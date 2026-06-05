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Hivatalos, jön a vendégmunkás-szigor: megjelent a rendelet, ők már nem dolgozhatnak Magyarországon
Jelentősen szigorítja a kormány a harmadik országbeli munkavállalók magyarországi foglalkoztatását - jelentették be a mai kormányzati tájékoztatón. A Magyar Közlönyben már meg is jelent új szabályok alapján foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt Georgia, Örményország és a Fülöp-szigetek állampolgárai nem kaphatnak, miközben a korábban kiadott engedélyek érvényben maradnak lejártukig.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen átalakítja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályait. Az új rendelkezések célja a vendégmunkások beáramlásának szigorúbb ellenőrzése és a visszatérési garanciák erősítése.
Az új szabályok szerint harmadik ország állampolgára vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel nem foglalkoztatható Magyarországon. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt kizárólag olyan országok állampolgárai kaphatnak, amelyek szerepelnek a kormány által meghatározott listán.
A jelenlegi lista szerint a jövőben három ország állampolgárai nem kaphatnak engedélyt:
- Georgia
- Örményország
- Fülöp-szigeteki Köztársaság
A rendelet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt arra, hogy ezt a listát bármikor módosítsa, így a jogosult országok köre a jövőben bővülhet vagy tovább szűkülhet. A jogszabály átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz. A már kiadott tartózkodási engedélyek a lejáratukig érvényesek maradnak, vagyis a jelenleg Magyarországon dolgozó, engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalók helyzete nem változik azonnal.
Szintén fontos szabály, hogy a 2026. június 5-éig benyújtott kérelmeket még a korábbi előírások alapján bírálják el, amennyiben az eljárási díjat eddig az időpontig befizették.
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A foglalkoztatási célú tartózkodási engedély kiadásának további feltétele is van. Az érintett ország és Magyarország között visszafogadási megállapodásnak kell fennállnia, vagy egy elismert szervezetnek vállalnia kell, hogy jogsértés esetén gondoskodik az adott állampolgár hazatéréséről.
A módosítás várhatóan elsősorban azokat az ágazatokat érintheti, amelyek az elmúlt években jelentős számban alkalmaztak harmadik országbeli munkavállalókat, például a feldolgozóipart, a logisztikát, az építőipart és az egyes szolgáltatási területeket.
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