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Sport

Bejelentették: hatalmas bulival indul a focivébé, megvan a sztárfellépő is

Pénzcentrum
2026. június 5. 12:44

Shakira Mexikóvárosban, a nyitómeccs előtt lép majd fel a nyitóünnepségen, de nem az lesz belőle az egyetle.

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Shakira lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitóünnepségének főszereplője, a kolumbiai popsztár a mexikóvárosi Estadio Aztecában lép színpadra június 11-én, közvetlenül a torna rajtja előtt. A hármas rendezésű világbajnokságon három megnyitóünnepséget is tartanak, mégpedig egyet-egyet Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban, mindig az adott házigazda ország első mérkőzése előtt.

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A mexikói ceremónián Shakira a nigériai Burna Boy-jal közösen adja elő a "Dai Dai" című hivatalos vb-dalt, amelynek címe olaszul azt jelenti, hogy "rajta" vagy "gyerünk". A színpadon a kolumbiai reggaeton-sztár, J Balvin és a dél-afrikai Tyla is feltűnik majd, mielőtt Mexikó és Dél-Afrika lejátszaná a torna 104 mérkőzéséből álló sorozatának legelső találkozóját.

Nemzetközi  |  2026
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A torontói BMO Fielden egy nappal később, június 12-én Michael Bublé és Alanis Morissette lép fel a Kanada és Bosznia-Hercegovina közötti összecsapás előtt. Ugyanezen a napon Los Angelesben, a SoFi Stadionban Katy Perry és Future szórakoztatja a közönséget az Egyesült Államok–Paraguay-mérkőzést megelőzően.

A világbajnokság záróakkordjaként Shakira a július 19-i döntő félidejében is fellép egy nagyszabású, a Super Bowl show-k hangulatát idéző előadás keretében, ahol Madonna és a dél-koreai BTS társaságában áll majd a közönség elé.

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Itt van a világbajnokság hivatalos dala:
Címlapkép: Getty Images
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