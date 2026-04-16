2026. április 16. csütörtök
Különböző 50, 100, 200 és 500 euró címletű eurobankjegyek vibráló elrendezése, amely az európai pénz sokszínűségét mutatja be. Tökéletes a pénzügyekkel, banki tevékenységgel, közgazdaságtannal, befektetésekkel és valutaváltással kapcso
Világ

Lezajlott a kulcsfontosságú telefonhívás: kiderült, milyen váratlan lépésre készül Magyar Péterék új kormánya

Pénzcentrum
2026. április 16. 12:43

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter arra számít, hogy a frissen megválasztott új magyar kormány gyökeresen változtat az eddigi külpolitikáján. A tárcavezető szerint Budapest feloldja az Ukrajnának és Lengyelországnak szánt uniós források blokkolását - tudósított a Portfolio.

A lengyel diplomácia vezetője egy rádióinterjúban beszélt a Tisza Párt kétharmados választási győzelme után várható magyar politikai irányvonalról. Elmondta, hogy már telefonon egyeztetett Orbán Anitával, a magyar külügyminiszteri poszt várományosával. A megbeszélés alapján teljesen eltérő hozzáállásra számít Budapest részéről. Az új vezetés a jelek szerint nemcsak a vétópolitikával szakít, hanem az Oroszország elleni uniós szankciókat is támogatni fogja.

Sikorski korábban többször is élesen bírálta az előző magyar kormányt. A kritikák főként amiatt érték Budapestet, hogy az egyhangú uniós döntéshozatalt kihasználva akadályozta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag elfogadását. Emellett a lengyel fegyverszállítmányok után járó brüsszeli kompenzáció kifizetését is blokkolta. Most azonban Varsó nyitott az együttműködésre. A lengyel vezetés támogatja az új kormányzat azon törekvését is, hogy megerősítsék a visegrádi négyek szövetségét.

A lengyel tárcavezető megértően viszonyult Magyar Péter kampányidőszakban mutatott óvatosabb kommunikációjához is. Egyetértett azzal a megközelítéssel, amely szerint az új magyar miniszterelnöknek pragmatikus kapcsolatot kell fenntartania Moszkvával, miközben határozott feltételeket támaszt Kijevvel szemben. Sikorski úgy véli, ez az álláspont teljes mértékben összhangban áll Varsó érdekeivel.

A miniszter kitért Ukrajna esetleges gyorsított európai uniós csatlakozására is. Határozottan leszögezte, hogy ez az elképzelés nem fog megvalósulni. Mint fogalmazott, Kijevnek kivétel nélkül minden csatlakozási feltételt teljesítenie kell az európai integrációhoz, pontosan úgy, ahogyan azt annak idején Lengyelországnak is meg kellett tennie.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #ukrajna #oroszország #világ #lengyelország #politika #külpolitika #szankciók #magyar péter #választás 2026

PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

