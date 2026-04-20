Lukasenka kimondta a nyers igazságot: Trump hiába próbálkozik, esélye sincs meglépni ezt a drasztikus húzást

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka. A politikus úgy véli, hogy az Egyesült Államok számára a katonai szövetség elengedhetetlen az eurázsiai érdekérvényesítéshez. Ráadásul az amerikai elnöknek ideje sem lenne egy ilyen drasztikus lépés végrehajtására - tudósított a Portfolio.

A News.ru által idézett államfő rámutatott: bár Trump folyamatosan bírálja a katonai szövetséget, a Fehér Ház tisztában van a realitásokkal. A NATO ugyanis nem csupán Európa védelméről szól, hanem az amerikai befolyás fenntartásának kulcsfontosságú eszköze.

Lukasenka hangsúlyozta, hogy a szervezet megszüntetése túlságosan hosszú folyamat lenne. Hozzátette: ha az amerikai elnök a felszámolás mellett is döntene, nem maradna ideje a tervek végrehajtására, hivatali utódja pedig megmentené a szövetséget.

Donald Trump korábban is kritikusan viszonyult a NATO-hoz. Bírálatai azonban azután váltak különösen élessé, hogy a többi tagállam nem nyújtott segítséget Washingtonnak a Hormuzi-szoros biztosításában és az Iránnal kialakult konfliktusban.