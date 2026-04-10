Ketyeg az óra, mindjárt lejár a határidő: az Egyesült Államok döntésén múlik az olajpiac sorsa

Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.

A vállalat azért fordult újra Washingtonhoz, hogy a szankciók ellenére is folytathassa működését addig, amíg lezárul az orosz tulajdonrész kivásárlása. A NIS hangsúlyozta, hogy stabil működésének fenntartása kulcsfontosságú, mivel a szerb üzemanyagellátás mintegy 80 százalékát biztosítja.

Az amerikai Pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal március 20-án hosszabbította meg legutóbb az engedélyt. A vállalat szerint a jelenlegi, összetett gazdasági és geopolitikai környezetben különösen fontos a működés folytonossága.

A NIS ellen az Egyesült Államok 2025 októberében vezetett be szankciókat az orosz többségi tulajdon miatt. A tulajdonosi struktúra átalakítása jelenleg is folyamatban van. A Mol-csoport januárban jelezte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretfeltételekről, amelyek alapján megszerezheti a társaság 56,15 százalékos részesedését.

A felek között továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész átvételéről. Ezzel párhuzamosan a Mol az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatával, az ADNOC-kal is egyeztet egy esetleges kisebbségi befektetésről.

Jelenleg a Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg leányvállalata, a Gazpromnyeft 44,9 százalékot birtokol. A szerb állam tulajdoni aránya közel 30 százalék, a fennmaradó rész kisebb befektetők kezében van.