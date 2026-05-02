A feszültség közvetlen kiváltó oka, hogy több európai ország, köztük Spanyolország is megtagadta légterének és támaszpontjainak használatát az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletekhez.
Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok
Az Irán elleni háború kitörése óta a G7-országok közül az Egyesült Államokban emelkednek a leggyorsabban az üzemanyagárak. Ez a folyamat jelentősen aláássa Donald Trump inflációcsökkentő törekvéseit, és komoly terhet ró az amerikai fogyasztókra - írja a Financial Times.
A JPMorgan adatai szerint az amerikai benzinárak a február végi háború előtti napokhoz képest 42 százalékkal ugrottak meg. Ez az áremelkedés a G7-csoporton belül messze a legmagasabbnak számít. A második helyen Kanada áll 24 százalékos, a harmadikon pedig az Egyesült Királyság 19 százalékos drágulással, míg Olaszországban mindössze 4,6 százalékos volt a növekedés. Az Egyesült Államoknál gyorsabb ütemű drágulást csak néhány ázsiai ország, például Mianmar, Malajzia és Pakisztán szenvedett el. Ezekben a térségekben a fizikai ellátási fennakadások miatt az árak több mint 50 százalékkal szöktek fel.
Az AAA autósszervezet szerint az átlagos benzinár pénteken elérte a gallononkénti 4,39 dollárt. Ez a legmagasabb szint 2022, vagyis Oroszország Ukrajna elleni átfogó inváziója óta. A háború előtt ez az ár még 2,98 dollár volt, Kaliforniában pedig már 6,06 dollárt kérnek egy gallon üzemanyagért. A gázolaj ára 48 százalékkal ugrott meg, így gallononként 5,57 dollárba kerül, ami mindössze 24 centtel marad el a történelmi csúcstól.
Elemzők szerint az amerikai árak azért reagálnak érzékenyebben a nyersolaj árának ingadozására, mert más országokban az állam jóval magasabb jövedéki adót vet ki az üzemanyagra, ami tompítja a világpiaci ársokkok hatását. Emellett a háború kitörése óta több kormány is ártámogatásokat vagy adócsökkentéseket vezetett be a fogyasztók védelme érdekében.
"Az Egyesült Államokban a fogyasztó viseli a költségeket, míg más országokban az állam többet tesz a többletköltségek átvállalásáért" – mondta Edward Hayden-Briffett, az Onyx Capital Group elemzője. Az amerikai árakra az is nyomást gyakorol, hogy rekordmennyiségű nyersolajat és finomított kőolajterméket exportálnak Ázsiába. Ezzel párhuzamosan a nyári autózási szezon közeledtével a belföldi kereslet is folyamatosan növekszik.
Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.
Egy friss Reuters/Ipsos-felmérés szerint a támogatottsága jelenlegi elnöki ciklusának mélypontjára, 34 százalékra esett.
Trump a kampányban még azt ígérte, hogy deregulálja az olajipart, és gallononként 2 dollár alá szorítja a benzinárat. Az Irán elleni támadás azonban ennek épp az ellenkezőjét eredményezte. Az ExxonMobil és a Chevron pénteken közölte, hogy a magas olajárak ellenére sem tervezik a kitermelés bővítését a korábban elfogadott terveken felül.
Tom Kloza, a Gulf Oil energetikai tanácsadója elmondta, hogy az iparágban egyre nagyobb az idegesség. Egy szakmai találkozón még az a forgatókönyv is felmerült, hogy a gázolaj ára akár a 10 dollárt is elérheti gallononként. Ez olyan magas összeg, amelyet a töltőállomások kútoszlopai fizikailag nem is tudnának kezelni.
Kloza szerint, ha a benzin ára a május végi Memorial Day hétvégéjére eléri az 5 dollárt, a törvényhozók egy része exportkorlátozásokat fog követelni. Trump pénteken átmenetinek nevezte az áremelkedést. Hangsúlyozta továbbá, hogy az ország az eddiginél több olajat termel ki, a háború végeztével pedig az árak ismét csökkenésnek indulnak.
Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
Az eddigi olajválság semmi ahhoz képest, ami még jönni fog: kimondták a szakértők, hamarosan elszabadulhat a pokol
A tengerszoros lezárása az ExxonMobil teljes termelésének mintegy 15 százalékát érinti.
Vészesen közeleg a határidő Donald Trump számára: elképesztő háborús tervek hevernek az elnök asztalán
Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy az áprilisi tűzszünettel a hadműveletek lényegében véget értek.
Elkerülhetetlennek tartják a nyugati szövetségesek a világégést? Sokan már a legrosszabbra készülnek
Az intézmény létrehozását korábbi NATO-tanácsadók, magas rangú katonai vezetők és bankárok kezdeményezték.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
Németországban egyelőre csak óvatos politikai felvetés, a régióban viszont már kézzelfogható változások jelzik: a munkaszüneti napok szerepe átalakulóban van.
Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek
Ez az elhúzódó politikai válság újabb fejezete Európa legfiatalabb államában.
Hetente tízmilliárd adag étel tűnhet el az iráni háború miatt: kongatják a vészharangot, Magyarország is komoly bajba kerülhet
A műtrágya ára a konfliktus kezdete óta 80 százalékkal emelkedett.
Ez az ötfokozatú skála második legmagasabb szintje, amely a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy egy merénylet elkövetése nagyon valószínű.
Sok helyszínen a titkosság feltételei egyáltalán nem voltak biztosítva.
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe.
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak
Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.
Az amerikai elnök egy friss telefonbeszélgetésről számolt be Vlagyimir Putyinnal, amely során a tűzszünet kérdése is felmerült.
Emberek, a gépek és a mesterséges intelligencia együttes erővel dolgoznak a háború által hátrahagyott robbanószerkezetek eltávolításán.
Május elsejei boltzár: rengeteg üzletlánc kapott kivételt, egytől egyig nyitva lehetnek a munka ünnepén
Fordulat a szlovák kereskedelemben: május 1. továbbra is ünnep, de a boltzár kikerült a szabályok közül.
Felfoghatatlan összeget égetett el az Egyesült Államok alig két hónap alatt: itt vannak a háború hivatalos számai
Ez az összeg már most felér a NASA teljes éves költségvetésével, és még csak két hónap telt el.
Nem azonnal érkezik meg a segítsé, és az is számít, pontosan mire költi el Kijev a több százmillió dollárt.
Még több pénzt kérne az Európai Parlament a tagállamoktól: új vita indul az uniós költségvetés körül
Az Európai Parlament mintegy 10 százalékos emelést szorgalmaz az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésében.
Váratlan fordulat a hazai gigaprojektnél: a tervezettnél jóval hamarabb nyitja meg kapuit a lenyűgöző trópusi oázis
Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka.
Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet
Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.
-
