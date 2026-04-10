2026. április 10. péntek Zsolt
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. május 23: Gazprom orosz benzinkút és a szerb olajipari Nis irodaépület felhőkkel borított tavaszi napja.
Világ

Ketyeg az óra, mindjárt lejár a határidő: az Egyesült Államok döntésén múlik az olajpiac sorsa

Pénzcentrum
2026. április 10. 08:28

Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.

A vállalat azért fordult újra Washingtonhoz, hogy a szankciók ellenére is folytathassa működését addig, amíg lezárul az orosz tulajdonrész kivásárlása. A NIS hangsúlyozta, hogy stabil működésének fenntartása kulcsfontosságú, mivel a szerb üzemanyagellátás mintegy 80 százalékát biztosítja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai Pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal március 20-án hosszabbította meg legutóbb az engedélyt. A vállalat szerint a jelenlegi, összetett gazdasági és geopolitikai környezetben különösen fontos a működés folytonossága.

A NIS ellen az Egyesült Államok 2025 októberében vezetett be szankciókat az orosz többségi tulajdon miatt. A tulajdonosi struktúra átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Mol-csoport januárban jelezte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretfeltételekről, amelyek alapján megszerezheti a társaság 56,15 százalékos részesedését.

A felek között továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész átvételéről. Ezzel párhuzamosan a Mol az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatával, az ADNOC-kal is egyeztet egy esetleges kisebbségi befektetésről.

Jelenleg a Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékot birtokol. A szerb állam tulajdoni aránya közel 30 százalék, a fennmaradó rész kisebb befektetők kezében van.
Címlapkép: Getty Images
#mol #egyesült államok #szerbia #felvásárlás #világ #geopolitika #gazprom #szankciók #kőolaj #egyesült arab emírségek #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:22
09:15
09:03
08:44
08:28
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóterhet nem viselő járandóság
ezen jövedelmek után nem kell az adót megfizetni, de ha más összevonandó adóköteles jövedelme is van a magánszemélynek, a többi jövedelmeivel együtt az adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
