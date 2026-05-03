Új iráni javaslat került Trump asztalára: megnyitották volna a Hormuzi-szorost, de Trump elutasította

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy tájékoztatták az Iránnal kötendő megállapodás tervezetéről, de még várja a pontos szöveget. Egyúttal nem zárta ki a légicsapások újraindítását sem, amennyiben Teherán "rosszul viselkedik" - írja a Reuters.

Donald Trump a Kongresszusnak küldött levelében hivatalosan lezártnak nyilvánította az Irán elleni fegyveres konfliktust. Nem sokkal később a floridai West Palm Beach-en tartott sajtótájékoztatón már a támadások újraindításával fenyegetőzött.

Később a közösségi oldalán hozzátette: nehezen tudja elképzelni, hogy az iráni javaslatok elfogadhatóak lennének, ráadásul szerinte Irán nem fizetett elég nagy árat a tetteiért. Arra a kérdésre, hogy újraindíthatja-e a katonai csapásokat, azt felelte: "Ha rosszul viselkednek, vagy ha valami rosszat tesznek, meglátjuk. De ez is egy lehetőség."

Egy magas rangú iráni tisztségviselő szombaton elárulta, hogy Teherán új javaslatot terjesztett elő, amelyet Trump eddig elutasított.

Az indítvány értelmében megnyitnák a Hormuzi-szorost és véget vetnének az amerikai blokádnak, míg az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásokat egy későbbi időpontra halasztanák.

A tisztségviselő megerősítette, hogy ezt az új ütemtervet közvetítőkön keresztül, hivatalos formában is eljuttatták Washingtonnak. Az iráni média szerint Teherán 14 pontos javaslata többek között tartalmazza az amerikai csapatok kivonását a régióból, a blokád feloldását és a befagyasztott iráni eszközök felszabadítását. Emellett kártérítés fizetését, a szankciók eltörlését, a háború lezárását minden fronton – beleértve Libanont is –, továbbá egy új ellenőrzési mechanizmus kialakítását is követelik a tengerszorosra vonatkozóan.

A megállapodás keretében Irán garanciákat kapna arra, hogy Izrael és az Egyesült Államok nem indít újabb támadást.

Trump komoly belpolitikai nyomás alatt áll. Irán már több mint két hónapja blokkolja szinte a teljes hajóforgalmat a Perzsa-öbölben, ami a világ olaj- és gázellátásának 20 százalékát érinti, egyúttal felhajtja az amerikai üzemanyagárakat is.

A Republikánus Párt a novemberi félidős választások közeledtével egyre inkább tarthat a magasabb árak miatti szavazói elégedetlenségtől. Bár az Egyesült Államok és Izrael négy hete felfüggesztette az Irán elleni légicsapásokat, a végleges megállapodás egyelőre nem körvonalazódik.

Washington többször leszögezte: nem fejezi be a több ezer áldozatot követelő háborút anélkül, hogy egy Irán atomfegyverhez jutását megakadályozó megállapodás születne. Trump februárban éppen erre hivatkozva rendelte el a csapásokat, a nukleáris tárgyalások kellős közepén. Irán eközben továbbra is fenntartja, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.

Az iráni javaslat lényege, hogy a bonyolultabb nukleáris kérdéseket a tárgyalások végső szakaszára halasztanák, ezzel kedvezőbb légkört teremtve a megegyezéshez. Teherán azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Washington ismerje el az ország békés célú urándúsításhoz való jogát.

Címlapfotó: Steve Helber, MTI/MTVA