Váratlan fordulat a határidő lejárta előtt: Trump az utolsó pillanatban lépett, mi lesz az iráni háború lezárásával?
Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnal kötött fegyverszünetet. Arra vár, hogy Teherán egységes javaslattal álljon elő a konfliktus lezárására. Bár a fegyvernyugvás érvényben marad, az amerikai hadsereg továbbra is fenntartja a blokádot. A béketárgyalások eközben megakadtak egy iráni teherhajó amerikai lefoglalása miatt.
Az elnök a döntést a Truth Social közösségi platformon jelentette be, mindössze órákkal a fegyverszünet lejárta előtt. Lépését azzal indokolta, hogy az iráni vezetés jelenleg erősen megosztott. Hozzátette: Aszim Munir pakisztáni tábornok és Sehbaz Sarif miniszterelnök is a támadások felfüggesztését kérte Washingtontól.
Ezt az állapotot addig szeretnék fenntartani, amíg az iráni képviselők nem tudnak közös álláspontot kialakítani. Trump ugyanakkor egyértelművé tette, hogy utasította az amerikai hadsereget a blokád fenntartására és a folyamatos harckészültségre.
A hosszabbítás némileg váratlan annak fényében, hogy Trump röviddel a bejelentés előtt még mást mondott. Akkor arról beszélt, hogy nem számít a határidő kitolására, bár bízik egy előnyös békemegállapodás megkötésében.
A diplomáciai egyeztetések újabb fordulóját eredetileg Pakisztánban tartották volna, Teherán azonban visszalépett a részvételtől. A diplomáciai feszültség oka egy iráni lobogó alatt hajózó teherhajó amerikai lefoglalása volt. A haditengerészet azután intézkedett, hogy a hajó megpróbált áttörni a Hormuzi-szorosnál felállított blokádon. A konfliktus során ez volt az első ilyen eset. Az iráni külügyminiszter a lépést háborús cselekménynek és a tűzszünet megsértésének minősítette. A fejlemények miatt J. D. Vance amerikai alelnök is elhalasztotta tervezett pakisztáni útját. A vezető amerikai tisztségviselők pedig jelenleg a Fehér Házban tanácskoznak.
A hetek óta tartó fegyveres konfliktus komoly terhet rótt az Egyesült Államokra. Az amerikai hadsereg rövid idő alatt olyan mennyiségű fegyverzetet használt el, hogy a készletek pótlása évekbe telhet. Ez a helyzet hosszú távon elsősorban Kína számára jelenthet stratégiai előnyt.
Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága."
A csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen Magyarország és Szlovákia éppen a januárban leállt kőolajszállítások újraindulására vár.
Robert Kiyosaki ismert befektető szerint 2026-ban kipukkan a világgazdaság "minden-buborékja".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték.
Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat
Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Intenzív osztályra került a sztárpszichológus: a lánya jelentette be, milyen súlyos betegségben szenved
Az akatízia nyugtalansággal, súlyos lelki szenvedéssel és mozgáskényszerrel járó állapot.
Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak
A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.
A baleset a város északi részén, egy útkereszteződésben történt.
Lukasenka kimondta a nyers igazságot: Trump hiába próbálkozik, esélye sincs meglépni ezt a drasztikus húzást
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka.
Elképesztő egybeesésekre derült fény: előre tudhatták Trump lépéseit, vagyonokat kaszáltak a háttérben
Elemzők szerint az ismétlődő mintázat felveti az illegális bennfentes kereskedelem gyanúját.
A magyarországi politikai változásokat jó lehetőségnek tartja Zelenszkij a helyzet rendezésére.
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások új szakaszba léphetnek, de európai szövetségesek attól tartanak, hogy Washington túl gyorsan akar megállapodni.
Készül a mesterterv: így tennének rendet a haditengerészet segítségével a németek a Hormuzi-szorosban
Németország vizsgálja annak lehetőségét, hogy haditengerészeti erővel biztosítsa a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a nyomozók több lehetséges nyomozati szálat is vizsgálnak.
Brutális győzelmet aratott az oroszpárti jelölt Magyarországtól keletre: mégis marad Putyinnak szövetségese az EU-ban?
A szófiai Alpha Research kutatóintézet adatai alapján Radev pártja, a Haladó Bulgária a szavazatok 44 százalékát szerezte meg.
Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak
Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
Ebben a mostani, feszült világpolitikai helyzetben az egyik legveszélyesebb „lőporos hordó” kétségkívül a Tajvani-szoros mentén található.
