Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere.
Magyar Péternek üzent a Breaking Bad magyar származású sztárja - hamarosan Budapestre is jöhet
A Breaking Bad sztárja, Dean Norris ismét reflektorfénybe került Magyarországon, miután egy Instagram-posztban üzent Magyar Péternek.
A Breaking Bad magyar származású sztárja, Dean Norris is reagált a magyar politikai fejleményekre: egy Instagram-posztban üzent Magyar Péternek, és gratulált neki a választási sikerhez:
A Hank Schrader szerepéről ismert színész bejegyzésében azt írta: „Gratulálunk! Büszke magyarként imádtuk a 2023 júniusi utunkat, és alig várjuk, hogy visszatérjünk.” A posztban Magyar Pétert is megjelölte, és korábbi budapesti látogatásáról is megosztott képeket.
Norris magyar gyökerekkel rendelkezik, családja Magyarországról vándorolt ki az Egyesült Államokba. Korábban már járt Budapesten is, így nem kizárt, hogy a közeljövőben ismét ellátogat a magyar fővárosba – ami tovább erősítheti a történet médiavisszhangját.
A bejegyzés gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és jól mutatja, hogy a magyar politikai események nemzetközi figyelmet is kiváltanak.
A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit. Útja végül Tiszadobra vezetett, arra a településre, ahonnan a nagyapja származik. „Eljutottunk nagyapánk falujába, Tiszadobra. Megkerestünk dédapáink sírját, és kaptunk egy kis történelemleckét és zenét a helyiektől” – írta akkor az Instagramon.
Tiszadob Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszavasvári járásban fekszik. Dean Norris nagyapja még itt született, később azonban az Egyesült Államokba vándorolt ki, a színész pedig már 1963-ban, Indiana államban látta meg a napvilágot.
Címlapfotó forrása: Wikimedia Commons, By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America
Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen
A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.
Újabb bénító ukrán csapás az orosz energiarendszer ellen: ezt a veszteséget egész Oroszország megérzi
A Krasznodari területen fekvő tuapszei olajfinomító rendszeres célpontja az ukrán erőknek, mivel kiemelt szerepet játszik az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásában.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: évtizedek óta nem látott tárgyalások jöhetnek a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel.
Szergej Lavrov egy pekingi tárgyalást követően beszélt az orosz–magyar kapcsolatok jövőjéről és a politikai párbeszéd lehetőségéről.
Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben
Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal.
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
Április 23-án és 24-én Cipruson tartják az uniós állam- és kormányfők informális csúcstalálkozóját.
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői.
Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni.
Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt
A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk.
Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.
Videó: McDonald's-os kaját rendelt Trump a Fehér Házba, majd a futár jelenlétében válaszolt geopolitikai kérdésekre
A szokatlan jelenet egy feszült geopolitikai időszak közepén játszódott le.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Egy friss statisztikákra épülő lista szerint 2025-ben néhány kulcsország és régió dominálja a fegyverimportot.
Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe
Váratlan bejelentést tett Volodimir Zelenszkij: heteken belül lezárulhat a súlyos magyar-ukrán viszály
Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
A Kreml elégedettségét fejezte ki, amiért az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter nyitott a "pragmatikus párbeszédre" Oroszországgal.
Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen Jézusként ábrázolja magát
Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá.
Európai elemzés a magyar választási eredményről: sokan teljesen félreértik, mit jelent Magyar Péter győzelme
Az európai progresszív pártcsaládok egyöntetűen üdvözölték Orbán bukását.
-
