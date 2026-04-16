Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Budapest, 2026. április 15.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok v
Gazdaság

Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok

Pénzcentrum
2026. április 16. 10:35

Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A személyes egyeztetések legfőbb prioritása a mintegy 4000 milliárd forintos helyreállítási alap (RRF) lehívása - írta meg a Portfolio.

A pénteki találkozó is igazolja, hogy az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület tartani kívánja magát a korábban kitűzött határidőkhöz, és hajlandó az azonnali, közvetlen párbeszédre. Bár a támogatások visszatartását sokan elsősorban politikai döntésként értékelték, a forrásokhoz való hozzáférés komoly feladat elé állítja az új kabinetet.

A zárolás feloldásához ugyanis nemcsak jogilag, hanem a gyakorlatban is maradéktalanul teljesíteni kell a Bizottság által támasztott feltételeket. Ez a folyamat kemény munkát követel meg a következő időszakban.

#kormány #magyarország #európai bizottság #gazdaság #eu #uniós támogatás #választás #ursula von der leyen #magyar péter

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 16. 09:32
5 gazdasági kuriózum a Tisza párt programjából: jó ötletek, de okosan kell csinálni
A TISZA párt gazdasági tervei között akad néhány igazán érdekes, sőt bátor javaslat - és nem azért,...
Holdblog  |  2026. április 16. 09:13
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont k...
MEDIA1  |  2026. április 15. 21:51
Lázadnak a közmédiások: az MTI-sek azt követelik, hogy újra szakmai alapon dolgozhassanak
Kitört a parasztlázadás az MTI-nél - szó szerint így fogalmaznak abban a körlevélben, amelyben a sze...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
1
3 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
3 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
3
6 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
4
6 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:28
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:03
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
Agrárszektor  |  2026. április 16. 10:27
Nagy a baj: itt épp most döntött soha nem látott csúcsot a rettegett kór