Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Székesfehérvár, 2024. szeptember 29.Bognár György, a Paks vezetõedzõje a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában játszott Fehérvár FC - Paksi FC mérkõzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2024. szeptember 29-én.MTI/Kovács Tamás
Eldőlt a Paks vezetőedzőjének sorsa: most kiderült, marad-e Bognár György

2026. május 15. 15:45

Szerződést hosszabbított Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, így a következő szezonban is ő irányítja az élvonalbeli labdarúgócsapatot. A szakember júniusban lejáró megállapodását egy évvel toldották meg a felek.

A 64 éves tréner eddig 213 tétmérkőzésen ült a tolnaiak kispadján, ebből 108 alkalommal győzelemre vezette az együttest. Irányítása alatt a Paks az elmúlt években a hazai futball meghatározó szereplőjévé vált. Az utóbbi időszakban kétszer is elhódították a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig ezüst- és bronzérmet is ünnepelhettek. A gárda idén is kedvező helyzetből várja a szezon zárófordulóját, így jó eséllyel pályázik egy újabb harmadik hely megszerzésére.

A hosszabbítás kapcsán Bognár elárulta, hogy az aláírás előtt elsősorban szakmai kérdéseket kellett tisztázniuk Haraszti Zsolt tulajdonossal. A jelenlegi idény játéka és eredményessége ugyanis némileg elmaradt a korábbiaktól. A visszaesést részben azzal magyarázta, hogy a szezon során sok fiatal kapott egyszerre játéklehetőséget. Ez az első osztályban esetenként már a teljesítmény rovására mehet.

Magyarország
Paksi FC
Piaci érték: 8,33M €
Edző: Bognár György
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #3
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Ferencváros
32
20
5
7
64
31
33
65
3.
Paksi FC
32
14
8
10
60
45
15
50
4.
Debreceni VSC
32
13
11
8
49
40
9
50
Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

A vezetőedző komoly fegyverténynek tartaná a dobogó alsó fokának megszerzését. Elismerte, hogy riválisaik közül a Debrecen és a Zalaegerszeg is látványosabb, kreatívabb futballt játszott náluk. Úgy véli azonban, hogy ellenfeleik egyike sem sebezhetetlen, emellett nem is alkotnak jobb csapatot a Paksnál. A jövővel kapcsolatban a szakember jelezte, hogy nyáron nem várható jelentős átalakulás a játékoskeretben. Jelenleg kizárólag az idény sikeres lezárására összpontosítanak.

Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen

- jelentette ki a veterán edző.

