2026. június 5. péntek Fatime
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy vendégmunkás gázhegesztést végez egy építkezésen.
HRCENTRUM

Hivatalos, jön a vendégmunkás-szigor: megjelent a rendelet, ők már nem dolgozhatnak Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 5. 13:40

Jelentősen szigorítja a kormány a harmadik országbeli munkavállalók magyarországi foglalkoztatását - jelentették be a mai kormányzati tájékoztatón. A Magyar Közlönyben már meg is jelent új szabályok alapján foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai nem kaphatnak, miközben a korábban kiadott engedélyek érvényben maradnak lejártukig.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen átalakítja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályait. Az új rendelkezések célja a vendégmunkások beáramlásának szigorúbb ellenőrzése és a visszatérési garanciák erősítése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új szabályok szerint harmadik ország állampolgára vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel nem foglalkoztatható Magyarországon. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kizárólag olyan országok állampolgárai kaphatnak, amelyek szerepelnek a kormány által meghatározott listán.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi lista szerint a jövőben három ország állampolgárai nem kaphatnak engedélyt:

  • Georgia
  • Örményország
  • Fülöp-szigeteki Köztársaság

A rendelet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy ezt a listát bármikor módosítsa, így a jogosult országok köre a jövőben bővülhet vagy tovább szűkülhet. A jogszabály átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz. A már kiadott tartózkodási engedélyek a lejáratukig érvényesek maradnak, vagyis a jelenleg Magyarországon dolgozó, engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók helyzete nem változik azonnal.

Szintén fontos szabály, hogy a 2026. június 5-éig benyújtott kérelmeket még a korábbi előírások alapján bírálják el, amennyiben az eljárási díjat eddig az időpontig befizették.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kiadásának további feltétele is van. Az érintett ország és Magyarország között visszafogadási megállapodásnak kell fennállnia, vagy egy elismert szervezetnek vállalnia kell, hogy jogsértés esetén gondoskodik az adott állampolgár hazatéréséről.

A módosítás várhatóan elsősorban azokat az ágazatokat érintheti, amelyek az elmúlt években jelentős számban alkalmaztak harmadik országbeli munkavállalókat, például a feldolgozóipart, a logisztikát, az építőipart és az egyes szolgáltatási területeket.

 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #kormány #foglalkoztatás #munkaerőpiac #szigorítás #szabályozás #munkavállalók #kormányrendelet #bevándorlás #magyar közlöny #örményország

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
23 perce
Jaj, mi lesz most így a kínai akkugyárakkal, hogy fogják tovább termelni a veszteséget?
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:51
13:40
13:24
13:20
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.06.02 21:31
Miért olyan nehéz dönteni?
Voltál már úgy, hogy pontosan tudtad, mire vágysz, mégsem mertél lépni? Napokig, hetekig, esetleg hó...
hrdoktor  |  2026.06.02 06:33
Ételallergia vagy ételintolerancia? A legfontosabb különbségek és tünetek
Az ételintolerancia hasonló tüneteket okozhat, mint az ételallergia, ezért az emberek gyakran összek...
legacykft  |  2026.05.22 19:14
Ki az az ember, aki vezet?
Az elmúlt években nagyon sok vezetőt támogattunk abban, hogy a vezetői szerepükben minél inkább kite...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 5.
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
2026. június 5.
Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdos Magyarországra
2026. június 5.
Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
2 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
1 hete
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
4
2 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
5
1 hónapja
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 13:20
Itt van Magyar Péter rendelete: nagy változás jön az iskolákban szeptembertől, minden diákot érint
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 13:15
Elmondta Putyin mit gondol a békéről: ezek lennének a feltételei Ukrajna felé
Agrárszektor  |  2026. június 5. 13:31
A senki földjén rekedt a magyar agrárium