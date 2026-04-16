By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America - Dean Norris, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153100633
Világ

Magyar Péternek üzent a Breaking Bad magyar származású sztárja - hamarosan Budapestre is jöhet

Pénzcentrum
2026. április 16. 11:45

A Breaking Bad sztárja, Dean Norris ismét reflektorfénybe került Magyarországon, miután egy Instagram-posztban üzent Magyar Péternek.

A Breaking Bad magyar származású sztárja, Dean Norris is reagált a magyar politikai fejleményekre: egy Instagram-posztban üzent Magyar Péternek, és gratulált neki a választási sikerhez:

A Hank Schrader szerepéről ismert színész bejegyzésében azt írta: „Gratulálunk! Büszke magyarként imádtuk a 2023 júniusi utunkat, és alig várjuk, hogy visszatérjünk.” A posztban Magyar Pétert is megjelölte, és korábbi budapesti látogatásáról is megosztott képeket.

Norris magyar gyökerekkel rendelkezik, családja Magyarországról vándorolt ki az Egyesült Államokba. Korábban már járt Budapesten is, így nem kizárt, hogy a közeljövőben ismét ellátogat a magyar fővárosba – ami tovább erősítheti a történet médiavisszhangját.

A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és jól mutatja, hogy a magyar politikai események nemzetközi figyelmet is kiváltanak.

A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit. Útja végül Tiszadobra vezetett, arra a településre, ahonnan a nagyapja származik. „Eljutottunk nagyapánk falujába, Tiszadobra. Megkerestünk dédapáink sírját, és kaptunk egy kis történelemleckét és zenét a helyiektől” – írta akkor az Instagramon.

Tiszadob Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszavasvári járásban fekszik. Dean Norris nagyapja még itt született, később azonban az Egyesült Államokba vándorolt ki, a színész pedig már 1963-ban, Indiana államban látta meg a napvilágot.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
1
3 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
6 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
4
23 órája
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
5
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 12:31
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:35
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Agrárszektor  |  2026. április 16. 11:29
Kiszivárgott az EU terve: kiderült, kiket mentenek meg a brutális drágulástól