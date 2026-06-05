2026. június 5. péntek Fatime
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Kiderült, Budapestre jöhet Zelenszkij: nagyban szervezik a csúcstalálkozót, ezt lehet eddig tudni

Pénzcentrum
2026. június 5. 11:22

Tárgyalások kezdődtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti látogatásáról, miután az új magyar kormány átfogó megállapodást kötött Kijevvel a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárulhat az ukrán uniós csatlakozási folyamat következő lépéséhez - írta meg a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A csúcstalálkozó előkészületeit Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette, ugyanakkor jelezte, hogy a pontos dátumot még nem tűzték ki. A Magyar Péter vezette új kormány megalakulása óta jelentősen felgyorsultak és intenzívebbé váltak a tárgyalások Kijevvel, miután a két ország közötti kapcsolatok az előző kabinet idején mélypontra süllyedtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új vezetés a kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy Ukrajna európai uniós integrációjának támogatását a határon túli magyarság helyzetét rendező jogszabályok elfogadásához köti. A diplomáciai egyeztetések eredményeként a felek teljes körű megállapodásra jutottak a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.

Kapcsolódó cikkeink:

A miniszterelnök tájékoztatása szerint az ukrán vállalások hivatalosan is bekerülnek Kijev uniós cselekvési tervébe, és amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitásához Ukrajna számára.

Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy a vitás kérdések sikeres lezárását követően szívesen találkozna az ukrán államfővel egy magyarlakta kárpátaljai városban, például Beregszászon. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a most szerveződő budapesti látogatás ezt az eseményt helyettesíti-e, vagy a jövőben a kárpátaljai csúcstalálkozóra is sor kerülhet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#Budapest #európai unió #ukrajna #világ #megállapodás #tárgyalás #külpolitika #volodimir zelenszkij #csúcstalálkozó #diplomácia #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:24
12:11
12:01
11:54
11:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 5.
Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdos Magyarországra
2026. június 5.
Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
3 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
1 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 11:30
Borzasztó ritka magyar pénzérme került elő: százezreket ér, a gyűjtők egymást tapossák érte
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 11:05
Váratlan bejelentés jött a Tisza-kormánytól: mától életbe lép a tilalom, nem lesz kivétel
Agrárszektor  |  2026. június 5. 11:33
Lépett az EU, itt az új akcióterv: nagy változásra készülhetnek a magyarok is