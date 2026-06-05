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bombázó drón repül a levegőben
Világ

Éjszakai drónzápor zúdult Ukrajnára: halálos áldozatokról és sebesültekről adtak hírt

MTI
2026. június 5. 12:24

Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg - jelentették katonai és helyhatósági források.

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Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

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A dél-ukrajnai Herszonban egy civil meghalt, hárman pedig megsebesültek a Korabelnij kerületet, illetve a város központi részét péntekre virradóra ért orosz dróntámadás következtében - jelentette a városi katonai közigazgatás sajtószolgálatára hivatkozva az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A Kijev megyei Brovari járásban egy élelmiszeripari üzemet ért orosz dróncsapás legalább egy ember életét követelte, négyen pedig megsebesültek - közölte Mikola Kalasnyk, a kijevi megyei katonai kormányzat vezetője a Telegramon. A vállalat irodaépületében tűz dúl, a szerkezetek részben megsemmisültek, az épületben emberek lehetnek - tette hozzá a megyevezető.

A Szumi megyét ért légitámadás következtében öt ember, köztük három gyerek sebesült meg Konotop, valamint Bilopilja városokban, a dróncsapások több családi házat megrongáltak - jelentette az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Telegramon.

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Címlapkép: Getty Images
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