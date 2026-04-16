Magyar Péternek üzent a Breaking Bad magyar származású sztárja - hamarosan Budapestre is jöhet

A Breaking Bad magyar származású sztárja, Dean Norris is reagált a magyar politikai fejleményekre: egy Instagram-posztban üzent Magyar Péternek, és gratulált neki a választási sikerhez:

A Hank Schrader szerepéről ismert színész bejegyzésében azt írta: „Gratulálunk! Büszke magyarként imádtuk a 2023 júniusi utunkat, és alig várjuk, hogy visszatérjünk.” A posztban Magyar Pétert is megjelölte, és korábbi budapesti látogatásáról is megosztott képeket.

Norris magyar gyökerekkel rendelkezik, családja Magyarországról vándorolt ki az Egyesült Államokba. Korábban már járt Budapesten is, így nem kizárt, hogy a közeljövőben ismét ellátogat a magyar fővárosba – ami tovább erősítheti a történet médiavisszhangját.

A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és jól mutatja, hogy a magyar politikai események nemzetközi figyelmet is kiváltanak.

A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit. Útja végül Tiszadobra vezetett, arra a településre, ahonnan a nagyapja származik. „Eljutottunk nagyapánk falujába, Tiszadobra. Megkerestünk dédapáink sírját, és kaptunk egy kis történelemleckét és zenét a helyiektől” – írta akkor az Instagramon.

Tiszadob Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszavasvári járásban fekszik. Dean Norris nagyapja még itt született, később azonban az Egyesült Államokba vándorolt ki, a színész pedig már 1963-ban, Indiana államban látta meg a napvilágot.

Címlapfotó forrása: Wikimedia Commons, By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America