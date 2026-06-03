Újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik: az EU és Kanada is célkeresztbe került az amerikai vámtervekben.
Újra egymásnak feszült az Egyesült Államok és Irán: Donald Trump megszólalt a tárgyalásokról
Újabb katonai összecsapásokra került sor Irán és az Egyesült Államok között. Az iráni erők rakétákkal és drónokkal támadtak a térségben, az amerikai hadsereg pedig válaszcsapásokat hajtott végre. A konfliktus közvetlen hatással volt a régió polgári infrastruktúrájára is, szemlézte a Telex.
Ismét támadásokat hajtott végre egymás ellen Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások láthatóan megtorpantak. Az iszlám köztársaság ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, az amerikai hadsereg pedig egy iráni sziget ellen indított csapást.
Az események előzménye, hogy az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy tankert, amely megpróbált áttörni az iráni kikötők ellen elrendelt amerikai blokádon. Az amerikai középső parancsnokság (Centcom) szerint a hajó nem reagált a felszólításokra. Erre válaszul Irán rakétákat lőtt ki egy libériai zászló alatt közlekedő hajóra.
A Centcom közlése szerint az Egyesült Államok a Perzsa-öbölben található Kesm-szigeten lévő iráni katonai létesítményt támadta, emellett iráni rakéták és drónok ellen is fellépett. Az amerikai hadsereg állítása szerint Irán Bahrein és Kuvait ellen indított támadásokat. A rakéták egy része még útközben szétesett, a többit pedig elfogták és megsemmisítették. Az amerikai erők három iráni drónt is lelőttek, amelyek kereskedelmi hajókat vettek célba.
A Centcom szerint Irán dróntámadásokat hajtott végre kuvaiti amerikai katonai bázisok ellen is, ezek azonban nem találták el célpontjukat. A kuvaiti polgári repülési hatóság közlése szerint ugyanakkor károk keletkeztek az ország nemzetközi repülőterén, ezért annak működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.
Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy a bahreini amerikai haditengerészeti parancsnokságot támadták drónokkal és rakétákkal, válaszul a Kesm-sziget elleni amerikai akcióra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mindeközben az iráni állami média arról számolt be, hogy néhány nappal ezelőtt megszakadtak a háború lezárását célzó szándéknyilatkozatról szóló tárgyalások. A Fársz hírügynökség egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva számolt be erről. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor közösségi oldalán álhírnek nevezte az értesülést, és azt állította, hogy az elmúlt négy napban folyamatos egyeztetések zajlottak a felek között. Hozzátette: egyelőre senki sem tudja, hová vezetnek a tárgyalások.
Donald Trump és kormányának tagjai hetek óta azt hangsúlyozzák, hogy közel lehet egy olyan megállapodás, amely elindíthatja a háborút végleg lezáró békefolyamatot, valamint megnyithatja a Hormuzi-szorost. A felek ugyanakkor az elmúlt időszakban több alkalommal is támadásokat hajtottak végre egymás ellen. Washington ezeket rendre önvédelmi intézkedésként értékelte, és azt állította, hogy a tűzszünet ennek ellenére továbbra is érvényben van.
Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás
Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól, miután az orosz rakéták ismét elérték Kijevet.
A szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, azt viszont nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa.
Kiszivárgott a rejtett mesterterv: ezért tolják el a béketárgyalásokat Ukrajnában, hatalmas csapás készül
Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.
Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendszer átalakításáról.
Donald Trump teljesen kisajátíthatja az USA 250. születésnapi ünnepségét, vadonatúj bankjegy is jöhet az elnök arcképével
Az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyott egy különleges emlékérme-tervezetet is, amelyen Trump szerepelne.
Váratlan bejelentést tett Trump: napokon belül megegyezhet az Egyesült Államok, de egy dolog mindent boríthat
Az amerikai elnök szerint jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán egy héten belül megállapodásra jut a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros...
Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart.
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül
Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.
Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam
Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében.
Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni.
Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.
Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton.
Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál.
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere arról beszélt, hogy lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.