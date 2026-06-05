Kiderült, Budapestre jöhet Zelenszkij: nagyban szervezik a csúcstalálkozót, ezt lehet eddig tudni

Tárgyalások kezdődtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti látogatásáról, miután az új magyar kormány átfogó megállapodást kötött Kijevvel a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárulhat az ukrán uniós csatlakozási folyamat következő lépéséhez - írta meg a Telex.

A csúcstalálkozó előkészületeit Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette, ugyanakkor jelezte, hogy a pontos dátumot még nem tűzték ki. A Magyar Péter vezette új kormány megalakulása óta jelentősen felgyorsultak és intenzívebbé váltak a tárgyalások Kijevvel, miután a két ország közötti kapcsolatok az előző kabinet idején mélypontra süllyedtek.

Az új vezetés a kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy Ukrajna európai uniós integrációjának támogatását a határon túli magyarság helyzetét rendező jogszabályok elfogadásához köti. A diplomáciai egyeztetések eredményeként a felek teljes körű megállapodásra jutottak a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint az ukrán vállalások hivatalosan is bekerülnek Kijev uniós cselekvési tervébe, és amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitásához Ukrajna számára.

Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy a vitás kérdések sikeres lezárását követően szívesen találkozna az ukrán államfővel egy magyarlakta kárpátaljai városban, például Beregszászon. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a most szerveződő budapesti látogatás ezt az eseményt helyettesíti-e, vagy a jövőben a kárpátaljai csúcstalálkozóra is sor kerülhet.

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Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA