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Megjött a bejelentés, amitől sokan tartottak: újabb vámokat készít elő Trump, Európa az elsők között fizethet
Új vámintézkedések bevezetését javasolja az amerikai kormány több fontos kereskedelmi partnerével szemben, köztük az Európai Unióval és Kanadával. Az indoklás szerint az érintett országok nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával előállított termékek importja ellen. A javaslat érzékeny időszakban érkezett, írja a Politico.
Az amerikai kormányzat új vámtarifák bevezetését javasolja több kiemelt kereskedelmi partnerével, köztük az Európai Unióval és Kanadával szemben. A Politico beszámolója szerint a lépést azzal indokolják, hogy az érintett országok nem tesznek eleget a kényszermunkával előállított termékek importjának visszaszorítása érdekében.
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala (USTR) kedden este tette közzé az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján lefolytatott vizsgálat eredményeit. A jelentés összesen 60 kereskedelmi partner gyakorlatát értékelte abból a szempontból, mennyire hatékonyan akadályozzák meg a kényszermunkával előállított áruk beáramlását.
A vizsgálat annak a két átfogó kereskedelmi eljárásnak az egyike, amelyet a washingtoni adminisztráció tavasszal indított el, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette Donald Trump korábbi, globális vámintézkedéseit.
A jelentés hat országot és entitást emel ki név szerint: Kanadát, Ecuadort, az Európai Uniót, Indonéziát, Mexikót és Pakisztánt. Az USTR szerint ezek nem hajtják végre megfelelően a kényszermunkával előállított termékek behozatalát tiltó szabályokat.
A hivatal azt javasolja, hogy az érintettekre 10 százalékos vámot vessenek ki. Ugyanez a vámtétel vonatkozhat további kilenc országra is, amelyek ugyan vállaltak kötelezettségeket a kényszermunka elleni fellépésre az Egyesült Államokkal kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban, de azokat a jelentés szerint nem teljesítik megfelelően. A javaslat az Egyesült Királyságot is érinti, mivel Washington szerint ott egyelőre csak részleges szabályozás lépett életbe.
A fennmaradó 44 vizsgált országra – köztük olyan meghatározó kereskedelmi partnerekre, mint Japán és Dél-Korea – 12,5 százalékos vámot javasolnak.
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Bár ez a szint valamivel alacsonyabb a Trump által tavaly, a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján bevezetett tarifáknál, meghaladja a jelenleg érvényben lévő, ideiglenes 10 százalékos globális vámtételt. Ezt az átmeneti intézkedést a Legfelsőbb Bíróság döntését követően vezették be, és már akkor jelezték, hogy csak a 301-es vizsgálatok lezárásáig marad hatályban. Az ideiglenes vám július végén jár le.
A bejelentés különösen érzékeny időpontban érkezett. Az Európai Unió még ebben a hónapban szavaz az amerikai termékekre kivetett vámok csökkentéséről a tavaly júliusban elfogadott megállapodás részeként. Kanada és Mexikó ugyanakkor kedvezőbb helyzetbe került azzal, hogy nem kerültek a magasabb vámsávba, miközben továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (USMCA) idei kötelező felülvizsgálatáról.
A kényszermunkára összpontosító eljárás mellett az USTR egy másik vizsgálatot is folytat. Ebben 15 ország – köztük Kína, Japán, az Európai Unió, Vietnám és Mexikó – esetében a túlzott gyártókapacitások hatásait elemzik. A hivatal július 6-ig várja az írásos észrevételeket, majd július 7-én nyilvános meghallgatást tart az ügyben.
Címlapi kép: a Fehér Ház hivatalos fotója / Daniel Torok
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