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Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdos Magyarországra
Gazdaság

Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdos Magyarországra

Pénzcentrum
2026. június 5. 10:19

Csütörtök este ülésezett a kormány, a meghozott döntésekről pedig péntek délelőtt 10 órától tartanak tájékoztatót a szóvivők és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter; az eseményt élőben közvetítjük.

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Vitézy Dávid az uniós források hazahozataláról beszélt, arról, hogy a kormány szerint milyen feltételek teljesültek, és hol tartanak a Brüsszellel zajló egyeztetések.

A Helyreállítási Alap a legnagyobb uniós forrás, amelyet eredetileg a koronavírus utáni gazdasági helyreállításra hoztak létre, és amelyet a tagállamok többsége már nagyrészt felhasznált. Magyarország ebből mintegy 10 milliárd eurót hozhat haza, miután az előző kormány ugyan elfogadtatott egy helyreállítási tervet, de a jogállamisági kifogások miatt a pénzek zárolva maradtak. Vitézy szerint az Orbán‑kormány tett ugyan lépéseket a feltételek teljesítésére, de nem zárta le mindet, így a mostani tárgyalások fő kérdése az volt, hogy augusztus 31‑ig milyen projekteknél lehet még érdemben felhasználni az RRF‑forrásokat.

A pénz felhasználását Vitézy Dávid úgy foglalta össze, hogy a 10 milliárd eurós csomag több, egymástól jól elkülönülő elemből áll: 2,6 milliárd euró már korábban megvalósult, elszámolható beruházás, amelyet eddig a kormány előfinanszírozott, így most közvetlenül javítja a költségvetési mozgásteret; 1,1 milliárd eurót olyan projektek, például a CAF‑villamosok tesznek ki, amelyeket eddig nem számoltak be az RRF‑be, de most átforgatták ide, ez Vitézy szerint „nettó többlet uniós pénz”; 1,5 milliárd eurót energiahálózat‑fejlesztésre fordítanak a megújulók nagyobb arányú integrálása érdekében, ehhez az MFB augusztus 31‑ig tőkeemelést hajt végre; újabb 2 milliárd euró jut a kkv‑k fejlesztésére és egy magántőkével kombinált bérlakásépítési programra, amelynek részletein még dolgozik a minisztérium; végül 1,8 milliárd euró HÉV‑ és vasútfejlesztésekre megy, ezek is bekerültek a mostani forráscsomagba.

Vitézy szerint további 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás is felszabadult, amelyet 2029‑ig lehet felhasználni. Ezeket uniós szabály szerint közlekedési, energetikai, vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre lehet fordítani, Magyarország pedig elsősorban vasútfejlesztésre és aszály elleni intézkedésekre költi majd.

A vagyonnyilatkozatok szabályai teljesen átalakulnak: a jövőben nemcsak a sajtó, hanem az Integritás Hatóság is vizsgálhatja majd, hogy a nyilatkozatok megfelelnek‑e a valóságnak. Lesz hiánypótlási lehetőség, de aki ezután sem ad valós képet a vagyonáról, akár a tisztségétől is megfosztható. Emellett büntetőjogi következmény is jön: aki jelentősen eltérően mutatja be a vagyoni helyzetét, akár két év szabadságvesztést is kaphat.

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Vitézy szerint a következő nagy változás, hogy megismerhetővé válnak a magántőkealapok végső tulajdonosai, és a kekvák vagyona visszakerül az államhoz. A kormány ehhez rövid időn belül törvényjavaslatot nyújt be.

Az egyetemek átalakítása többlépcsős folyamat lesz: az összeférhetetlenségi szabályokat már most érvényesítik, a szervezeti változások pedig jövő szeptembertől lépnek életbe. Vitézy hangsúlyozta, hogy a kormány nem ragaszkodik egyetlen működési formához: más modell lehet indokolt egy orvosi egyetemnél, és más egy művészetinél, ha ez szolgálja a versenyképességet. A jövőbeli rendszer részletes kidolgozása az Oktatási Minisztérium feladata, amelynek jövő év szeptemberéig kell előállnia a végleges javaslattal.
A kormány teljes körű átvilágítást indít a Budapest–Belgrád vasútvonal projektjén, és minden kapcsolódó dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy külön vizsgálják majd, miként fordulhatott elő: a beruházásnál dollárban fizettek, ami az árfolyam miatt folyamatos drágulást okozott, miközben a munkát magyar kivitelezők, Magyarországon végezték. Ez szerinte alapvető átláthatósági és gazdálkodási kérdés, amelyet rendezni kell.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
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