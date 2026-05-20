Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Légi felvétel a Balatonról, autós út a tó mentén, házak, mezők és kertek Magyarországon
Brutális hőkupola telepszik a térségre, itt a fordulat az időjárásban: valósággal berobban a nyár

2026. május 20. 10:20

Szokatlanul hűvös időszak után hirtelen beköszönt a kánikula Európában. Egy Északnyugat-Afrikából érkező hőhullám miatt a napokban a májusi átlagnál akár 12–16 fokkal is melegebb lehet. A kontinens nagy részén 30 fok körüli csúcshőmérsékleteket hozó extrém időjárást egy úgynevezett hőkupola okozza - írta a Portfolio.

A forró légtömeg a hétvégén és a jövő hét elején először Nyugat- és Délnyugat-Európát éri el. A hét közepére aztán a kontinens középső, északi és keleti területeire is kiterjed. A Földközi-tenger térségében, Közép-Európában és a Balkán-félszigeten a hőmérséklet fokozatosan megközelíti a 30 fokot. Horvátországban, például Zágrábban és Splitben is hasonló értékeket mérhetnek.

A drasztikus felmelegedés hátterében egy kiterjedt anticiklon, más néven hőkupola áll. Ez a magasnyomású légköri képződmény tartósan egy helyben marad. Szinte fedőként ejti csapdába az alatta lévő levegőt, amely a leáramlás során tovább melegszik. Bár az ilyen rendszerek jellemzően csak a nyár derekán alakulnak ki, most már május végén szokatlanul nagy forróságot eredményeznek Európa-szerte.

A HungaroMet adatai is jól mutatják az időjárás szélsőségességét. Kelet-Európa nagy részén, sőt még Délkelet-Finnországban is a megszokott 18–20 fok helyett 30–32 fokos maximumokat mérnek. A kontinens felett kialakult különleges légköri helyzet miatt jelenleg Törökország több pontján is hűvösebb az idő, mint a finn fővárosban.
NAPTÁR
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

