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Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Elmondta Putyin mit gondol a békéről: ezek lennének a feltételei Ukrajna felé

Pénzcentrum
2026. június 5. 13:15

Miközben Volodimir Zelenszkij személyes találkozót kezdeményezett Vlagyimir Putyinnal a háború lezárása érdekében, az orosz elnök világossá tette: Moszkva nem változtatott alapvető követelésein. Putyin szerint az orosz hadsereg folyamatosan halad előre a fronton, a békéhez pedig Ukrajnának kellene elfogadnia azokat a kompromisszumokat, amelyekről Donald Trumppal korábban egyeztetett.

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Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön jelezte, hogy továbbra sem kíván engedni az ukrajnai háborúval kapcsolatos alapvető követeléseiből. A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nemzetközi hírügynökségek vezetőivel folytatott beszélgetésen ugyanakkor azt állította, hogy a konfliktus diplomáciai úton is lezárható lenne, ha Kijev hajlandó lenne kompromisszumokat kötni.

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A nyilatkozat különösen azért kapott figyelmet, mert néhány órával korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben személyes találkozót javasolt Putyinnak. Az ukrán államfő szerint a két vezető közvetlen egyeztetése segíthetne lezárni a több mint négy éve tartó háborút.

Putyin ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg továbbra is előrenyomul a frontvonalon.

„Az offenzíva naponta zajlik” – fogalmazott az orosz elnök, aki szerint Moszkva teljes ellenőrzése alá vonta a Luhanszki területet, a Donyecki régió több mint 85 százalékát, valamint a Zaporizzsjai terület mintegy 80 százalékát.

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Az orosz vezető szerint ilyen körülmények között Ukrajna érthetően szeretné megállítani az orosz előrenyomulást, ugyanakkor szerinte a konfliktus lezárásának útja nem a harcok befagyasztása, hanem az úgynevezett „anchorage-i kompromisszumok” elfogadása lenne. Putyin ezzel arra a tavaly augusztusi alaszkai találkozóra utalt, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott.

A Kreml régóta követeli, hogy Ukrajna mondjon le a Donbász még ellenőrzése alatt álló területeiről is. Kijev ezt elfogadhatatlannak tartja, arra hivatkozva, hogy több százezer ember kerülne orosz fennhatóság alá, miközben az ország további részei is kiszolgáltatottabbá válnának egy későbbi támadással szemben. Putyin szerint a békéhez Ukrajnának kellene engednie. Hozzátette, hogy bár Donald Trump figyelmét jelenleg elsősorban az iráni helyzet köti le, az Európai Unió szerepet vállalhatna Kijev meggyőzésében.

Az orosz elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva kész békés úton rendezni a konfliktust. „Készen állunk arra, hogy békés megállapodást kössünk Ukrajnával. Oroszország elfogadja az Anchorage-ban megvitatott kompromisszumokat. Az ukrán félnek is el kell fogadnia ezeket” – mondta.

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A diplomáciai üzenetek mellett Putyin katonai figyelmeztetést is megfogalmazott. Közölte, hogy Oroszország egyelőre nem vetette be teljes körű harci körülmények között az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszert, de a korábbi tesztek eredményeit elemzik, és a jövőben dönthetnek annak szélesebb körű alkalmazásáról.

Az Oresnyik egy több mint 5000 kilométeres hatótávolságú, nukleáris töltet hordozására is alkalmas rakéta, amelyet Oroszország először 2024-ben vetett be Ukrajna ellen. Putyin korábban azt állította, hogy a fegyver gyakorlatilag elfoghatatlan, bár ezt több nyugati szakértő vitatja.

A Kreml egyelőre nem reagált érdemben Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatára. Dmitrij Peszkov szóvivő mindössze annyit közölt, hogy Putyint tájékoztatták a levélről, de annak részletes tanulmányozására még nem került sor. A két vezető nyilatkozatai alapján továbbra is jelentős a távolság a felek álláspontjai között. Miközben Kijev tűzszünetet és közvetlen tárgyalásokat sürget, Moszkva változatlanul olyan területi és politikai engedményeket követel, amelyeket Ukrajna jelenleg nem hajlandó elfogadni.

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
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