légköri helyzet miatt jelenleg Törökország több pontján is hűvösebb az idő, mint a finn fővárosban.
Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság
Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala
Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk
A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.
Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak
Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Málta elérte a növekedés határát: a mediterrán szigetország most először fékez, nem gyorsít.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
Keményen lecsapnak az utcán iszogatókra: szigorú szabályokat jelentett be a népszerű üdülőhely polgármestere
Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására.
Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés
A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.
Mentőövet dobtak a magyar vasútnak a szomszédból: szinte vadonatúj vagonokkal menekítik meg a nyári szezont
Tíz, szinte új, első osztályú InterCity-kocsit bérel a nyári szezonra a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB).
Végleg eldőlt, kifogy-e Európa a kerozinból a nyári utazós szezonra: vallottak a légitársaságok vezetői - erre kell készülni
Szakértői becslések szerint a megnövelt európai finomítói termelés napi 100 ezer hordó többletet jelent.
Halálra taposott egy 67 éves túrázó nőt, férjét pedig súlyosan megsebesítette egy felbőszült tehéncsorda vasárnap az ausztriai Oberlienz közelében.
A Ryanair vezetése szerint a légitársaság nem tart üzemanyag-ellátási problémáktól az idei nyáron.
A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is.
A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.
Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén
A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
