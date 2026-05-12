2026. május 12. kedd Pongrác
15 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Olajoshordók sora ipari környezetben, naplemente alatt. 3D-s illusztráció, amely az energiaágazatot, a kőolajtermelést, a tárolást, a logisztikát és a szállítást ábrázolja. Releváns az üzemanyagipar, az olajárak, a finomítói piaci tren
Gazdaság

Kiderült végre, meddig marad a durván magas olajár: megszólaltak a szakértők

Pénzcentrum
2026. május 12. 14:45

A JP Morgan elemzése szerint az olajárak az év nagy részében hordónként 100 dollár körül maradhatnak, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik. Az iráni–amerikai háború okozta energiapiaci sokk elhúzódhat, a kínálat normalizálódása pedig hónapokat vehet igénybe - számolt be a BBC.

A befektetési bank hétfőn közzétett elemzésében arra mutatott rá, hogy a közel-keleti olajszállítások nem állnak helyre egyhamar. A Brent nyersolaj hordónkénti ára átmenetileg több mint 4 százalékkal emelkedve 105,94 dollárig ugrott, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni békejavaslatot "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Teherán Pakisztán közvetítésével válaszolt Washington feltételeire. Az iráni vezetés azonnali tűzszünetet, valamint az amerikai–izraeli támadások megszüntetésére vonatkozó garanciákat követelt. Az amerikai fél többek között a Hormuzi-szoroson való szabad áthaladás helyreállítását, illetve az iráni urándúsítás felfüggesztését szabta feltételül.

A globális olaj- és gázszállítmányok mintegy ötöde halad át a Hormuzi-szoroson. Ezt a kritikus tengeri útvonalat Teherán a február 28-án kezdődött háború kitörése óta gyakorlatilag lezárta, és az áthaladó hajók megtámadásával fenyegetőzik. Az áprilisban meghirdetett, majd Trump által határozatlan időre meghosszabbított tűzszünet nagyrészt kitart. Az olajárak azonban azóta is stabilan 100 dollár felett mozognak.

Kapcsolódó cikkeink:

A JP Morgan előrejelzése szerint az olajárak 2026 egészére vetítve átlagosan 97 dolláron alakulhatnak hordónként. A bank hangsúlyozta, hogy a szoros újranyitása sem hozna gyors normalizálódást. A szűk keresztmetszet ugyanis a tankerek elérhetőségére, a finomítók újraindítására és az egyéb logisztikai korlátokra tevődne át.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Saudi Aramco hétfőn jelentette be, hogy az év első negyedévében a profitja több mint 25 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Amin Nasszer, az energiaóriás vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat országot átszelő csővezetékrendszere "kritikus ellátási útvonalnak" bizonyult a tengeri szállítások akadozása közepette. Nasszer szerint még ha a Hormuzi-szoros azonnal meg is nyílna, a piaci egyensúly helyreállása akkor is hónapokig tartana. Ha pedig a nyitás heteket csúszik, a normalizálódás egészen 2027-ig elhúzódhat. Becslései alapján a piacot "példátlan, mintegy egymilliárd hordónyi kínálatkiesés" sújtotta.

A nagy nyugati olajcégek szintén az áremelkedés nyertesei lettek. A BP első negyedéves profitja több mint a kétszeresére nőtt, és a Shell eredménye is jelentősen emelkedett. A Reuters felmérése alapján az OPEC áprilisi kőolaj-kitermelése napi 830 ezer hordóval csökkent az előző hónaphoz képest, így napi 20,04 millió hordót tett ki.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #usa #olaj #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #háború #kőolaj #energiaárak #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:01
14:45
14:33
14:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 12. 13:12
Átalakul a közmédia, visszatér a kata, eltűnnek a különadók, vége lehet a Szerencsejáték Zrt. propaganda-kifizetőhely szerepének
Kedden délután 16 órakor választja meg a szombaton megalakult új Országgyűlés Magyar Péter kormányán...
Holdblog  |  2026. május 12. 10:33
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőke...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
5 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
3
1 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
4
6 napja
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
5
1 hete
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 15:14
Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 14:23
Megszólalt az ENSZ a hantavírusról: most akkor tényleg új járványra kell készülnünk?
Agrárszektor  |  2026. május 12. 14:32
Akkora a baj, hogy itt sokan inkább a vágóhídra küldik az állatokat
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!