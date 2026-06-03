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Donald J. Trump elnök sajtótájékoztatón mond beszédet 2026. március 9-én. (A Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok)
Világ

Megjött a bejelentés, amitől sokan tartottak: újabb vámokat készít elő Trump, Európa az elsők között fizethet

Pénzcentrum
2026. június 3. 08:01

Új vámintézkedések bevezetését javasolja az amerikai kormány több fontos kereskedelmi partnerével szemben, köztük az Európai Unióval és Kanadával. Az indoklás szerint az érintett országok nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával előállított termékek importja ellen. A javaslat érzékeny időszakban érkezett, írja a Politico.

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Az amerikai kormányzat új vámtarifák bevezetését javasolja több kiemelt kereskedelmi partnerével, köztük az Európai Unióval és Kanadával szemben. A Politico beszámolója szerint a lépést azzal indokolják, hogy az érintett országok nem tesznek eleget a kényszermunkával előállított termékek importjának visszaszorítása érdekében.

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Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) kedden este tette közzé az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján lefolytatott vizsgálat eredményeit. A jelentés összesen 60 kereskedelmi partner gyakorlatát értékelte abból a szempontból, mennyire hatékonyan akadályozzák meg a kényszermunkával előállított áruk beáramlását.

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A vizsgálat annak a két átfogó kereskedelmi eljárásnak az egyike, amelyet a washingtoni adminisztráció tavasszal indított el, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette Donald Trump korábbi, globális vámintézkedéseit.

A jelentés hat országot és entitást emel ki név szerint: Kanadát, Ecuadort, az Európai Uniót, Indonéziát, Mexikót és Pakisztánt. Az USTR szerint ezek nem hajtják végre megfelelően a kényszermunkával előállított termékek behozatalát tiltó szabályokat.

A hivatal azt javasolja, hogy az érintettekre 10 százalékos vámot vessenek ki. Ugyanez a vámtétel vonatkozhat további kilenc országra is, amelyek ugyan vállaltak kötelezettségeket a kényszermunka elleni fellépésre az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban, de azokat a jelentés szerint nem teljesítik megfelelően. A javaslat az Egyesült Királyságot is érinti, mivel Washington szerint ott egyelőre csak részleges szabályozás lépett életbe.

A fennmaradó 44 vizsgált országra – köztük olyan meghatározó kereskedelmi partnerekre, mint Japán és Dél-Korea – 12,5 százalékos vámot javasolnak.

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Bár ez a szint valamivel alacsonyabb a Trump által tavaly, a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján bevezetett tarifáknál, meghaladja a jelenleg érvényben lévő, ideiglenes 10 százalékos globális vámtételt. Ezt az átmeneti intézkedést a Legfelsőbb Bíróság döntését követően vezették be, és már akkor jelezték, hogy csak a 301-es vizsgálatok lezárásáig marad hatályban. Az ideiglenes vám július végén jár le.

A bejelentés különösen érzékeny időpontban érkezett. Az Európai Unió még ebben a hónapban szavaz az amerikai termékekre kivetett vámok csökkentéséről a tavaly júliusban elfogadott megállapodás részeként. Kanada és Mexikó ugyanakkor kedvezőbb helyzetbe került azzal, hogy nem kerültek a magasabb vámsávba, miközben továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (USMCA) idei kötelező felülvizsgálatáról.

A kényszermunkára összpontosító eljárás mellett az USTR egy másik vizsgálatot is folytat. Ebben 15 ország – köztük Kína, Japán, az Európai Unió, Vietnám és Mexikó – esetében a túlzott gyártókapacitások hatásait elemzik. A hivatal július 6-ig várja az írásos észrevételeket, majd július 7-én nyilvános meghallgatást tart az ügyben.

Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok
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