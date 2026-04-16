Kiszivárgott, ő lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere: legendás intézmény éléről érkezne a kabinetbe

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere. Sajtóértesülések szerint a szakember már megkapta és el is fogadta a felkérést az önálló oktatási tárca vezetésére, amelyet a párt kormányra kerülése esetén hozna létre - írta a Telex.

Bár hivatalosan még nem erősítették meg a hírt, az értesülések szerint a háttérben már véglegesítették a döntést. Az érintett a sajtómegkeresésre csupán annyit reagált, hogy az új kormány még nem állt fel. Rubovszky Rita széles körű oktatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóság vezetője, 2025 szeptemberétől pedig a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöki posztját is betölti.

Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem magyar–francia szakán végezte, majd ösztöndíjjal a párizsi Sorbonne-on is tanult. Pályafutása során éveken át tanított a fővárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban és a Kodály Zoltán Kórusiskolában, emellett egy évtizeden keresztül dolgozott a Rigó utcai vizsgaközpont bizottsági tagjaként. Komoly nemzetközi tapasztalatot is szerzett: tizenkét évig volt a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének alelnöke, Brüsszelben pedig az Európai Unió távoktatási referenseként tevékenykedett.

A Tisza Párt oktatási szakpolitikai hátteréről eddig viszonylag keveset lehetett tudni. A területért felelős kabinettagként Szűcs Dóra tevékenykedett, a párt korábbi rendezvényein pedig több gyakorló pedagógus is részt vett a szakmai egyeztetéseken.

A párt programja radikális átalakításokat ígér az ágazatban. Kormányra kerülésük esetén megszüntetnék a Klebelsberg Központ jelenlegi formáját, és egy teljesen önálló oktatási minisztériumot hoznának létre. A tervek között szerepel az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és az iskolák szakmai szabadságának visszaadása is. Ennek az átfogó reformnak a végrehajtása várhat majd Rubovszky Ritára a minisztérium élén.