Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna.
Ketyeg az óra, mindjárt lejár a határidő: az Egyesült Államok döntésén múlik az olajpiac sorsa
Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.
A vállalat azért fordult újra Washingtonhoz, hogy a szankciók ellenére is folytathassa működését addig, amíg lezárul az orosz tulajdonrész kivásárlása. A NIS hangsúlyozta, hogy stabil működésének fenntartása kulcsfontosságú, mivel a szerb üzemanyagellátás mintegy 80 százalékát biztosítja.
Az amerikai Pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal március 20-án hosszabbította meg legutóbb az engedélyt. A vállalat szerint a jelenlegi, összetett gazdasági és geopolitikai környezetben különösen fontos a működés folytonossága.
A NIS ellen az Egyesült Államok 2025 októberében vezetett be szankciókat az orosz többségi tulajdon miatt. A tulajdonosi struktúra átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Mol-csoport januárban jelezte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretfeltételekről, amelyek alapján megszerezheti a társaság 56,15 százalékos részesedését.
A felek között továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész átvételéről. Ezzel párhuzamosan a Mol az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatával, az ADNOC-kal is egyeztet egy esetleges kisebbségi befektetésről.
Jelenleg a Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékot birtokol. A szerb állam tulajdoni aránya közel 30 százalék, a fennmaradó rész kisebb befektetők kezében van.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
