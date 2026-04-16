A színész számára a magyarországi kötődés személyes jelentőséggel is bír: 2023-ban kifejezetten azért érkezett az országba, hogy felkutassa családja gyökereit.
Kiszivárgott, ő lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere: legendás intézmény éléről érkezne a kabinetbe
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere. Sajtóértesülések szerint a szakember már megkapta és el is fogadta a felkérést az önálló oktatási tárca vezetésére, amelyet a párt kormányra kerülése esetén hozna létre - írta a Telex.
Bár hivatalosan még nem erősítették meg a hírt, az értesülések szerint a háttérben már véglegesítették a döntést. Az érintett a sajtómegkeresésre csupán annyit reagált, hogy az új kormány még nem állt fel. Rubovszky Rita széles körű oktatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóság vezetője, 2025 szeptemberétől pedig a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki posztját is betölti.
Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem magyar–francia szakán végezte, majd ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-on is tanult. Pályafutása során éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában, emellett egy évtizeden keresztül dolgozott a Rigó utcai vizsgaközpont bizottsági tagjaként. Komoly nemzetközi tapasztalatot is szerzett: tizenkét évig volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnöke, Brüsszelben pedig az Európai Unió távoktatási referenseként tevékenykedett.
A Tisza Párt oktatási szakpolitikai hátteréről eddig viszonylag keveset lehetett tudni. A területért felelős kabinettagként Szűcs Dóra tevékenykedett, a párt korábbi rendezvényein pedig több gyakorló pedagógus is részt vett a szakmai egyeztetéseken.
A párt programja radikális átalakításokat ígér az ágazatban. Kormányra kerülésük esetén megszüntetnék a Klebelsberg Központ jelenlegi formáját, és egy teljesen önálló oktatási minisztériumot hoznának létre. A tervek között szerepel az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és az iskolák szakmai szabadságának visszaadása is. Ennek az átfogó reformnak a végrehajtása várhat majd Rubovszky Ritára a minisztérium élén.
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
A Tisza Párt szakértői már másfél éve dolgoznak azon, hogyan lehetne újra hozzáférni a befagyasztott uniós forrásokhoz.
Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Hány mandátumot jelent a parlamenti kétharmados többség, és miért olyan fontos határérték? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kétharmad kapcsán.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál
A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével kapcsolatban.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.