Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Világ

Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat

MTI
2026. április 20. 21:28

Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet, ha annak lejárta előtt nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.

Az elnök a Bloomberg Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat JD Vance amerikai alelnök is. A 10 napra meghirdetett tűzszünet kedden véget ér.

Donald Trump a New York Post című napilapnak szintén hétfőn adott telefoninterjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, hogy amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel.

„Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük" - fogalmazott. Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „nem fogja elsietni" a háború lezárását, azt hangoztatva, hogy a másik félnek nincsenek kártyák a kezében, ami tökéletes pozíció amerikai szempontból az alkuban.

Egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, hogy az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#világ #megállapodás #tárgyalás #konfliktus #usa #donald trump #irán #geopolitika #külpolitika #háború #tűzszünet

