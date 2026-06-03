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Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Új utakat kell keresniük az orosz csapatoknak: elképesztő pusztítást okoz az új ukrán csapásmérő drón

Pénzcentrum
2026. június 3. 13:51

Ukrajna új részleteket hozott nyilvánosságra a Morrigan nevű, közepes hatótávolságú drónról, amellyel a déli frontvonal mögötti orosz utánpótlási útvonalakat támadják. Az eszköz már eddig is komoly károkat és fennakadásokat okozott az R-280-as autópálya forgalmában - írta meg a Business Insider.

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Az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős fegyverneméhez tartozó 412. Nemezisz dandár szombaton közeli felvételeket és indítás előtti videókat osztott meg a Morrigan névre keresztelt csapásmérő drónról. A merevszárnyas, orrában légcsavaros hajtóművel felszerelt eszköz hazai fejlesztésű, és kifejezetten az ellenséges vonalak mögötti mélységi műveletekre tervezték. A felvételek alapján a nagyjából 120–150 centiméter hosszú drón nyilazott szárnyakkal és kettős függőleges vezérsíkkal rendelkezik. Indítása sínről vagy katapultról történik, így üzemeltetéséhez nincs szükség kifutópályára.

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A Morrigan egy olyan új drónkategóriát képvisel, amelyet Ukrajna idén egyre gyakrabban vet be a frontvonal mögött, 20 és 300 kilométer közötti mélységben elhelyezkedő orosz csapatok és logisztikai célpontok ellen. Ezek az eszközök jellemzően könnyebbek a mélységi csapásmérésre használt, nagy hatótávolságú drónoknál, ugyanakkor merevszárnyas kialakításuk miatt hatékonyabbak a harctéren elterjedt FPV-drónoknál. Elemzők szerint a közepes hatótávolságú drónok alkalmazásának célja az orosz előrenyomulás lassítása azáltal, hogy a logisztikai bázisok és utánpótlási vonalak hátrébb vonására kényszerítik az ellenséget.

A 412. dandár a Morrigant az R-280-as, "Novorosszija" nevű autópálya ellen vetette be, amely mintegy 600 kilométeren át, a megszállt dél-ukrajnai területeken, az Azovi-tenger partját követve húzódik Rosztov-na-Donutól a Krím-félszigetig, érintve Mariupolt és Melitopolt.

Ez az útvonal általában 80–120 kilométerre halad a frontvonaltól. A dandár közlése szerint a drónral már több sikeres bevetést hajtottak végre a Krím-félszigeten is, ahol kiemelt fontosságú orosz légvédelmi és támogató rendszereket semmisítettek meg, jelenleg pedig a Mariupoltól a Krímig tartó szakaszon folytatnak vele "logisztikai vadászatot".

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A múlt héten a 412. dandár több olyan felvételt is megosztott, amelyeken az autópályán haladó utánpótlási és üzemanyag-konvojok elleni csapások láthatók. Állításuk szerint tucatnyi orosz teherautót és üzemanyagtöltő állomást semmisítettek meg. A TASZSZ orosz állami hírügynökség egyetlen hét alatt legalább öt ukrán támadásról számolt be az R-280-as úton, amelyek közül legalább három utánpótlás- vagy üzemanyag-szállítmányokat ért el.

A megszállt Herszon megye oroszok által kinevezett vezetője, Vlagyimir Szaldo május 21-én elrendelte az autópálya egy szakaszának ideiglenes lezárását a nem létfontosságú civil forgalom elől. A megszállt területek oroszbarát tisztségviselői hétfőn bejelentették, hogy a május közepe óta felerősödő ukrán csapások miatt már alternatív útvonalak kijelölésén dolgoznak.
Címlapkép: Getty Images
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