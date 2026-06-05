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Világ

Putyin birodalmi álma újabb háborúba sodorhatja a kontinenst? Egy balti állam lehet a következő célpont

Pénzcentrum
2026. június 5. 08:44

Bár a harmadik világháború nem feltétlenül áll a küszöbön, az orosz terjeszkedési törekvések és a NATO egységének megingása komoly biztonsági kockázatot jelent Európa számára. Egy Észtország elleni esetleges hibrid támadás – például az orosz többségű Narva városában végrehajtott provokáció – a katonai szövetség kritikus tesztje lehet. Ha a Nyugat nem mutat határozott elrettentő erőt és védelmi hajlandóságot, azzal a megbékéltetési politika hibáit ismétli meg, ami hosszú távon egy sokkal nagyobb konfliktushoz vezethet - közölte a Portfolio.

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A történelem megmutatta, hogy Oroszország létezésének alapfeltétele a folyamatos terjeszkedés. Vlagyimir Putyin esetében ezt tovább erősíti a Szovjetunió összeomlása miatti frusztráció és az "orosz világ" (russzkij mir) ideológiája, amely szerint minden olyan terület Oroszországhoz tartozik, ahol valaha oroszok éltek. Ennek a birodalomnak a visszaállítása mindennél fontosabb az orosz elnök számára, még akkor is, ha ez emberéletek millióiba kerül.

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Az orosz elnök ugyanakkor tisztában van azzal, hogy egy Európa elleni nyílt támadás megsemmisítő vereséget jelentene számára, ezért elsődleges célja a NATO meggyengítése és megosztása. Ebben a törekvésében akaratlanul is partnerekre talál egyes nyugati vezetőkben, például Donald Trumpban, akinek hatalmi megfontolásból tett nyilatkozatai és lépései rendszeresen aláássák a szövetség hitelességét. Ez a fajta megosztottság pedig csak felbátorítja Moszkvát.

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Bár egy közvetlen, NATO elleni támadás valószínűtlen, egy korlátozott akcióval Oroszország könnyen tesztelheti a szövetség reakcióját. A legkézenfekvőbb célpont az észt határon fekvő, orosz többségű Narva városa. Egy kelet-ukrajnaihoz hasonló forgatókönyv, vagyis egy önhatalmúlag kikiáltott "népköztársaság" és azonosítatlan fegyveresek megjelenése komoly dilemma elé állítaná a szövetséget. A Nyugat Ukrajna kapcsán már bizonyította a határozatlanságát, hiszen a Krím 2014-es annektálásának eltűrése és az ukrán haderő támogatásának tudatos korlátozása is a megbékéltetési politika kudarcos példái közé tartozik. Winston Churchill szavaival élve, aki a háború és a szégyen között az utóbbit választja, végül a háborút is megkapja.

Ha Oroszország sikert érne el Narvánál azért, mert a távolabbi NATO-tagállamok nem kockáztatnának meg egy fegyveres konfliktust egy kisvárosért, az a védelmi rendszer összeomlásához vezetne. A Kreml ebből azt az üzenetet olvasná ki, hogy bármit megtehet, és legközelebb már egy nagyobb szabású támadással próbálkozna. A NATO-nak ezért egyértelművé kell tennie, hogy a legkisebb, akár burkolt támadás esetén is életbe lép a kölcsönös védelemről szóló 5. cikkely. Ha ebben a kérdésben nem sikerül teljes konszenzusra jutni, a közvetlenül fenyegetett országoknak – a balti államoknak, Lengyelországnak és Romániának – kell kinyilvánítaniuk, hogy agresszió esetén közösen és azonnal fegyveres választ adnak.

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Az azonnali, csírájában elfojtott ellenlépés nem eszkalálja, hanem éppen ellenkezőleg, megakadályozza a nagyobb háború kialakulását. Egy majdani békemegállapodás során olyan biztonsági rendszert kell kiépíteni, amely figyelembe veszi Oroszország valós érdekeit is, de ehhez előbb rá kell kényszeríteni Moszkvát a terjeszkedés feladására. A hiteles elrettentés két pilléren, a katonai erőn és a határozott akaraton nyugszik. Míg az erő a Nyugat rendelkezésére áll, a határozott akarat egyelőre hiányzik.
Címlapkép: Getty Images
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