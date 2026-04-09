Hatalmas fordulat az atomenergia piacán: új megállapodás jöhet, ami teljesen átírhatja Paks működését

Négy európai energetikai vállalat közös projektbe kezdett a francia Framatome-mal, hogy teljesen európai gyártású nukleáris fűtőelemet fejlesszenek. Az együttműködés célja az ellátásbiztonság növelése és a geopolitikai kitettség csökkentése. A projekt a VVER típusú reaktorokra fókuszál, amelyek több közép-európai ország energiaellátásában kulcsszerepet játszanak. A fejlesztés több lépcsőben valósul meg, az első eredmények a következő években várhatók, írja a Portfolio.

Új, jelentős európai együttműködés körvonalazódik az atomenergia területén: négy energetikai vállalat a francia Framatome-mal közösen kezd nukleáris fűtőelemek fejlesztésébe. A cél egy teljes mértékben európai tervezésű és ellátási láncra épülő rendszer létrehozása, amely csökkentheti a geopolitikai kockázatokból fakadó függőséget.

A megállapodásban a finn Fortum, a cseh ČEZ, a magyar MVM Paks és a szlovák Slovenské Elektrárne vesz részt. A projektben a Framatome franciaországi és németországi üzemei is fontos szerepet kapnak.

Az együttműködés elsősorban a VVER-440-es típusú reaktorok üzemanyag-ellátásának diverzifikálását célozza. Ezeknél az erőműveknél a részt vevő országok korábban jelentős mértékben támaszkodtak orosz beszállítókra. Bár léteznek nagyobb, VVER-1000-es blokkok is – például a csehországi Temelínben, illetve a tervezett Paks II-ben –, a közös fejlesztési alapot a kisebb, 440-es típus jelenti.

A két reaktortípus üzemanyaga ugyanakkor jelentősen eltér egymástól, így nem felcserélhetők sem fizikai, sem szerkezeti szempontból.

A projekt több lépcsőben valósul meg: elsőként az alaptervezés készül el, majd ezt követi a kísérleti fűtőelemkötegek gyártása és engedélyezése a Fortum loviisai atomerőművében. A rendszeres szállítások beindulása a 2030-as évek elejére várható.

Az Európai Unióban jelenleg tizenkilenc VVER típusú reaktor működik, amelyek üzemanyag-ellátása hagyományosan orosz forrásokra épült. Az utóbbi évek geopolitikai változásai azonban rámutattak ennek a függőségnek a kockázataira, így az új kezdeményezés stratégiai jelentőségű lehet az európai energiaellátás biztonsága szempontjából.

