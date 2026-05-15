Eldőlt a Paks vezetőedzőjének sorsa: most kiderült, marad-e Bognár György

Szerződést hosszabbított Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, így a következő szezonban is ő irányítja az élvonalbeli labdarúgócsapatot. A szakember júniusban lejáró megállapodását egy évvel toldották meg a felek.

A 64 éves tréner eddig 213 tétmérkőzésen ült a tolnaiak kispadján, ebből 108 alkalommal győzelemre vezette az együttest. Irányítása alatt a Paks az elmúlt években a hazai futball meghatározó szereplőjévé vált. Az utóbbi időszakban kétszer is elhódították a Magyar Kupát, a bajnokságban pedig ezüst- és bronzérmet is ünnepelhettek. A gárda idén is kedvező helyzetből várja a szezon zárófordulóját, így jó eséllyel pályázik egy újabb harmadik hely megszerzésére.

A hosszabbítás kapcsán Bognár elárulta, hogy az aláírás előtt elsősorban szakmai kérdéseket kellett tisztázniuk Haraszti Zsolt tulajdonossal. A jelenlegi idény játéka és eredményessége ugyanis némileg elmaradt a korábbiaktól. A visszaesést részben azzal magyarázta, hogy a szezon során sok fiatal kapott egyszerre játéklehetőséget. Ez az első osztályban esetenként már a teljesítmény rovására mehet.

Magyarország Paksi FC Piaci érték: 8,33M € Edző: Bognár György Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #3 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Ferencváros 32 20 5 7 64 31 33 65 3. Paksi FC 32 14 8 10 60 45 15 50 4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49 40 9 50 Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

A vezetőedző komoly fegyverténynek tartaná a dobogó alsó fokának megszerzését. Elismerte, hogy riválisaik közül a Debrecen és a Zalaegerszeg is látványosabb, kreatívabb futballt játszott náluk. Úgy véli azonban, hogy ellenfeleik egyike sem sebezhetetlen, emellett nem is alkotnak jobb csapatot a Paksnál. A jövővel kapcsolatban a szakember jelezte, hogy nyáron nem várható jelentős átalakulás a játékoskeretben. Jelenleg kizárólag az idény sikeres lezárására összpontosítanak.

Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen

- jelentette ki a veterán edző.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA