2026. június 5. péntek Fatime
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Velence, 2026. május 5.A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket
HelloVidék

Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok

Pénzcentrum
2026. június 5. 15:46

Megkezdődik a Velencei-tó vízpótlását biztosító tározók rekonstrukciója a tó kritikus állapota miatt. A helyzet hosszú távú rendezésére egy átfogó Velencei-tó-törvényt is előkészítenek, miközben az újonnan felállt kormány országos szinten is kiemelt prioritásként kezeli a vízhiány és az aszály elleni küzdelmet - jelentette a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tó megmentése érdekében elindítják a pátkai és a zámolyi víztározók rekonstrukcióját, amit Köböl Anita kormányszóvivő is megerősített. A beavatkozás sürgősségét jól mutatja Kardos Ádám, Pákozd polgármesterének figyelmeztetése, miszerint idén nyáron egyes területeken akár harminc centiméter alá is süllyedhet a vízszint. Ez a rendkívül alacsony vízállás nemcsak a tó érzékeny élővilágát veszélyezteti, hanem a térség turizmusában, gazdaságában és a helyiek mindennapi életében is súlyos károkat okozhat, a probléma kezelése ugyanis mára meghaladja a helyi civilek és az önkormányzatok erejét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válságos helyzet miatt széles körű egyeztetés indult a helyi környezetvédők, polgármesterek és vízügyi szakemberek bevonásával. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek elhanyagoltsága és a sokrétű, gyakran egymásnak feszülő érdekek miatt komplex megoldásra van szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennek jogi alapját az előkészületben lévő Velencei-tó-törvény teremti majd meg, amelynek három legfőbb célkitűzése a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás garantálása, valamint a part menti területek teljes körű rendezése.

A Velencei-tó problémája szorosan illeszkedik a tágabb környezeti kihívások sorába. A Magyar Péter vezette, frissen megalakult Tisza-kormány már az első ülésén kiemelt figyelmet szentelt az országos aszályhelyzetnek. A vízügyi szakemberekkel folytatott egyeztetéseket követően a kabinet számos új intézkedést fogadott el, többek között döntés született egy országos vízügyi koordinációs központ felállításáról is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
#kormány #turizmus #vízhiány #törvény #vízügy #aszály #hellovidék #velencei-tó #vízszint #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:04
16:45
16:32
16:16
16:01
Pénzcentrum
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdok Magyarországra
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
3 napja
Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó
3
1 hete
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
4
1 hete
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
5
2 hete
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 16:01
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 14:30
Brutális dugó várható az M7-esen, de itt a titokos út a Balatonra: erre menj, ha elkerülnéd a reménytelen ácsorgást a pályán
Agrárszektor  |  2026. június 5. 16:32
Nagyot ment a Gyermelyi tavaly: hatalmasat kaszált ezzel a vállalat