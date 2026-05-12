Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét

Izrael légvédelmi ütegeket és a kezelésükhöz szükséges személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy megvédje az országot az Iránnal vívott háború idején. Mindezt Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete jelentette be egy tel-avivi rendezvényen - írta meg a The Guardian.

Huckabee az Ábrahám-megállapodások első aláírójaként méltatta az Emírségeket. Az arab állam 2020-ban létesített hivatalos diplomáciai kapcsolatot Izraellel, emellett az Egyesült Államok számára is fontos katonai infrastruktúrát biztosít a régióban. Az Emírségek is azon öböl menti országok közé tartozott, amelyeket Irán ellentámadásai célba vettek, miután az Egyesült Államok és Izrael február végén csapást mért Teheránra.

Donald Trump az Irán elleni háború egyik fő céljaként határozta meg, hogy megakadályozza Teheránt az atomfegyver kifejlesztésében. Irán továbbra is kitart amellett, hogy atomprogramja békés célokat szolgál. A jelentések szerint azonban az ország még nem adta át a több mint 400 kilogrammnyi, 60 százalékos dúsítottságú uránkészletét. Ez a mennyiség már csak egy rövid technikai lépésre van a fegyverekhez szükséges 90 százalékos szinttől.

Az újabb amerikai támadás lehetőségére reagálva Ebrahim Rezai, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának szóvivője az X közösségi oldalon adott ki figyelmeztetést. Kijelentette: Irán akár 90 százalékosra is dúsíthatja az uránt, ha ismét támadás éri az országot. "Irán egyik opciója újabb támadás esetén a 90 százalékos dúsítás lehet. A parlamentben felül fogjuk vizsgálni ezt a lehetőséget" – írta a szóvivő.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CBS 60 Minutes című műsorában kijelentette, hogy az Irán elleni háború addig folytatódik, amíg az ország magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. "Még nincs vége, mert még mindig van nukleáris anyag, dúsított urán, amelyet ki kell vinni Iránból. Továbbá még mindig vannak dúsítóüzemek, amelyeket le kell szerelni" – fogalmazott a kormányfő. Arra a kérdésre, hogyan kellene eltávolítani az uránt, Netanjahu röviden azt felelte: "Bemegyünk, és kihozzuk."