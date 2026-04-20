Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat
Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet, ha annak lejárta előtt nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
Az elnök a Bloomberg Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat JD Vance amerikai alelnök is. A 10 napra meghirdetett tűzszünet kedden véget ér.
Donald Trump a New York Post című napilapnak szintén hétfőn adott telefoninterjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, hogy amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel.
„Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük" - fogalmazott. Az elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy „nem fogja elsietni" a háború lezárását, azt hangoztatva, hogy a másik félnek nincsenek kártyák a kezében, ami tökéletes pozíció amerikai szempontból az alkuban.
Egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, hogy az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.
