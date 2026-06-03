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Világ

Újra egymásnak feszült az Egyesült Államok és Irán: Donald Trump megszólalt a tárgyalásokról

Pénzcentrum
2026. június 3. 09:32

Újabb katonai összecsapásokra került sor Irán és az Egyesült Államok között. Az iráni erők rakétákkal és drónokkal támadtak a térségben, az amerikai hadsereg pedig válaszcsapásokat hajtott végre. A konfliktus közvetlen hatással volt a régió polgári infrastruktúrájára is, szemlézte a Telex.

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Ismét támadásokat hajtott végre egymás ellen Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások láthatóan megtorpantak. Az iszlám köztársaság ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, az amerikai hadsereg pedig egy iráni sziget ellen indított csapást.

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Az események előzménye, hogy az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy tankert, amely megpróbált áttörni az iráni kikötők ellen elrendelt amerikai blokádon. Az amerikai középső parancsnokság (Centcom) szerint a hajó nem reagált a felszólításokra. Erre válaszul Irán rakétákat lőtt ki egy libériai zászló alatt közlekedő hajóra.

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A Centcom közlése szerint az Egyesült Államok a Perzsa-öbölben található Kesm-szigeten lévő iráni katonai létesítményt támadta, emellett iráni rakéták és drónok ellen is fellépett. Az amerikai hadsereg állítása szerint Irán Bahrein és Kuvait ellen indított támadásokat. A rakéták egy része még útközben szétesett, a többit pedig elfogták és megsemmisítették. Az amerikai erők három iráni drónt is lelőttek, amelyek kereskedelmi hajókat vettek célba.

A Centcom szerint Irán dróntámadásokat hajtott végre kuvaiti amerikai katonai bázisok ellen is, ezek azonban nem találták el célpontjukat. A kuvaiti polgári repülési hatóság közlése szerint ugyanakkor károk keletkeztek az ország nemzetközi repülőterén, ezért annak működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.

Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy a bahreini amerikai haditengerészeti parancsnokságot támadták drónokkal és rakétákkal, válaszul a Kesm-sziget elleni amerikai akcióra.

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Mindeközben az iráni állami média arról számolt be, hogy néhány nappal ezelőtt megszakadtak a háború lezárását célzó szándéknyilatkozatról szóló tárgyalások. A Fársz hírügynökség egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva számolt be erről. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor közösségi oldalán álhírnek nevezte az értesülést, és azt állította, hogy az elmúlt négy napban folyamatos egyeztetések zajlottak a felek között. Hozzátette: egyelőre senki sem tudja, hová vezetnek a tárgyalások.

Donald Trump és kormányának tagjai hetek óta azt hangsúlyozzák, hogy közel lehet egy olyan megállapodás, amely elindíthatja a háborút végleg lezáró békefolyamatot, valamint megnyithatja a Hormuzi-szorost. A felek ugyanakkor az elmúlt időszakban több alkalommal is támadásokat hajtottak végre egymás ellen. Washington ezeket rendre önvédelmi intézkedésként értékelte, és azt állította, hogy a tűzszünet ennek ellenére továbbra is érvényben van.
Címlapkép: Getty Images
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