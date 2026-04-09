Sose lesz ennek vége: újra olajlétesítményt ért dróntámadás, vajon mi lesz az ellátással?

A csapás következtében a krimszki szivattyúállomáson tűz ütött ki, a lezuhanó dróntörmelékek miatt pedig egy helyi lakos életét vesztette - számolt be a Portfolio.

Dróntámadás ért egy stratégiai jelentőségű olajipari létesítményt a dél-oroszországi krasznodári határterületen. Az ukrán és orosz források által egyaránt megerősített akció célpontja a régió olajinfrastruktúrájának egyik legfőbb csomópontja volt. Helyi beszámolók szerint a támadás nyomán kigyulladt a fő csővezetékrendszerhez tartozó létesítmény 110 kilovoltos elektromos alállomása.

A térség kormányzója közölte, hogy Szauk-Gyere településen egy férfi halálát okozták a lezuhanó roncsok. A hatástalanított drónok további darabjai egy Krimszk melletti mezőre és egy ipari területre hullottak.

A találatot kapott szivattyúállomás kulcsfontosságú az orosz energiaellátás szempontjából. A hálózaton keresztül jelentős mennyiségű nyersolajat és finomított kőolajterméket továbbítanak. Innen biztosítják többek között a novorosszijszki kikötő, valamint az ilszki és afipszki olajfinomítók ellátását.