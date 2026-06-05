Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok

Megkezdődik a Velencei-tó vízpótlását biztosító tározók rekonstrukciója a tó kritikus állapota miatt. A helyzet hosszú távú rendezésére egy átfogó Velencei-tó-törvényt is előkészítenek, miközben az újonnan felállt kormány országos szinten is kiemelt prioritásként kezeli a vízhiány és az aszály elleni küzdelmet - jelentette a Telex.

A tó megmentése érdekében elindítják a pátkai és a zámolyi víztározók rekonstrukcióját, amit Köböl Anita kormányszóvivő is megerősített. A beavatkozás sürgősségét jól mutatja Kardos Ádám, Pákozd polgármesterének figyelmeztetése, miszerint idén nyáron egyes területeken akár harminc centiméter alá is süllyedhet a vízszint. Ez a rendkívül alacsony vízállás nemcsak a tó érzékeny élővilágát veszélyezteti, hanem a térség turizmusában, gazdaságában és a helyiek mindennapi életében is súlyos károkat okozhat, a probléma kezelése ugyanis mára meghaladja a helyi civilek és az önkormányzatok erejét.

A válságos helyzet miatt széles körű egyeztetés indult a helyi környezetvédők, polgármesterek és vízügyi szakemberek bevonásával. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek elhanyagoltsága és a sokrétű, gyakran egymásnak feszülő érdekek miatt komplex megoldásra van szükség.

Ennek jogi alapját az előkészületben lévő Velencei-tó-törvény teremti majd meg, amelynek három legfőbb célkitűzése a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás garantálása, valamint a part menti területek teljes körű rendezése.

A Velencei-tó problémája szorosan illeszkedik a tágabb környezeti kihívások sorába. A Magyar Péter vezette, frissen megalakult Tisza-kormány már az első ülésén kiemelt figyelmet szentelt az országos aszályhelyzetnek. A vízügyi szakemberekkel folytatott egyeztetéseket követően a kabinet számos új intézkedést fogadott el, többek között döntés született egy országos vízügyi koordinációs központ felállításáról is.

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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás