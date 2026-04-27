Üzemanyagszivattyúk egy Shell benzinkúton az M7-es autópálya mentén
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát

2026. április 27. 16:45

Donald Trump hétfőn a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett az iráni háborúval kapcsolatos további lépésekről. Erre azt követően került sor, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások holtpontra jutottak, és az amerikai fél elutasította az új iráni javaslatot - tudósított az euronews.

Az ABC News két meg nem nevezett amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, hogy Irán legújabb ajánlata nem felelt meg Washington elvárásainak. Az Axios értesülései szerint Teherán a Hormuzi-szoros megnyitását és az amerikai tengeri blokád feloldását javasolta. A nukleáris kérdések tárgyalását ugyanakkor későbbre halasztotta volna.

A tárgyalások újraindulásához fűzött remények a hétvégén szertefoszlottak, miután Trump visszahívta Steve Witkoff és Jared Kushner tervezett diplomáciai küldöttségét. Az amerikai elnök a Fox Newsnak úgy fogalmazott: ha Irán tárgyalni akar, "jöjjenek hozzánk, vagy hívjanak fel minket". Válaszul Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Washingtonra hárította a felelősséget a tárgyalások kudarcáért. Kijelentette, hogy az "amerikai megközelítés és a túlzó követelések" miatt nem sikerült eredményt elérni.

Abbász Aragcsi Szentpétervárra érkezett, ahol Vlagyimir Putyinnal is találkozik. Az út egy tágabb diplomáciai körút része, amelynek során a külügyminiszter Pakisztánba és Ománba is ellátogatott. A háttércsatornák ugyanakkor továbbra is működni látszanak. A Fársz iráni állami hírügynökség szerint Teherán Pakisztánon keresztül "írásos üzeneteket" juttatott el az Egyesült Államoknak. Ezekben az üzenetekben Irán egyértelműen kijelölte a saját vörös vonalait a nukleáris kérdésekben és a Hormuzi-szoros ügyében.

A fegyverszünet egyelőre tart, de a konfliktus gazdasági hatásai világszerte érezhetők. Irán gyakorlatilag lezárta a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, elvágva az olaj-, gáz- és műtrágyaszállítási útvonalakat. Ez az árak megugrásához vezetett, a fejlődő országokban pedig komoly aggodalmakat keltett az élelmezésbiztonság miatt. Az Egyesült Államok válaszul tengeri blokád alá vonta az iráni kikötőket. Az Iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy nem áll szándékában feloldani a szorosra vonatkozó zárlatot. Kiemelték, hogy az "elrettentő hatás fenntartása Amerikával szemben" Teherán megingathatatlan stratégiája.

Donald Trump jelentős belpolitikai nyomás alatt áll. Az üzemanyagárak emelkedése és a novemberi félidős választások közeledése egyaránt sürgeti a helyzet megoldását, ráadásul a közvélemény-kutatások szerint a háború rendkívül népszerűtlen az amerikaiak körében. Az olajárak hétfőn ismét emelkedtek, bár a megegyezésbe vetett halvány remény egyelőre némileg mérsékelte a drágulás mértékét.
#világ #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #üzemanyagár #gazdasági hatás #amerikai egyesült államok #háború #Közel-Kelet #tűzszünet

Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.

