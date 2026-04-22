Chicago, USA - 2016. augusztus 24: Amerikai zászló lobog a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Váratlan fordulat a határidő lejárta előtt: Trump az utolsó pillanatban lépett, mi lesz az iráni háború lezárásával?

Pénzcentrum
2026. április 22. 09:03

Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnal kötött fegyverszünetet. Arra vár, hogy Teherán egységes javaslattal álljon elő a konfliktus lezárására. Bár a fegyvernyugvás érvényben marad, az amerikai hadsereg továbbra is fenntartja a blokádot. A béketárgyalások eközben megakadtak egy iráni teherhajó amerikai lefoglalása miatt.

Az elnök a döntést a Truth Social közösségi platformon jelentette be, mindössze órákkal a fegyverszünet lejárta előtt. Lépését azzal indokolta, hogy az iráni vezetés jelenleg erősen megosztott. Hozzátette: Aszim Munir pakisztáni tábornok és Sehbaz Sarif miniszterelnök is a támadások felfüggesztését kérte Washingtontól.

Ezt az állapotot addig szeretnék fenntartani, amíg az iráni képviselők nem tudnak közös álláspontot kialakítani. Trump ugyanakkor egyértelművé tette, hogy utasította az amerikai hadsereget a blokád fenntartására és a folyamatos harckészültségre.

A hosszabbítás némileg váratlan annak fényében, hogy Trump röviddel a bejelentés előtt még mást mondott. Akkor arról beszélt, hogy nem számít a határidő kitolására, bár bízik egy előnyös békemegállapodás megkötésében.

A diplomáciai egyeztetések újabb fordulóját eredetileg Pakisztánban tartották volna, Teherán azonban visszalépett a részvételtől. A diplomáciai feszültség oka egy iráni lobogó alatt hajózó teherhajó amerikai lefoglalása volt. A haditengerészet azután intézkedett, hogy a hajó megpróbált áttörni a Hormuzi-szorosnál felállított blokádon. A konfliktus során ez volt az első ilyen eset. Az iráni külügyminiszter a lépést háborús cselekménynek és a tűzszünet megsértésének minősítette. A fejlemények miatt J. D. Vance amerikai alelnök is elhalasztotta tervezett pakisztáni útját. A vezető amerikai tisztségviselők pedig jelenleg a Fehér Házban tanácskoznak.

A hetek óta tartó fegyveres konfliktus komoly terhet rótt az Egyesült Államokra. Az amerikai hadsereg rövid idő alatt olyan mennyiségű fegyverzetet használt el, hogy a készletek pótlása évekbe telhet. Ez a helyzet hosszú távon elsősorban Kína számára jelenthet stratégiai előnyt.
#világ #donald trump #kína #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #fegyveres konfliktus #pakisztán #izraeli-iráni háború #fehér ház #diplomácia

