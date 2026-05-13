A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények.
Donald Trump kíméletlenül őszinte volt: egyáltalán nem érdekli a választók pénztárcája, csak egyetlen cél lebeg a szeme előtt
Donald Trump egyértelművé tette, hogy az Iránnal kapcsolatos tárgyalások során kizárólag a nukleáris fegyverkezés megakadályozása érdekli. Az amerikai elnök szerint az amerikaiak pénzügyi nehézségei nem befolyásolják döntéseit, még annak ellenére sem, hogy az emelkedő energiaárak és az infláció egyre nagyobb terhet jelentenek a választóknak. Kijelentése különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen közelednek a félidős választások az Egyesült Államokban, írja a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Iránnal kapcsolatos megállapodások során kizárólag az számít számára, hogy Teherán ne juthasson nukleáris fegyverhez. Az amerikai elnök egy újságírói kérdésre reagálva kijelentette: az amerikaiak pénzügyi helyzete egyáltalán nem motiválja döntéseiben.
„Nem gondolok az amerikaiak pénzügyi helyzetére. Nem gondolok senkiére. Egyetlen dologra gondolok: nem engedhetjük, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen” – fogalmazott Trump.
A kijelentés érzékeny politikai helyzetben hangzott el, miközben az emelkedő megélhetési költségek továbbra is az amerikai választók egyik legfontosabb problémájának számítanak a novemberi félidős választások előtt. Az iráni konfliktushoz kapcsolódó energiaár-emelkedések növelték az üzemanyagárakat és hozzájárultak az infláció erősödéséhez is.
Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója később pontosította Trump kijelentését. Elmondása szerint az elnök elsődleges felelőssége az amerikaiak biztonságának garantálása, és szerinte Irán nukleáris fegyverhez jutása közvetlen fenyegetést jelentene az Egyesült Államokra nézve.
Az amerikai hírszerzés értékelése szerint ugyanakkor Irán nukleáris programjának helyzete az elmúlt hónapokban lényegében nem változott. Az elemzők úgy vélik, hogy egy esetleges amerikai–izraeli támadás meghosszabbíthatta azt az időt, amelyre Iránnak szüksége lenne egy atomfegyver előállításához.
Trump szövetségesei szerint egy atomfegyverrel rendelkező Irán olyan biztonsági kockázatot jelentene, amely súlyosabb a rövid távú gazdasági problémáknál. Irán továbbra is tagadja, hogy nukleáris fegyverek fejlesztésére törekedne, és azt állítja, hogy programja kizárólag békés célokat szolgál.
Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok
