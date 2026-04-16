Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok

Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról. A személyes egyeztetések legfőbb prioritása a mintegy 4000 milliárd forintos helyreállítási alap (RRF) lehívása - írta meg a Portfolio.

A pénteki találkozó is igazolja, hogy az Ursula von der Leyen vezette brüsszeli testület tartani kívánja magát a korábban kitűzött határidőkhöz, és hajlandó az azonnali, közvetlen párbeszédre. Bár a támogatások visszatartását sokan elsősorban politikai döntésként értékelték, a forrásokhoz való hozzáférés komoly feladat elé állítja az új kabinetet.

A zárolás feloldásához ugyanis nemcsak jogilag, hanem a gyakorlatban is maradéktalanul teljesíteni kell a Bizottság által támasztott feltételeket. Ez a folyamat kemény munkát követel meg a következő időszakban.

