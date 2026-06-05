Csütörtök este ülésezett a kormány, a meghozott döntésekről pedig péntek délelőtt 10 órától tartanak tájékoztatót a szóvivők.
Kiderült, Budapestre jöhet Zelenszkij: nagyban szervezik a csúcstalálkozót, ezt lehet eddig tudni
Tárgyalások kezdődtek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti látogatásáról, miután az új magyar kormány átfogó megállapodást kötött Kijevvel a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről. A megegyezésnek köszönhetően Magyarország hozzájárulhat az ukrán uniós csatlakozási folyamat következő lépéséhez - írta meg a Telex.
A csúcstalálkozó előkészületeit Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette, ugyanakkor jelezte, hogy a pontos dátumot még nem tűzték ki. A Magyar Péter vezette új kormány megalakulása óta jelentősen felgyorsultak és intenzívebbé váltak a tárgyalások Kijevvel, miután a két ország közötti kapcsolatok az előző kabinet idején mélypontra süllyedtek.
Az új vezetés a kezdetektől fogva egyértelművé tette, hogy Ukrajna európai uniós integrációjának támogatását a határon túli magyarság helyzetét rendező jogszabályok elfogadásához köti. A diplomáciai egyeztetések eredményeként a felek teljes körű megállapodásra jutottak a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint az ukrán vállalások hivatalosan is bekerülnek Kijev uniós cselekvési tervébe, és amint ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az első uniós csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitásához Ukrajna számára.
Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy a vitás kérdések sikeres lezárását követően szívesen találkozna az ukrán államfővel egy magyarlakta kárpátaljai városban, például Beregszászon. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a most szerveződő budapesti látogatás ezt az eseményt helyettesíti-e, vagy a jövőben a kárpátaljai csúcstalálkozóra is sor kerülhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra,
A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a robbanás helyi idő szerint fél tizenegy körül történt.
Az Egyesült Államok várhatóan eláll a Tomahawk rakéták németországi telepítésétől,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárásá
Hatalmasra nőtt a kereskedelmi hiány: sorsdöntő tárgyalásra készül az uniós biztos a távol-keleti óriással
A nézeteltérések rendezése és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tisztázása érdekében a felek napokon belül magas szintű egyeztetést folytatnak Párizsban.
Izrael és Libanon az Egyesült Államok közvetítésével megállapodott a törékeny tűzszünet megújításáról.
Nem lesz gyorsított ukrán EU-csatlakozás? Lépett az Unió, egy másik európai állam is a tárgyalóasztalnál - ez következik
A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó...
Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.
Meglepő fordulat a fronton: egyre több szakértő tartja reálisnak Ukrajna győzelmét Oroszország ellen
A drónok és a mesterséges intelligencia új helyzetet teremthetnek a fronton, egyes elemzők már az ukrán győzelmet sem zárnák ki.
Nagy bejelentést tett Macron és Magyar Péter Párizsban: új korszak jöhet a magyar–francia kapcsolatokban
Nukleáris együttműködés, energiabiztonság és új befektetések is szóba kerültek a párizsi csúcstalálkozón.
Új utakat kell keresniük az orosz csapatoknak: elképesztő pusztítást okoz az új ukrán csapásmérő drón
A múlt héten a 412. dandár több olyan felvételt is megosztott, amelyeken az autópályán haladó utánpótlási és üzemanyag-konvojok elleni csapások láthatók.
Vadiúj elemzés sürgeti a döntéshozókat: emelni kéne a nyugdíjkorhatárt - ezek az idősek maradnának még 2 évig a munkaerőpiacon
tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kedvezmény nem a valóban rászorulókat segíti.
Drámai előrejelzés érkezett Magyarország és az EU számára: leépítési hullám fenyeget, százezrek állása kerülhet veszélybe
Az autóipart, az építőipart és a vegyipart is hamarosan elérheti a leépítési hullám.
Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás
Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt.
Rakéták, drónok és egy megbénult nemzetközi repülőtér jelzi: ismét kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus.
Megjött a bejelentés, amitől sokan tartottak: újabb vámokat készít elő Trump, Európa az elsők között fizethet
Újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik: az EU és Kanada is célkeresztbe került az amerikai vámtervekben.
Mgvalósítható a több évtizede bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják.
Magyarország eláll Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolásától, amennyiben sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.