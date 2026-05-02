Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok

Az Irán elleni háború kitörése óta a G7-országok közül az Egyesült Államokban emelkednek a leggyorsabban az üzemanyagárak. Ez a folyamat jelentősen aláássa Donald Trump inflációcsökkentő törekvéseit, és komoly terhet ró az amerikai fogyasztókra - írja a Financial Times.

A JPMorgan adatai szerint az amerikai benzinárak a február végi háború előtti napokhoz képest 42 százalékkal ugrottak meg. Ez az áremelkedés a G7-csoporton belül messze a legmagasabbnak számít. A második helyen Kanada áll 24 százalékos, a harmadikon pedig az Egyesült Királyság 19 százalékos drágulással, míg Olaszországban mindössze 4,6 százalékos volt a növekedés. Az Egyesült Államoknál gyorsabb ütemű drágulást csak néhány ázsiai ország, például Mianmar, Malajzia és Pakisztán szenvedett el. Ezekben a térségekben a fizikai ellátási fennakadások miatt az árak több mint 50 százalékkal szöktek fel.

Az AAA autósszervezet szerint az átlagos benzinár pénteken elérte a gallononkénti 4,39 dollárt. Ez a legmagasabb szint 2022, vagyis Oroszország Ukrajna elleni átfogó inváziója óta. A háború előtt ez az ár még 2,98 dollár volt, Kaliforniában pedig már 6,06 dollárt kérnek egy gallon üzemanyagért. A gázolaj ára 48 százalékkal ugrott meg, így gallononként 5,57 dollárba kerül, ami mindössze 24 centtel marad el a történelmi csúcstól.

Elemzők szerint az amerikai árak azért reagálnak érzékenyebben a nyersolaj árának ingadozására, mert más országokban az állam jóval magasabb jövedéki adót vet ki az üzemanyagra, ami tompítja a világpiaci ársokkok hatását. Emellett a háború kitörése óta több kormány is ártámogatásokat vagy adócsökkentéseket vezetett be a fogyasztók védelme érdekében.

"Az Egyesült Államokban a fogyasztó viseli a költségeket, míg más országokban az állam többet tesz a többletköltségek átvállalásáért" – mondta Edward Hayden-Briffett, az Onyx Capital Group elemzője. Az amerikai árakra az is nyomást gyakorol, hogy rekordmennyiségű nyersolajat és finomított kőolajterméket exportálnak Ázsiába. Ezzel párhuzamosan a nyári autózási szezon közeledtével a belföldi kereslet is folyamatosan növekszik.

Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.

Egy friss Reuters/Ipsos-felmérés szerint a támogatottsága jelenlegi elnöki ciklusának mélypontjára, 34 százalékra esett.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Trump a kampányban még azt ígérte, hogy deregulálja az olajipart, és gallononként 2 dollár alá szorítja a benzinárat. Az Irán elleni támadás azonban ennek épp az ellenkezőjét eredményezte. Az ExxonMobil és a Chevron pénteken közölte, hogy a magas olajárak ellenére sem tervezik a kitermelés bővítését a korábban elfogadott terveken felül.

Tom Kloza, a Gulf Oil energetikai tanácsadója elmondta, hogy az iparágban egyre nagyobb az idegesség. Egy szakmai találkozón még az a forgatókönyv is felmerült, hogy a gázolaj ára akár a 10 dollárt is elérheti gallononként. Ez olyan magas összeg, amelyet a töltőállomások kútoszlopai fizikailag nem is tudnának kezelni.

Kloza szerint, ha a benzin ára a május végi Memorial Day hétvégéjére eléri az 5 dollárt, a törvényhozók egy része exportkorlátozásokat fog követelni. Trump pénteken átmenetinek nevezte az áremelkedést. Hangsúlyozta továbbá, hogy az ország az eddiginél több olajat termel ki, a háború végeztével pedig az árak ismét csökkenésnek indulnak.

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA