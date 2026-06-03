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Nagy bejelentést tett Macron és Magyar Péter Párizsban: új korszak jöhet a magyar–francia kapcsolatokban
Emmanuel Macron francia elnök Párizsban fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, a találkozó előtt pedig közös sajtótájékoztatót tartottak. A két vezető az európai együttműködés erősítéséről, az uniós források felszabadításáról és a magyar–francia kapcsolatok elmélyítéséről beszélt. Magyar Péter bejelentette, hogy a két ország stratégiai megállapodásának megújítására készülnek, amelyet még az idei évben aláírhatnak.
Új fejezet nyílhat a magyar–francia kapcsolatokban azt követően, hogy Emmanuel Macron francia elnök szerdán Párizsban fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A két vezető a tárgyalások előtt tartott közös sajtótájékoztatón ismertette azokat a területeket, amelyek mentén a következő években szorosabb együttműködés alakulhat ki a két ország között.
Macron beszédében hangsúlyozta, hogy Magyar Péter megválasztása szerinte azt mutatja, hogy a magyar társadalom továbbra is elkötelezett az európai értékek mellett. A francia elnök üdvözölte az uniós források jelentős részének felszabadításáról szóló megállapodást is, amely álláspontja szerint egyszerre segítheti a demokratikus intézményrendszer megerősítését és a magyar gazdaság versenyképességének javítását.
A francia államfő arról is beszélt, hogy a tárgyalások egyik kiemelt témája Ukrajna helyzete lesz. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió nemrég 90 milliárd eurós támogatási csomagot hagyott jóvá az ország számára, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is fenn kell tartani a nyomást Oroszországon. Macron hozzátette: Magyar Péterrel egyetértenek abban, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának a szokásos eljárásrend szerint kell haladnia, nem pedig gyorsított pályán.
A francia elnök külön eredményként említette, hogy az uniós források felszabadításával párhuzamosan sikerült elérni azt is, hogy októbertől a magyar hallgatók ismét részt vehessenek az Erasmus-programban.
Magyar Péter beszédét azzal kezdte, hogy „mi is érezzük a tavaszi szél fuvallatát”, majd hangsúlyozta: Franciaország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere. Kiemelte, hogy a francia vállalatok jelenleg mintegy 45 ezer embernek biztosítanak munkát Magyarországon.
A miniszterelnök bejelentette, hogy a két ország stratégiai megállapodásának megújítására készülnek. A tervek szerint az új dokumentum diplomáciai, gazdasági, kulturális és uniós együttműködési elemeket is tartalmaz majd. Céljuk, hogy az egyezményt még október 23. előtt aláírják, így a francia elnök az 1956-os forradalom 70. évfordulójára már a megemlékezések miatt érkezhetne Budapestre.
Magyar Péter szerint több olyan stratégiai terület is van, ahol a magyar és a francia érdekek találkoznak. Ezek közé sorolta a nukleáris együttműködést, az energiabiztonságot, a mezőgazdaságot, valamint az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokat.
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A kormányfő arról is beszélt, hogy akár már júniusban újra összeülhetnek a visegrádi országok vezetői. Szerinte előnyös lenne, ha a V4-ek időről időre Franciaországgal és Németországgal is külön egyeztetnének, mert ez növelhetné a közép-európai régió befolyását az uniós döntéshozatalban.
Magyar Péter kitért a korrupció visszaszorításának jelentőségére is. Úgy véli, az átláthatóbb gazdasági környezet pozitív üzenetet küldhet a külföldi befektetőknek, köztük a francia vállalatoknak is. A miniszterelnök szerint a készülő stratégiai együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő években újabb francia beruházások érkezzenek Magyarországra.
A sajtótájékoztatót követően a két vezető megkezdte a hivatalos tárgyalásokat, amelyek során várhatóan véglegesítik azokat a területeket, amelyek a megújított magyar–francia stratégiai partnerség alapját jelenthetik.
Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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