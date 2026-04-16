Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A személyes egyeztetések legfőbb prioritása a mintegy 4000 milliárd forintos helyreállítási alap (RRF) lehívása - írta meg a Portfolio.
A pénteki találkozó is igazolja, hogy az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület tartani kívánja magát a korábban kitűzött határidőkhöz, és hajlandó az azonnali, közvetlen párbeszédre. Bár a támogatások visszatartását sokan elsősorban politikai döntésként értékelték, a forrásokhoz való hozzáférés komoly feladat elé állítja az új kabinetet.
A zárolás feloldásához ugyanis nemcsak jogilag, hanem a gyakorlatban is maradéktalanul teljesíteni kell a Bizottság által támasztott feltételeket. Ez a folyamat kemény munkát követel meg a következő időszakban.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
