Elképesztő egybeesésekre derült fény: előre tudhatták Trump lépéseit, vagyonokat kaszáltak a háttérben

Donald Trump második elnöki ciklusa alatt befektetők dollármilliókat nyertek azzal, hogy gyanúsan jól időzítve jelentős tőzsdei ügyleteket kötöttek, röviddel az elnök piacbefolyásoló bejelentései előtt. Elemzők szerint az ismétlődő mintázat felveti az illegális bennfentes kereskedelem gyanúját. A tranzakciók ugyanis rendre percekkel vagy órákkal azelőtt történtek, hogy az információk a nyilvánosság számára elérhetővé váltak volna - írta meg a BBC.

A piaci adatok alapján a kiugró kereskedési forgalom szorosan követte Trump médiamegjelenéseit és közösségimédia-posztjait. Az amerikai–izraeli–iráni konfliktus során például az elnök egy tévéinterjúban a háború közelgő végét lebegtette meg. Mindössze 47 perccel az interjú előtt hatalmas volumenű eladási pozíciót nyitottak az olajpiacon. Amikor a hír nyilvánossá vált, és az olaj ára 25 százalékot zuhant, az érintett befektetők óriási profitot tehettek zsebre. Egy másik alkalommal Trump a feszültségek teljes rendezéséről posztolt. Ekkor alig 14 perccel a bejelentés előtt ugrott meg ismét abnormális mértékben az olajár esésére spekuláló ügyletek száma.

Hasonlóan kirívó esetek történtek az amerikai részvénypiacon is. Trump korábban globális vámokat jelentett be, majd egy héttel később váratlanul felfüggesztette azokat. A hír hatására az S&P 500 index a második világháború óta nem látott mértékben, 9,5 százalékkal lőtt ki. A bejelentés előtt mindössze 18 perccel a percenkénti tranzakciószám a korábbi néhány százról tízezer fölé ugrott. Egyes befektetők a hét napja tartó lejtmenet ellenére is több mint kétmillió dollárt kockáztattak a részvénypiac emelkedésére. Ezzel a húzással akár 20 millió dolláros nyereséget is realizálhattak.

A hagyományos tőzsdék mellett az új generációs, blokkláncalapú predikciós piacokon, mint amilyen a Polymarket vagy a Kalshi, szintén feltűnő mozgásokat észleltek. Érdekes egybeesés, hogy az elnök fia, ifjabb Donald Trump befektetőként és tanácsadóként is kötődik ezekhez a platformokhoz. Egy frissen regisztrált felhasználó például 32 ezer dollárral fogadott Nicolás Maduro venezuelai elnök 2026 eleji bukására. Amikor az amerikai különleges erők másnap elfogták Madurót, a fiók 436 ezer dollárt nyert, majd azonnal inaktívvá vált. Egy másik esetben hat újonnan létrehozott profil összesen 1,2 millió dollárt profitált abból, hogy épp a támadás megindítása előtt fogadtak egy Irán elleni amerikai légicsapásra.

Bár több magas rangú demokrata politikus is vizsgálatot követelt, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és a többi érintett hatóság nem indított eljárást, az eseteket pedig nem kommentálták. A Fehér Ház a nyilvánosság előtt szintén hallgatott. Egy kiszivárgott belső e-mailben azonban arra figyelmeztették a munkatársakat, hogy ne használjanak fel bennfentes információkat a predikciós piacokon. Pénzügyi jogi szakértők rámutattak: hiába tiltják a törvények a kormányzati tisztviselők számára a bennfentes kereskedelmet, a gyakorlatban rendkívül nehéz bizonyítani az információ forrását. Ezért hiába mutatják meg a piaci adatok egyértelműen, hogy egyesek előre tudtak az elnök lépéseiről, nagy a valószínűsége annak, hogy a felelősségre vonás elmarad.