Váratlan fordulat a Közel-Keleten: új megállapodást jelentettek be, mégis folytatódik a vérontás

Izrael és Libanon az Egyesült Államok közvetítésével megállapodott a törékeny tűzszünet megújításáról, valamint úgynevezett "kísérleti" biztonsági zónák létrehozásáról a dél-libanoni területeken, ahonnan a Hezbollahnak távol kell maradnia. A megállapodás bejelentésével egy időben ugyanakkor mindkét fél folytatta a fegyveres műveleteket, jelentette a BBC.

A washingtoni közös nyilatkozat szerint az egyezmény feltétele, hogy az iráni támogatású Hezbollah teljes mértékben beszüntesse a támadásait, fegyveresei pedig vonuljanak ki az izraeli határ és a mintegy 30 kilométerre északra húzódó Litáni-folyó közötti területről, amelyet jelenleg izraeli szárazföldi erők tartanak ellenőrzés alatt.

A megállapodás értelmében az Egyesült Államok támogatja olyan kísérleti övezetek kialakítását, amelyekben a libanoni fegyveres erők veszik át a kizárólagos ellenőrzést, teljesen kizárva minden nem állami fegyveres szereplőt. A dokumentum ugyanakkor sem térképeket, sem a gyakorlati megvalósítás részleteit nem tartalmazza.

A negyedik amerikai közvetítésű tárgyalási forduló eredményeként megszületett egyezség a hétfőn bejelentett részleges tűzszünetre épül. Ennek keretében Izrael vállalta, hogy nem bombázza Bejrútot, cserébe azért, hogy a Hezbollah sem indít támadásokat Izrael ellen. A felek június 22-én ülnek újra tárgyalóasztalhoz, hogy egy átfogó megállapodás kidolgozásáról egyeztessenek.

A megállapodás ellenére a fegyveres összecsapások szerdán sem szüneteltek. Az izraeli légicsapások Dél-Libanonban legalább kilenc halálos áldozatot követeltek Türosz közelében, köztük négy szíriai és két palesztin állampolgárt. A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint életét vesztette két mentős is, akiknek a mentőautóját az izraeli hadsereg célzott támadással találta el.

A tárca hangsúlyozta, hogy az elmúlt három hónapban már legalább 128 mentős és egészségügyi dolgozó vesztette életét az izraeli csapásokban. A libanoni hadsereg beszámolója szerint egyik katonájuk is meghalt, amikor egy drón célba vette az országúton haladó motorkerékpárját, két másik katonájuk pedig egy külön támadásban sebesült meg.

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Szerdán a Hezbollah is tüzet nyitott, és közleménye szerint az izraeli ellenség tűzszünetsértésére válaszul indított rakétatámadást az észak-izraeli területeken állomásozó katonák ellen. A szervezet politikai tanácsának tagja, Mahmúd Kamáti a BBC-nek korábban úgy nyilatkozott, hogy a Hezbollah elvi okokból elutasítja a washingtoni tárgyalások eredményeit, ezért nem is tekinti azokat magára nézve kötelezőnek.

Izraeli részről Itamár Ben-Gvír szélsőjobboldali nemzetbiztonsági miniszter súlyos hibának nevezte a megállapodást, mert véleménye szerint az lehetőséget ad a Hezbollahnak az újraszerveződésre. Irán ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy amennyiben Izrael folytatja a Bejrút elleni agressziót, fegyveres erői teljes készenlétben állnak majd a háború újraindítására. A fegyveres konfliktus március 2-i kezdete óta a libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint legalább 3516 ember vesztette életét Libanonban, az ENSZ adatai alapján pedig több mint egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására.