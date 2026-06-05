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A Budapest és a Balaton közötti M7-es autópálya általában a legzsúfoltabb autópálya, különösen a nyári időszakban.
Autó

Brutális dugó várható az M7-esen, de itt a titokos út a Balatonra: erre menj, ha elkerülnéd a reménytelen ácsorgást a pályán

Pénzcentrum
2026. június 5. 14:30

Június első hétvégéjén a MotoGP a Balaton Park Circuitre érkezik. A nyári balatoni csúcsforgalom azonban nemcsak a versenypályán, hanem az utakon is komoly kihívást jelenthet: a megszokottnál jóval nagyobb terhelés várható az M7-esen és a Balaton felé vezető főbb útvonalakon. Mutatjuk a titkos utat, amellyel elkerülhetők a legnagyobb dugók.

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Június első hétvégéjén a MotoGP mezőnye veszi birtokba a Balaton Park Circuit versenypályát, ami önmagában is kiemelt esemény, de az idei Magyar Nagydíj különlegességét az is adja, hogy a bajnokság állása alapján gyakorlatilag lehetetlen egyértelmű favoritot kijelölni. A mezőny rendkívül szoros, a formahullámzások és az eltérő pályakarakterisztikák miatt minden futam újrarajzolja az erőviszonyokat.

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A verseny időpontja egybeesik a nyár eleji balatoni csúcsidőszakkal. A Balaton irányába ilyenkor eleve jelentős forgalom indul meg Budapestről és az ország más részeiből is a hétvégén, így a MotoGP-hétvége várhatóan tovább növeli az utak terhelését, különösen az M7-es autópályán és a tó körüli főbb útvonalakon.

A pálya infrastruktúrája és a megközelítés kérdései az elmúlt időszakban nemzetközi fórumokon is vitát váltottak ki. A fő kritikák a parkolási kapacitásokra és a rendezvény utáni eljutásra vonatkoztak, különösen nagy nézőszámú hétvégéken.

Walterné Dancsó Adrienn operatív igazgató a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, az infrastruktúrával kapcsolatos kérdések alapvetően nem közvetlen pályaüzemeltetési, hanem promoteri feladatok, ugyanakkor a visszajelzések természetesen eljutnak hozzájuk is. Mint fogalmazott, amikor „egyszerre több tízezer ember akar távozni egy rendezvényről, ott teljesen tökéletes rendszert nagyon nehéz kialakítani”, hozzátéve, hogy hasonló problémák más nagy eseményeknél, például a Forma-1-es hétvégéken is előfordulnak Mogyoródon.

A szervezők szerint a tavalyi, augusztus 20-i hosszú hétvégével egybeeső futam különösen extrém terhelést jelentett a balatoni közlekedési hálózat számára, hiszen a verseny a régió legforgalmasabb időszakában zajlott.

Az idei évben azonban már több alternatív megoldás is rendelkezésre áll: erősített vasúti és buszos kapacitásokkal próbálják csökkenteni az egyéni autós forgalmat, valamint finomhangolt forgalomirányítással készülnek a rendezvényre.

Mindezek ellenére a szakmai várakozások szerint a forgalmi terhelés így is jelentős lesz, és a Balaton felé vezető utak a megszokottnál is zsúfoltabbak lehetnek a hétvége során. Ha nem akarsz a dugóban sínylődni, akkor a Pénzcentrum titkos balatoni útvonalát neked találták ki.

Erre indulj, ha kerülnéd az autópályát

A péntek délutáni és szombat délelőtti M7-es autópálya sokak számára egyet jelent a kuplungolással, a tűző napon való araszolással és az idegösszeomlással. Létezik azonban egy olyan titkos, belső útvonal, amit eddig csak a legdörzsöltebb helyiek ismertek. Leteszteltük a „szupertitkos” Balaton-kerülőt, amely a Vértes lankáin és rejtett Fejér megyei falvakon át vezet egyenesen a magyar tenger kapujába.

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Minden balatoni hétvége ugyanazzal a gyomorgörccsel indul: vajon hol érjük el a dugó végét? Az M7-es autópálya Budapest-Székesfehérvár szakasza a nyári szezonban gyakorlatilag kiszámíthatatlan. Ha egyetlen koccanás történik, vagy egyszerűen csak egyszerre indul el a főváros, a menetidő azonnal a duplájára ugrik.

De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy van egy útvonal, amely teljesen kihagyja az M7-est, a régi 7-es főutat, sőt még a Velencei-tó környékét is? Felfedtük a térképet, és végigjártuk a leleményes autósok Szent Grálját.

A titkos recept nem egyetlen főútból áll, hanem alsóbbrendű, de jól autózható utak zseniális láncolatából. Az útvonal a következőképpen alakul:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > (811-es út) > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár.

A titokos út a Balatonra. Forrás: Google MapsA titokos út a Balatonra. Forrás: Google Maps

Megéri a kerülő?

Mielőtt mindenki azonnal elfordítaná a kormányt az autópályáról, lássuk a rideg tényeket:

  • Itt nem fogsz az autópályán szívni a dugóban.
  • Benzinszagú betonfalak helyett kastélyok, erdők és borvidékek szegélyezik az utat.
  • Viszont vannak sebességkorlátozások: mivel rengeteg kis falun haladsz át, a 30-as és 50-es táblákat, valamint a traffipaxokat szigorúan tisztelni kell. Lakott területen kívül is ritkán fogsz 90 km/h fölé gyorsulni.
  • És ez nem a tükörsima sztráda. A Fejér megyei összekötő utak helyenként nyomvályúsak, kátyúsak, így a sportfutóműves autókkal csak óvatosan érdemes nekimenni. Ha az M7-esen teljesen tiszta az út, kb. 1 óra 10 perc alatt lent vagy Siófok környékén. Ez a titkos útvonal tiszta időben is szűk 2 és fél órát vesz igénybe.

Ez az útvonal nem a sietős hétköznapok tempójára lett kitalálva. Arra az esetre viszont tökéletes B-terv, amikor a Waze vörösen izzik, és az autópályára 1,5 - 2 órás ácsorgást jósolnak.
Címlapkép: Getty Images
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