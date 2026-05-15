A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.
Eldőlt a Paks vezetőedzőjének sorsa: most kiderült, marad-e Bognár György
Szerződést hosszabbított Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, így a következő szezonban is ő irányítja az élvonalbeli labdarúgócsapatot. A szakember júniusban lejáró megállapodását egy évvel toldották meg a felek.
A 64 éves tréner eddig 213 tétmérkőzésen ült a tolnaiak kispadján, ebből 108 alkalommal győzelemre vezette az együttest. Irányítása alatt a Paks az elmúlt években a hazai futball meghatározó szereplőjévé vált. Az utóbbi időszakban kétszer is elhódították a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig ezüst- és bronzérmet is ünnepelhettek. A gárda idén is kedvező helyzetből várja a szezon zárófordulóját, így jó eséllyel pályázik egy újabb harmadik hely megszerzésére.
A hosszabbítás kapcsán Bognár elárulta, hogy az aláírás előtt elsősorban szakmai kérdéseket kellett tisztázniuk Haraszti Zsolt tulajdonossal. A jelenlegi idény játéka és eredményessége ugyanis némileg elmaradt a korábbiaktól. A visszaesést részben azzal magyarázta, hogy a szezon során sok fiatal kapott egyszerre játéklehetőséget. Ez az első osztályban esetenként már a teljesítmény rovására mehet.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Ferencváros
|
32
|
20
|
5
|
7
|
64
|
31
|
33
|
65
|
3.
Paksi FC
|
32
|
14
|
8
|
10
|
60
|
45
|
15
|
50
|
4.
Debreceni VSC
|
32
|
13
|
11
|
8
|
49
|
40
|
9
|
50
A vezetőedző komoly fegyverténynek tartaná a dobogó alsó fokának megszerzését. Elismerte, hogy riválisaik közül a Debrecen és a Zalaegerszeg is látványosabb, kreatívabb futballt játszott náluk. Úgy véli azonban, hogy ellenfeleik egyike sem sebezhetetlen, emellett nem is alkotnak jobb csapatot a Paksnál. A jövővel kapcsolatban a szakember jelezte, hogy nyáron nem várható jelentős átalakulás a játékoskeretben. Jelenleg kizárólag az idény sikeres lezárására összpontosítanak.
Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen
- jelentette ki a veterán edző.
címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
